Unfallgutachten in Ludwigsfelde schafft Klarheit nach Verkehrsunfällen

Ein unabhängiges Unfallgutachten dokumentiert Schäden, Reparaturkosten und Wertminderung – wichtig für die Schadenabwicklung mit Versicherungen.

Nach einem Verkehrsunfall sind viele Fragen zu klären: Wie hoch ist der Schaden, welche Reparaturen sind nötig, und welche Kosten übernimmt die Versicherung? Ein professionelles Unfallgutachten bietet hier eine verlässliche Grundlage. Jörg Wolf, Kfz-Sachverständiger in Ludwigsfelde, unterstützt Fahrzeughalter in Brandenburg und Berlin mit einer detaillierten und unabhängigen Begutachtung.

Warum ein unabhängiges Gutachten entscheidend ist

Nicht alle Schäden sind sofort sichtbar. Selbst bei kleineren Unfällen können sich hinter sichtbaren Beschädigungen weitere Mängel an Karosserie, Fahrwerk oder Technik verbergen. Ein umfassendes Gutachten dokumentiert nicht nur die offensichtlichen Schäden, sondern auch Reparaturkosten, Wiederbeschaffungswert, Restwert und eine mögliche Wertminderung. Diese Daten sind essenziell, um den Schaden gegenüber der Versicherung nachvollziehbar darzulegen.

Präzise Dokumentation und moderne Kalkulation

Die Begutachtung beginnt mit einer sorgfältigen Inspektion des Fahrzeugs. Dabei werden Schäden fotografisch erfasst, Vorschäden geprüft und beschädigte Bauteile analysiert. Das Gutachten umfasst unter anderem Art und Umfang der Schäden, notwendige Reparaturmaßnahmen, Kosten sowie den Wiederbeschaffungs- und Restwert. Für die Kalkulation nutzt das Büro die Branchensoftware AUDATEX, um Ersatzteilpreise, Arbeitszeiten und Lackierkosten präzise zu ermitteln.

Kostenübernahme durch die gegnerische Versicherung

Wurde der Unfall nicht selbst verursacht, übernimmt in der Regel die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners die Kosten für das Gutachten. Eine zeitnahe Begutachtung ist ratsam, um Schadenumfang und Unfallhergang möglichst genau zu dokumentieren.

Jörg Wolf ist Ansprechpartner für Fahrzeughalter in Ludwigsfelde, Potsdam, Königs Wusterhausen, Luckenwalde und dem südlichen Berliner Raum. Neben Unfallgutachten bietet er auch Kleinschadenfeststellungen, Fahrzeugbewertungen, Wertminderungs- und Restwertermittlungen sowie Gutachtenprüfungen an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anerkannter und unabhängiger Kfz-Sachverständiger

Herr Jörg Wolf

Potsdamer Straße 98

14974 Ludwigsfelde

Deutschland

fon ..: 03378 804814

fax ..: 03378 871675

web ..: http://www.unfallgutachten-berlin-brandenburg.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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