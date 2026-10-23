Kritische PHP-Sicherheitslücken: Der Wirtschaftsverlag bleibt zuverlässig online

Während zwei kritische Sicherheitslücken sofortige PHP-Updates erforderlich machten, blieben sämtliche mit VeloCore betriebenen Nachrichten- und Fachportale des Wirtschaftsverlags durchgehend online.

Stuttgart, 23. Oktober 2026 – Möglich machte das eine Publishing-Architektur des deutschen Entwicklers Daniel Wom, die öffentliche Websites unabhängig von PHP und WordPress ausliefert. Acht PHP-Neustarts, keine festgestellte Website-Downtime und kein einziger erfolgreicher Angriff: Während der kritischen PHP-Sicherheitsupdates vom 21. Oktober 2026 bewies die Publishing-Technologie VeloCore ihre Ausfallsicherheit im produktiven Verlagsbetrieb.

Sämtliche mit VeloCore betriebenen Nachrichten- und Fachportale des österreichischen Wirtschaftsverlags blieben während der Aktualisierungen durchgehend erreichbar. Auch weitere betreute Kundenwebsites, darunter die Portale von der Schnatterei, Fleisch & Co, West-Ost-Medien und der ÖBKZ liefen ohne festgestellte Unterbrechungen weiter.

Kritische Sicherheitslücken setzen Serverbetreiber unter Druck

Am 21. Oktober veröffentlichte das PHP-Entwicklerteam außerplanmäßige Sicherheitsupdates. Die beiden Schwachstellen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 wurden mit einem CVSS-Wert von 9,2 als kritisch eingestuft und konnten unter bestimmten Bedingungen die Ausführung von Schadcode durch nicht authentifizierte Angreifer ermöglichen.

Die vorzeitige Veröffentlichung von Informationen über die Sicherheitslücken erhöhte den Handlungsdruck auf Administratoren und Hostinganbieter zusätzlich.

Die von Daniel Wom betreuten Systeme wurden erfolgreich auf die gepatchten PHP-Versionen 8.4.27 und 8.5.12 aktualisiert. Insgesamt waren dafür acht Neustarts der PHP-Dienste notwendig.

Die öffentlichen Websites blieben dabei ohne festgestellte Unterbrechung erreichbar.

Der entscheidende Unterschied: Websites funktionieren auch ohne laufendes PHP

Verantwortlich dafür ist der sogenannte VeloCore Fast-Path.

Während klassische WordPress-Websites für die Auslieferung von Seiten häufig PHP und Datenbankabfragen benötigen, erzeugt VeloCore bereits im Vorfeld vollständig optimierte HTML-Artefakte.

Diese werden anschließend direkt vom Webserver ausgeliefert – unabhängig von einer laufenden PHP-Instanz.

„Wir haben WordPress nicht einfach schneller gemacht. Wir haben die Architektur so verändert, dass WordPress für die öffentliche Seitenauslieferung überhaupt nicht mehr benötigt wird. Wenn PHP neu gestartet wird, liefert der Webserver die vorbereiteten Seiten einfach weiter aus. Genau dafür haben wir VeloCore entwickelt“, erklärt Daniel Wom, Entwickler und Gründer von VeloCore.

Das System optimiert bereits bei der Erstellung HTML, CSS und Medien. Auch responsive Bilder, strukturierte Daten und technische SEO-Vorgaben werden direkt in die erzeugte Ausgabe integriert.

Damit verbindet VeloCore hohe Performance mit einem erheblich reduzierten Ressourcenbedarf.

Hochverfügbarkeit ohne kostspielige Enterprise-Infrastruktur

Besonders für Nachrichtenportale und Fachverlage können technische Ausfälle erhebliche Folgen haben. Neben dem Verlust von Reichweite drohen entgangene Werbeumsätze und Unterbrechungen bei der Bereitstellung aktueller Informationen.

VeloCore verfolgt deshalb einen anderen Ansatz als aufwendig skalierte klassische CMS-Architekturen: Statt steigende Anforderungen mit immer mehr Serverleistung zu beantworten, reduziert das System die für die Auslieferung benötigte Rechenleistung.

„Viele Verlage investieren enorme Summen in Hosting, Caching, Sicherheitslösungen und komplexe CMS-Infrastrukturen. Dabei lässt sich ein großer Teil dieser Probleme bereits auf Architekturebene lösen. Der Wirtschaftsverlag zeigt, dass das nicht nur unter Laborbedingungen funktioniert, sondern im täglichen Publishing-Betrieb“, so Wom.

Die erfolgreiche Aktualisierung verdeutlicht diesen Vorteil: Während der acht PHP-Neustarts und Aktualisierung der Serversysteme mussten die öffentlichen Verlagsportale nicht in einen Wartungsmodus versetzt werden.

Sicherheit durch Architektur – nicht als Ersatz für Updates

Die Trennung von Redaktion und öffentlicher Seitenauslieferung reduziert zugleich die Abhängigkeit des Frontends von dynamisch ausgeführtem PHP-Code.

Ein vollständiger Schutz gegen Sicherheitslücken ist damit allerdings nicht verbunden. WordPress-Backend, PHP und weitere serverseitige Komponenten müssen weiterhin regelmäßig aktualisiert und abgesichert werden.

VeloCore reduziert jedoch die öffentlich erreichbare Angriffsfläche und ermöglicht bei vorbereiteten Seiten eine weitgehend unabhängige Auslieferung während technischer Wartungsarbeiten.

Bei den betreuten Systemen wurden im Zusammenhang mit dem Sicherheitsvorfall keine erfolgreichen Angriffe festgestellt.

Eine Architektur für Verlage jeder Größe

VeloCore wird inzwischen für mehr als 60 Portale mit insgesamt über drei Millionen Artikeln eingesetzt und von weiteren erprobt.

Die Technologie baut auf bestehenden WordPress-Installationen auf und erlaubt es Verlagen, ihre vertrauten Redaktionssysteme weiterzuverwenden.

Der Umstieg erfordert deshalb keinen grundsätzlichen CMS-Wechsel. VeloCore übernimmt die optimierte Darstellung und Auslieferung der Inhalte.

„Acht PHP-Neustarts und null Sekunden festgestellte Website-Downtime sind ein überzeugender Praxisnachweis. Hochverfügbarkeit sollte keine Frage eines sechsstelligen IT-Budgets sein“, fasst Daniel Wom zusammen.

Über VeloCore

VeloCore ist eine von Daniel Wom entwickelte Publishing-Technologie auf WordPress-Basis. Das System kombiniert ein vertrautes Content-Management-System mit einer optimierten Frontend-Architektur, die vorbereitete HTML-Artefakte direkt über den Webserver ausliefert.

Zu den Schwerpunkten gehören Performance, automatisierte Assetoptimierung, technische Suchmaschinenoptimierung, Publishing-Funktionen und eine möglichst ressourcenschonende Infrastruktur.

Weitere Informationen: https://velocore.at

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