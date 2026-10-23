Gut geputzt ist halb gewonnen – wie Prophylaxe den Biofilm in Schach hält

Zähneputzen allein reicht nicht ganz. Eine Düsseldorfer Zahnärztin erklärt, wie Biofilm entsteht, wo er sich versteckt und wie häusliche Zahnpflege und Prophylaxe zusammenspielen.

Zweimal täglich putzen, dazu Zahnseide und vielleicht eine Mundspülung. Wer so gewissenhaft pflegt, hat das Gefühl, alles richtig zu machen. Und doch bleibt auf den Zähnen etwas zurück, das mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist. Dr. Mariana Mintcheva, Zahnärztin und Inhaberin der Düsseldorfer Praxis Discover White, sieht in diesem unsichtbaren Biofilm den wichtigsten Grund, die tägliche Pflege durch eine regelmäßige Professionelle Zahnreinigung zu ergänzen. Prophylaxe bedeutet für sie weit mehr als eine gelegentliche Politur, nämlich die gezielte Kontrolle über ein lebendiges System im Mund.

Eine Stadt aus Bakterien

Biofilm ist kein einfacher Belag. Er ist eine hochorganisierte Gemeinschaft aus Hunderten Bakterienarten, die sich in einer selbst produzierten, klebrigen Schutzschicht einnisten. Schon wenige Minuten nach dem Zähneputzen legt sich ein feines Eiweißhäutchen auf den Zahnschmelz, an dem sich die ersten Bakterien festsetzen. Innerhalb von Stunden wächst daraus ein komplexes Geflecht, das sich mit jedem Tag weiter verdichtet.

„Man kann sich Biofilm wie eine kleine Stadt vorstellen, mit Straßen, Versorgungswegen und Schutzmauern“, erklärt Dr. Mintcheva. „Genau diese Schutzschicht macht ihn so widerstandsfähig. Eine Mundspülung erreicht oft nur die Oberfläche, nicht aber die tieferen Schichten. Was ihn wirklich aufbricht, ist die mechanische Reinigung. Deshalb ist das tägliche Putzen so wichtig.“

Wo die Zahnbürste nicht hinkommt

Wer täglich gründlich putzt und die Zwischenräume reinigt, entfernt den größten Teil des Biofilms, bevor er sich verfestigen kann. Besonders gern siedelt er sich aber dort an, wo die tägliche Pflege an ihre Grenzen stößt, in den Zahnzwischenräumen, entlang des Zahnfleischrands, in kleinen Nischen und Grübchen der Kauflächen sowie in beginnenden Zahnfleischtaschen. Bleibt er dort längere Zeit ungestört, geben Bakterien Säuren und Entzündungsstoffe ab. Die Folgen reichen von Karies über Zahnfleischbluten bis hin zu Entzündungen des Zahnhalteapparats.

Hinzu kommt ein ästhetischer Aspekt. Biofilm bindet Farbstoffe aus Kaffee, Tee, Rotwein und anderen färbenden Substanzen und bildet so die Grundlage für Verfärbungen. Mit der Zeit kann er außerdem verkalken und zu Zahnstein werden, der sich mit der Zahnbürste nicht mehr entfernen lässt.

Was bei der professionellen Reinigung passiert

Die Prophylaxe in der Zahnarztpraxis zielt genau auf diese Schwachstellen. Speziell ausgebildete Fachkräfte wie Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker entfernen weiche und harte Beläge auch an schwer zugänglichen Stellen. Häufig wird der Biofilm zunächst mit einer Färbelösung sichtbar gemacht, damit kein Bereich übersehen wird. Anschließend werden die Zahnoberflächen gründlich gereinigt und poliert.

Gerade die Politur wird oft unterschätzt. Glatte Oberflächen bieten neuen Bakterien deutlich weniger Halt, sodass sich der Biofilm langsamer wieder aufbauen kann. Zum Abschluss stärkt häufig ein Fluoridlack den Zahnschmelz.

„Die professionelle Reinigung bringt den Biofilm sozusagen wieder auf null“, sagt Dr. Mintcheva. „Ebenso wichtig ist aber, dass Patientinnen und Patienten sehen, wo ihre persönlichen Problemzonen liegen. Mit diesem Wissen wird auch die Pflege zu Hause deutlich wirksamer.“

Grundlage für Gesundheit und Ästhetik

Wie oft eine professionelle Reinigung sinnvoll ist, hängt vom individuellen Risiko ab. Für viele Menschen haben sich ein bis zwei Termine im Jahr bewährt, bei erhöhter Anfälligkeit für Zahnfleischentzündungen auch häufiger. Wer etwa eine feste Zahnspange oder Implantate trägt, raucht oder zu Zahnfleischbluten neigt, profitiert oft von kürzeren Abständen. Die Zahnärztin oder der Zahnarzt legt das passende Intervall individuell fest.

Für ästhetische Behandlungen spielt die Prophylaxe eine besondere Rolle. Vor einem Bleaching oder vor dem Einsetzen von Veneers sorgt sie für saubere, entzündungsfreie Ausgangsbedingungen. Danach trägt sie dazu bei, dass das Ergebnis lange schön bleibt.

„Ein schönes Lächeln beginnt mit gesundem Zahnfleisch“, betont Dr. Mintcheva. „Die beste ästhetische Arbeit kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn das Fundament stimmt.“

Kleiner Termin, große Wirkung

Biofilm lässt sich nicht dauerhaft verhindern. Er gehört zum Mund wie die Haut zum Körper und bildet sich jeden Tag neu. Entscheidend ist, ihn in Schach zu halten. Die tägliche Pflege zu Hause und die regelmäßige Prophylaxe in der Praxis ergänzen sich dabei ideal. Die eine sorgt für Kontinuität, die andere erreicht, was im Alltag verborgen bleibt. Gemeinsam bilden sie die Basis für Zähne, die nicht nur gesund sind, sondern auch so aussehen.

Über Discover White:

Discover White ist der Zahnarzt in Düsseldorf für modernste Zahnmedizin und Zahnästhetik mit Veneers, Bleaching, Zahnfleischkorrektur und Aligner Behandlung. Veneers-Ikone und Inhaberin der Düsseldorfer Zahnarztpraxis ist Dr. Mintcheva. Sie und ihr Team stehen für erstklassiges Smile Design, dentale Verjüngung und europaweit gefragte Veneers-Expertise.

Alles zur Professionellen Zahnreinigung in Düsseldorf bei Discover White by Dr. Mintcheva.

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Pressekontakt:

Discover White

Frau Mariana Mintcheva MSc.

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