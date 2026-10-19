USM Haller Sideboard – die Wirkung der Farbe

Ein Möbel, das Jahrzehnte bleibt, verdient eine gut überlegte Farbe. Was die Töne im Raum bewirken und worauf es bei der Wahl wirklich ankommt.

Maße, Fächer, Klappen und Schubladen sind bei einem USM Haller Sideboard schnell geplant. Die längste Diskussion entsteht oft bei einer anderen Frage: Welche Farbe soll es sein?

Christian Möcking, Experte für Designklassiker, insbesondere USM Haller, und Inhaber von blucom Designklassiker in Dortmund, kennt diesen Moment gut. „Die Konstruktion ist durchdacht, die Maße ergeben sich aus dem Raum“, sagt er. „Bei der Farbe dagegen geht es um Gefühl. Und genau da wollen die meisten sicher sein, weil sie mit dieser Entscheidung viele Jahre leben.“

Eine Palette mit System

Das Stahlrohr-System aus der Schweiz ist seit den 1960er-Jahren nahezu unverändert. Die Paneele aus pulverbeschichtetem Stahlblech gibt es in einer klar umrissenen Farbpalette. Zurückhaltende Töne wie Reinweiß, Mittelgrau, Anthrazitgrau und Graphitschwarz, dazu kräftige Farben wie Goldgelb, Reinorange, Rubinrot, Enzianblau oder Grün. Die Auswahl ist bewusst begrenzt. Jede Farbe ist so abgestimmt, dass sie mit den verchromten Rohren und Kugeln harmoniert und sich mit den anderen kombinieren lässt.

Gerade diese Beschränkung macht die Wahl leichter, als viele erwarten. Es gibt keine Tausend Nuancen, zwischen denen man sich verlieren kann, sondern eine überschaubare Zahl gut durchdachter Möglichkeiten.

Ruhe oder Akzent

Grundsätzlich lassen sich zwei Richtungen unterscheiden. Helle und graue Töne nehmen das Sideboard optisch zurück. Es fügt sich in den Raum ein, wirkt leicht und lässt Wandfarbe, Kunst oder Pflanzen in den Vordergrund treten. Kräftige Farben dagegen machen das Möbel selbst zum Blickfang. Ein goldgelbes oder rubinrotes Sideboard setzt ein Statement, ähnlich wie ein Kunstobjekt.

„Viele planen zunächst in Weiß, weil es sicher erscheint“, erzählt Möcking. „Im Gespräch zeigt sich dann oft, dass die Wohnung eigentlich nach Farbe ruft. Ein ruhiger, heller Raum mit Holzboden verträgt ein kräftiges Blau oder Orange wunderbar. Das Sideboard bekommt dann die Rolle, die sonst ein großes Bild übernimmt.“

Licht, Material und Umgebung

Wie eine Farbe wirkt, hängt stark vom Umfeld ab. Nordlicht lässt Töne kühler erscheinen, warmes Abendlicht weicher. Ein Anthrazitgrau, das im Showroom elegant aussieht, kann in einem dunklen Flur schwer wirken. Ein Reinweiß, das in einer hellen Altbauwohnung frisch erscheint, kann neben warmweißen Wänden plötzlich bläulich wirken.

Hilfreich ist deshalb ein Blick auf die Materialien, die den Raum bereits prägen, Holzböden, Steinoberflächen, Textilien. Warme Hölzer harmonieren gut mit Goldgelb, Orange oder Rot. Kühle Betonflächen und Glas vertragen Grau- und Blautöne besonders gut. Wer unsicher ist, legt Farbmuster an verschiedenen Tageszeiten an die geplante Stelle.

Farbe im Büro

Auch im Arbeitsumfeld spielt die Farbwahl eine Rolle. In Kanzleien, Praxen oder Agenturen werden USM-Möbel häufig als Teil des Corporate Designs eingesetzt. Ein Empfangstresen in der Unternehmensfarbe oder ein Sideboard, das einen Akzent im Besprechungsraum setzt, prägt den ersten Eindruck von Besucherinnen und Besuchern.

„Im Büro denken viele zuerst an Grau, weil es neutral ist“, sagt Möcking. „Dabei kann eine gezielt eingesetzte Farbe Orientierung geben. Grüne Elemente kennzeichnen zum Beispiel einen Teambereich, blaue einen Rückzugsort. So wird das Möbel zum Teil der Raumgestaltung.“

Eine Entscheidung mit Spielraum

Eine Besonderheit des Systems nimmt der Farbwahl viel von ihrer Endgültigkeit: Die Paneele lassen sich austauschen. Wer nach einigen Jahren Lust auf Veränderung hat, muss das Sideboard nicht ersetzen, sondern kann einzelne Fronten oder Seitenteile in einer neuen Farbe ergänzen. Auch Kombinationen sind möglich, etwa ein graues Grundmöbel mit einzelnen farbigen Klappen als Akzent.

Gerade auf dem Gebrauchtmarkt eröffnet das zusätzliche Möglichkeiten. Ein aufbereitetes Sideboard in einer klassischen Farbe lässt sich mit neuen Elementen ergänzen und so an den eigenen Geschmack anpassen.

Farbe als Teil der Persönlichkeit

Am Ende ist die Farbwahl weniger eine Frage richtiger oder falscher Töne als eine Frage des Charakters. Ein Sideboard in Reinweiß erzählt eine andere Geschichte als eines in Enzianblau, beide können perfekt passen. Wer Raum, Licht und die eigene Lebensweise berücksichtigt und sich bewusst entscheidet, findet eine Farbe, die auch nach vielen Jahren noch Freude macht. Und falls sich der Geschmack doch einmal ändert, bleibt das System offen für einen neuen Anstrich.

Über blucom:

blucom Designklassiker GmbH ist zertifizierter Händler für USM Haller und Designermöbel aus Dortmund. Das Unternehmen agiert als spezialisierter Experte für hochwertige USM Möbel im Wohn- und Objektbereich. Über den modernen USM Konfigurator werden maßgeschneiderte Möbellösungen individuell nach Kundenwunsch geplant – vom klassischen USM Haller Sideboard bis hin zum funktionalen USM Regal. Neben Neuware umfasst das Sortiment auch nachhaltige Optionen durch erstklassig aufbereitete USM Haller gebraucht. Der Full-Service von blucom beinhaltet die zuverlässige, deutschlandweite Lieferung sowie die fachgerechte Montage aller Designklassiker direkt vor Ort.

Zu blucom Designklassiker: https://blucom.de/

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