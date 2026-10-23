KnowScapes startet: Unternehmen erstellen ihren eigenen KI-Experten kostenlos und ohne Berater

Mit KnowScapes erstellen Unternehmen aus bis zu 100 Seiten ihrer Website in wenigen Stunden einen eigenen KI-Experten – kostenlos im Community-Tarif, ohne Berater und ohne Programmierung.

Hamburg, 23. Oktober 2026. Ein eigener KI-Experte für die Unternehmenswebsite muss weder ein aufwendiges IT-Projekt noch eine Investition in externe Beratung sein. Mit KnowScapes können Unternehmen aus bis zu 100 Seiten einer einzigen Website innerhalb weniger Stunden automatisiert einen spezialisierten KI-Experten erstellen – ohne Berater und im Community-Angebot kostenlos. Der Experte beantwortet Fragen auf Basis des unternehmenseigenen Wissens und kann dieses durch allgemeines Weltwissen ergänzen. Die xplicator GmbH richtet sich damit besonders an kleine und mittlere Unternehmen, die KI praktisch einsetzen möchten, ohne zunächst eine eigene KI-Infrastruktur aufzubauen.

Die eigene Website wird zum KI-Experten

Produktbeschreibungen, Dienstleistungen, häufige Fragen und Unternehmensinformationen sind auf vielen Websites bereits vorhanden. Besucher müssen diese Informationen bislang häufig über Menüs, Suchfunktionen und mehrere Unterseiten selbst zusammensuchen. KnowScapes macht vorhandene Website-Inhalte zur Wissensgrundlage eines dialogorientierten KI-Experten. Statt nur passende Seiten anzuzeigen, kann der Experte Fragen im Kontext des jeweiligen Unternehmens beantworten und bei der Orientierung durch dessen Angebote helfen.

Die Einrichtung ist als automatisierter Self-Service-Prozess ausgelegt: Unternehmen legen einen Account an, geben ihre Website als Wissensquelle an und lassen daraus einen Experten erstellen. Dafür ist keine externe Beratung erforderlich. Der Aufbau dauert unter üblichen Voraussetzungen wenige Stunden. Die tatsächliche Dauer kann abhängig von Umfang, Erreichbarkeit und Beschaffenheit der Inhalte variieren.

Kostenlos beginnen – mit bis zu 100 Seiten einer Website

Der Community-Tarif kostet 0 Euro und umfasst eine primäre Website mit bis zu 100 einzelnen Seiten dieser Website. Gemeint sind ausdrücklich nicht 100 verschiedene Websites. Innerhalb der geltenden Grenzen kann zusätzlich ein unterstütztes Dokument hochgeladen werden: unter 50 MB und maximal 500.000 extrahierte Zeichen einschließlich Leerzeichen. Für den kostenlosen Einstieg ist kein eigener Vertrag mit einem KI-Modellanbieter notwendig; KnowScapes stellt die KI-Nutzung im Rahmen der Community-Nutzungsgrenzen bereit.

Damit können kleinere Unternehmen den Nutzen eines eigenen KI-Experten zunächst erproben, ohne Beratungsprojekt, eigenes KI-Betriebsteam oder kostenpflichtiges Einstiegsabonnement. Für umfangreichere Wissensbestände stehen die kostenpflichtigen Angebote Professional, Business und Enterprise zur Verfügung.

My Knowledge First. World Knowledge Second.

Allgemeine KI-Assistenten verfügen über breites Weltwissen, kennen aber nicht automatisch die aktuellen Produkte, Leistungen, Bedingungen oder Besonderheiten eines einzelnen Unternehmens. KnowScapes kehrt deshalb die Perspektive um: „My Knowledge First. World Knowledge Second.“ Der eigene Wissensbestand bildet den Ausgangspunkt; allgemeines Weltwissen kann Antworten dort ergänzen, wo es für Verständnis und Einordnung sinnvoll ist.

Dieser Ansatz knüpft an das von xplicator am 9. Oktober vorgestellte Konzept der Informationsautonomie an. Während die frühere Meldung den langfristigen Wert unternehmenseigenen Wissens betonte, zeigt der kostenlose Website-Experte dessen unmittelbare praktische Anwendung.

„Die meisten Unternehmen haben das Wissen für ihren eigenen KI-Experten längst auf ihrer Website. Was bislang gefehlt hat, ist ein einfacher Weg, dieses Wissen ohne Berater und ohne großes Projekt unmittelbar nutzbar zu machen. Mit KnowScapes soll ein Unternehmen innerhalb weniger Stunden seinen eigenen Experten erstellen können – kostenlos zum Einstieg und mit dem eigenen Wissen an erster Stelle“, sagt Gerrit Kolb, Geschäftsführer der xplicator GmbH.

KI für Kundenfragen, Produktberatung und Orientierung

Ein solcher Experte kann typische Fragen zu Angeboten, Produkten, Leistungen oder Abläufen beantworten und Interessenten helfen, Informationen schneller zu finden. Er kann als digitaler Ansprechpartner für Website-Besucher dienen und wiederkehrende Informationsanfragen reduzieren. Umfang und Verlässlichkeit seiner Antworten hängen von der Qualität der bereitgestellten Quellen und der jeweiligen Konfiguration ab. Die Nutzung ersetzt keine erforderliche menschliche Prüfung bei rechtlich oder wirtschaftlich besonders folgenreichen Auskünften.

WordPress-Integration für 2026 angekündigt

KnowScapes kündigt für 2026 eine WordPress-Integration an. Sie soll den Einsatz von KI-Experten auf WordPress-basierten Unternehmenswebsites weiter vereinfachen. WordPress bildet mit Millionen aktiver Websites einen bedeutenden Teil des weltweiten Website-Ökosystems. Für KnowScapes eröffnet dies die Perspektive, besonders viele kleine Unternehmen und Website-Betreiber ohne aufwendige Individualintegration zu erreichen.

KnowScapes jetzt selbst nutzen

Unternehmen können direkt auf https://knowscapes.com einen eigenen Account einrichten und ihren KI-Experten auf Basis ihrer Website erstellen. Im kostenlosen Community-Tarif kann innerhalb der geltenden Grenzen ein zusätzliches unterstütztes Dokument eingebunden werden. Der kostenlose Community-Tarif ermöglicht den Einstieg ohne externe Beratung. Weitere Informationen zur Plattform, zu ihren Funktionen und zu den verfügbaren Angeboten stehen unter https://knowscapes.org bereit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

xplicator GmbH

Herr Gerrit Kolb

Eichholz 52

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 36 84 34 54

web ..: https://knowscapes.org/

email : gerrit.kolb@xplicator.com

Die xplicator GmbH mit Sitz in Hamburg entwickelt digitale Technologien und Plattformen, die Wissen und digitale Inhalte für neue Anwendungen nutzbar machen. Mit KnowScapes bietet das Unternehmen eine Plattform zur Erstellung spezialisierter KI-Experten auf Basis vorhandener Wissensquellen.

KnowScapes ermöglicht Unternehmen, bestehende Website-Inhalte und ergänzende Dokumente als Wissensgrundlage für eigene KI-Anwendungen zu verwenden. Die Plattform richtet sich insbesondere an Unternehmen, die ihre vorhandenen Informationen ohne aufwendige Individualentwicklung für dialogorientierte KI-Anwendungen erschließen möchten.

Weitere Informationen: https://knowscapes.org

Pressekontakt:

xplicator GmbH

Herr Gerrit Kolb

Eichholz 52

20459 Hamburg

fon ..: 040 36 84 34 54

email : gerrit.kolb@xplicator.com

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