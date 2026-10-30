KnowScapes für WordPress: KI-Chat setzt Unternehmenswissen an erste Stelle

Mit dem neuen KnowScapes AI Client für WordPress erhalten Website-Besucher KI-gestützte Antworten auf Basis des Unternehmenswissens. Nach dem Prinzip: Your Knowledge First. World Knowledge Second.

Hamburg, 30. Oktober 2026 – Mit dem KnowScapes AI Client steht ab sofort ein neues Plugin im offiziellen WordPress-Verzeichnis zur Verfügung. Es ermöglicht Unternehmen, einen KI-Chatassistenten direkt in ihre WordPress-Website einzubinden. In Verbindung mit der KnowScapes-Plattform beantwortet ein konfigurierter KI-Experte Fragen auf Grundlage des unternehmenseigenen Wissens – statt sich vorrangig auf allgemeines KI-Wissen zu stützen.

Unternehmenswissen statt allgemeiner KI-Antworten

Ob Produktinformationen, Dienstleistungen, Öffnungszeiten oder häufig gestellte Kundenfragen: Viele Unternehmen haben die relevanten Informationen bereits auf ihrer Website veröffentlicht. Dennoch müssen Besucher häufig mehrere Seiten durchsuchen, um die passende Antwort zu finden.

Hier setzt KnowScapes an. Die Plattform macht vorhandene Informationsquellen als Wissensbasis für KI-gestützte Experten nutzbar. Statt lediglich auf das allgemeine Wissen eines Sprachmodells zurückzugreifen, steht das Wissen des jeweiligen Unternehmens im Vordergrund.

Der Grundsatz dahinter lautet: „Your Knowledge First. World Knowledge Second.“

Damit verfolgt KnowScapes einen Ansatz, der für Unternehmen besonders relevant ist: Wer nach konkreten Angeboten, Leistungen oder Abläufen fragt, soll Antworten erhalten, die sich auf die Informationen des jeweiligen Unternehmens stützen. Allgemeines KI-Wissen kann diese bei Bedarf ergänzen.

KnowScapes AI Client: Der KI-Experte direkt auf der WordPress-Website

Mit dem neuen WordPress-Plugin wird dieser Ansatz für Website-Besucher zugänglich.

Der KnowScapes AI Client stellt eine Chat-Oberfläche bereit, über die Besucher ihre Fragen direkt auf der Website stellen können. Ist ein KnowScapes Expert angebunden, nutzt dieser die ihm zugeordnete Knowledge Base als Grundlage seiner Antworten.

Die Integration folgt dabei einer klaren Struktur:

* Knowledge Base: Vorhandene Unternehmensinformationen werden als Wissensgrundlage bereitgestellt.

* Expert: Ein konfigurierter KI-Experte nutzt diese Wissensbasis, um Fragen zu beantworten.

* WordPress-Plugin: Der KnowScapes AI Client stellt die Chat-Oberfläche auf der Website bereit.

Die Wissensbasis bleibt damit von der WordPress-Oberfläche getrennt und kann über weitere unterstützte Kanäle genutzt werden.

Einfache Integration in bestehende WordPress-Websites

Das Plugin kann über das offizielle WordPress-Plugin-Verzeichnis installiert und aktiviert werden.

Website-Betreiber konfigurieren anschließend den gewünschten KI-Dienst und die erforderlichen Zugangsdaten. Der Chat lässt sich als Widget anzeigen oder über einen Shortcode in Seiten und Beiträge integrieren.

Neben KnowScapes unterstützt das Plugin auch weitere KI-Anbieter. Die Nutzung der unternehmenseigenen Knowledge Base setzt jedoch die entsprechende KnowScapes-Konfiguration voraus.

Für WordPress-Agenturen und Website-Betreiber entsteht damit eine Möglichkeit, bestehende Websites um einen KI-gestützten Dialog zu erweitern, ohne eine eigene Chat-Oberfläche entwickeln zu müssen.

„Your Knowledge First. World Knowledge Second.“

„Wer den KnowScapes AI Client nach den Angeboten und Leistungen eines Unternehmens fragt, soll Antworten erhalten, die auf dem Wissen dieses Unternehmens basieren, nicht auf allgemeinen Vermutungen einer KI. Genau dafür steht unser Grundsatz: _Your Knowledge First. World Knowledge Second._ Wir machen vorhandenes Unternehmenswissen direkt nutzbar und ergänzen es bei Bedarf durch allgemeines Wissen. Mit unserem WordPress-Plugin bringen wir diesen Ansatz dorthin, wo Kunden ihre Fragen stellen: auf die Website des Unternehmens.“ Gerrit Kolb, Geschäftsführer der xplicator GmbH

Über KnowScapes

KnowScapes ist eine von der Hamburger xplicator GmbH entwickelte Plattform, mit der Unternehmen vorhandene Wissensquellen für KI-gestützte Experten nutzbar machen können.

Die Plattform verbindet Knowledge Bases mit konfigurierbaren Experts und unterstützt deren Nutzung über verschiedene Kanäle, darunter WordPress, Web-Chat und API.

Weitere Informationen:

* KnowScapes

* KnowScapes AI Client für WordPress

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

xplicator GmbH

Frau Michaela Maiwald

Eichholz 52

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 36 84 34 54

web ..: https://knowscapes.org/

email : contact@xplicator.com

Die xplicator GmbH mit Sitz in Hamburg entwickelt digitale Technologien und Plattformen, die Wissen und digitale Inhalte für neue Anwendungen nutzbar machen. Mit KnowScapes bietet das Unternehmen eine Plattform zur Erstellung spezialisierter KI-Experten auf Basis vorhandener Wissensquellen.

KnowScapes ermöglicht Unternehmen, bestehende Website-Inhalte und ergänzende Dokumente als Wissensgrundlage für eigene KI-Anwendungen zu verwenden. Die Plattform richtet sich insbesondere an Unternehmen, die ihre vorhandenen Informationen ohne aufwendige Individualentwicklung für dialogorientierte KI-Anwendungen erschließen möchten.

Weitere Informationen: https://knowscapes.org

Pressekontakt:

xplicator GmbH

Herr Gerrit Kolb

Eichholz 52

20459 Hamburg

fon ..: 040 36 84 34 54

email : gerrit.kolb@xplicator.com

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