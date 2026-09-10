KnowScapes macht aus Unternehmenswissen innerhalb eines Tages einen spezialisierten KI-Experten

KnowScapes erschließt vorhandene Informationsbestände für passgenaue KI-Anwendungen und verbindet fachliche Präzision mit frei wählbaren Modellen, Betriebsformen und Nutzungskanälen.

Automatisierte Wissensaufnahme verbindet Internet- und Intranet-Inhalte mit ergänzendem Weltwissen – ohne aufwändiges KI-Integrationsprojekt.

Hamburg, September 2026 – Mit KnowScapes entwickelt die xplicator GmbH eine Plattform, mit der Unternehmen aus ihrem bereits vorhandenen Wissen innerhalb eines Tages einen spezialisierten KI-Experten aufbauen können. Ein automatisierter Ingestion-Prozess erschließt vorhandene Internet- und Intranet-Inhalte, strukturiert das relevante Unternehmenswissen und kann es kontrolliert um ergänzendes Weltwissen erweitern. Ein aufwändiges Knowledge-Engineering- oder externes Beratungsprojekt ist dafür nicht erforderlich.

KnowScapes verfolgt dabei ein einfaches Prinzip: Das eigene Wissen des Unternehmens definiert den Experten. Weltwissen erweitert seinen Horizont.

Unternehmenswissen als Ausgangspunkt

Unternehmen verfügen bereits über große Mengen wertvollen Wissens. Es befindet sich auf Websites und Intranets, in Produktinformationen, Dokumentationen, Richtlinien, Prozessbeschreibungen, Schulungsunterlagen und weiteren digitalen Quellen.

KnowScapes behandelt dieses Wissen nicht als eine Informationsquelle unter vielen. Es bildet die primäre Wissens- und Identitätsschicht des Experten.

Damit prägt das Unternehmenswissen, was der Experte über Produkte, Organisation und Prozesse weiß, welche Terminologie er verwendet und aus welchem fachlichen Kontext heraus er kommuniziert.

Der automatisierte KnowScapes-Ingestion-Prozess reduziert dabei den Aufwand, der üblicherweise mit dem Aufbau einer solchen Wissensbasis verbunden ist. Bestehende Inhalte können automatisiert aufgenommen, analysiert und für den Experten nutzbar gemacht werden.

Aus bereits vorhandenem Wissen kann so innerhalb eines Tages ein einsatzfähiger spezialisierter Experte entstehen.

Weltwissen erweitert den Horizont

Selbst umfangreiches Unternehmenswissen endet zwangsläufig an den Grenzen der eigenen Organisation.

Ein Hersteller kann beispielsweise über umfassendes Wissen zu seinen Produkten verfügen, ohne selbst sämtliche Branchen, Technologien oder Anwendungsszenarien dokumentieren zu müssen, in denen diese Produkte eingesetzt werden.

Ein Museum besitzt das autoritative Wissen über seine Sammlung, während ergänzendes historisches oder kulturelles Wissen helfen kann, ein Objekt in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Ein Bildungsanbieter kennt seine eigenen Lehrmaterialien, während weiterführende Fragen zusätzliches Fachwissen erfordern können.

KnowScapes kann das primäre Unternehmenswissen deshalb um geeignete zusätzliche Knowledge Bases und Weltwissen erweitern.

Dabei wird Weltwissen nicht einfach mit dem Unternehmenswissen vermischt. Das eigene Wissen bleibt der fachliche Anker des Experten. Ergänzende Wissensräume liefern zusätzlichen Kontext.

Ein homogener Experte statt mehrerer Wissensquellen

Mehr Wissen erzeugt nicht automatisch einen besseren Experten. Unterschiedliche Quellen können verschiedene Terminologien, Perspektiven oder sogar widersprüchliche Aussagen enthalten.

KnowScapes orchestriert deshalb die verfügbaren Wissensräume unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Rolle und des für den Experten definierten Kontextes.

Für den Anwender soll diese Komplexität in den Hintergrund treten. Er fragt nicht nacheinander eine Unternehmensdatenbank, eine externe Knowledge Base und ein Sprachmodell ab. Er kommuniziert mit einem spezialisierten Experten, der sein Unternehmen kennt und ergänzendes Wissen dort einbeziehen kann, wo es für die jeweilige Fragestellung sinnvoll ist.

Das Unternehmenswissen gibt dem Experten seine Identität. Weltwissen erweitert seinen Horizont.

Wahlfreiheit auch bei der AI-Infrastruktur

KnowScapes trennt den aufgebauten Experten zugleich von der AI-Infrastruktur, auf der seine Inferenz ausgeführt wird.

Abhängig von Anforderungen an Datenschutz, Datenresidenz, Compliance, Leistung und Kosten können unterschiedliche Modelle und Betriebsumgebungen eingesetzt werden – von global verfügbaren AI-Diensten über europäische Infrastruktur bis zu lokalen oder vollständig On-Premises betriebenen Modellen.

Auch die benötigte Rechenleistung kann zum jeweiligen Einsatz passen. Geeignete Anwendungen können mit kompakten Modellen auf energieeffizienter lokaler GPU-Hardware betrieben werden, während anspruchsvollere Aufgaben leistungsfähigere Modelle und skalierbare Rechenzentrumsressourcen nutzen können.

Der KnowScapes-Experte muss dafür nicht neu aufgebaut werden. Sein Unternehmenswissen, seine ergänzenden Wissensräume und sein fachlicher Kontext bleiben erhalten.

Unternehmen können damit die für ihre Anforderungen geeignete AI-Infrastruktur auswählen, ohne ihre Wissenslösung dauerhaft von einem bestimmten Modell oder Provider abhängig zu machen.

Die Komplexität steckt in der Plattform, nicht im Einführungsprojekt

„Unternehmen besitzen einen großen Teil des Wissens, das ihre KI benötigt, bereits heute. Es sollte deshalb kein monatelanges Beratungsprojekt notwendig sein, daraus einen spezialisierten Experten zu machen“, sagt Gerrit Kolb, Geschäftsführer der xplicator GmbH. „KnowScapes automatisiert diesen Prozess weitgehend. Das eigene Unternehmenswissen definiert den Experten, Weltwissen erweitert seinen Horizont und die eingesetzte AI-Infrastruktur kann entsprechend den Anforderungen gewählt werden.“

KnowScapes verbindet damit automatisierte Wissensaufnahme, orchestrierte Wissensräume und frei wählbare AI-Infrastruktur zu einer Plattform für spezialisierte Experten.

Das Ziel ist nicht eine KI, die einfach auf möglichst viele Informationen zugreifen kann. Es ist ein Experte, der zunächst das Unternehmen versteht, relevantes Weltwissen im richtigen Kontext einbeziehen kann und ohne aufwändiges AI-Integrationsprojekt einsatzbereit wird.

Weitere Informationen zu KnowScapes: https://knowscapes.org/

Firmenportrait

Die xplicator GmbH mit Sitz in Hamburg entwickelt digitale Technologien und Plattformen, die Wissen, digitale Inhalte und reale Objekte für neue Anwendungen nutzbar machen. Zu den Projekten des Unternehmens gehören KnowScapes für spezialisierte KI-Experten sowie Lösungen in den Bereichen 3D-Digitalisierung, digitale Kreativität und Making. xplicator konzentriert sich darauf, leistungsfähige digitale Technologien für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Kreative und andere Organisationen praktisch zugänglich zu machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

xplicator GmbH

Herr Gerrit Kolb

Eichholz 52

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 36 84 34 54

web ..: https://knowscapes.org

email : michaela.maiwald@xplicator.com

Die xplicator GmbH mit Sitz in Hamburg entwickelt digitale Technologien und Plattformen, die Wissen, digitale Inhalte und reale Objekte für neue Anwendungen nutzbar machen. Zu den Projekten des Unternehmens gehören KnowScapes für spezialisierte KI-Experten sowie Lösungen in den Bereichen 3D-Digitalisierung, digitale Kreativität und Making. xplicator konzentriert sich darauf, leistungsfähige digitale Technologien für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Kreative und andere Organisationen praktisch zugänglich zu machen.

Pressekontakt:

xplicator GmbH

Herr Gerrit Kolb

Eichholz 52

20459 Hamburg

fon ..: 040 36 84 34 54

email : gerrit.kolb@xplicator.com

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