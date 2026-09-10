JMMG Text File Editor: Neue Version mit umfangreicher Markdown-Unterstützung

JMMG Communications ist stolz darauf, die überarbeitete Version seines „Text File Editors“ vorzustellen.

Der Softwarehersteller JMMG Communications ist stolz darauf, die überarbeitete Version seines Texteditors vorzustellen. Der kostenfreie „Text File Editor“ ist seit 2021 auf dem Markt und ermöglicht das einfache Erstellen und Bearbeiten textbasierter Dateien.

Ein Texteditor ist immer dann praktisch, wenn reiner Text ohne Formatierungen benötigt wird – etwa beim Bearbeiten von Skript-, Konfigurations- oder anderen textbasierten Dateien. Auch für einfache Notizen lässt sich der Text File Editor einsetzen.

Markdown formatiert anzeigen und drucken

Eine der wichtigsten Neuerungen der aktuellen Version ist die umfassende Unterstützung für Markdown-Dateien. Über die Taste F5 lässt sich der Inhalt einer Markdown-Datei direkt während der Bearbeitung formatiert anzeigen. Auch der Ausdruck von Markdown-Dokumenten ist in formatierter Form möglich. Hier ist darauf zu achten, die Datei vorher mit der entsprechenden Dateiendung zu speichern, bspw. _.mkd_.

Damit eignet sich der Text File Editor nicht nur für klassische Textdateien, sondern auch für die Erstellung und Bearbeitung einfach strukturierter Dokumente.

Text File Editor – die Highlights:

? Unterstützung für ANSI und UTF-8

? Zwei Dateien gleichzeitig anzeigen

? Datum und Uhrzeit einfügen

? Aufzählungszeichen einfügen

? Sonderzeichen einfügen

? Linien, Tabellen und Kästen zeichnen

? Groß- und Kleinschreibung vereinheitlichen

? Leerzeichen am Zeilenanfang und -ende automatisiert entfernen

? Prüfung auf offene, nicht geschlossene Klammern

? Code formatieren und automatisch einrücken

Zahlreiche Designs – von modern bis Retro

Eine Besonderheit des Text File Editors ist die große Auswahl an Designs für die Benutzeroberfläche. Neben einer modernen hellen Oberfläche stehen zahlreiche ungewöhnliche Varianten zur Verfügung.

Wer sich an die Computerwelt vergangener Jahrzehnte erinnert, kann beispielsweise einen blauen Hintergrund mit weißem Text im Stil klassischer DOS-Oberflächen wählen. Ebenfalls verfügbar sind ein grüner Phosphorbildschirm oder eine bernsteinfarbene Darstellung. Auch eine schlichte Schwarz-Weiß-Oberfläche lässt sich auswählen.

Und das sind nur einige Beispiele aus der großen Auswahl an Designs.

Der neue Text File Editor ist lauffähig unter Windows 11 und 10 (64 Bit) sowie auf Windows 11 on ARM. Er kann, sofern das jeweilige System es unterstützt, mit Einschränkungen auch mittels CrossOver oder Wine unter Linux und MacOS ausgeführt werden. Wie bereits erwähnt, ist die Software kostenlos. Wem sie gefällt, kann freiwillig einen beliebigen Betrag spenden.

Unter https://www.jmmgc.com/editor/ finden Sie weitere Informationen und die Software zum Download.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JMMG Communications

Herr Jochen Moschko

Sommerfelder Straße 8

53639 Königswinter

Deutschland

fon ..: 022448778473

web ..: https://www.jmmgc.com

email : info@jmmgc.com

JMMG Communications (Internet: www.jmmgc.com) wurde 1997 gegründet. Im gleichen Jahr erschien die erste Version des auch heute noch sehr erfolgreichen Dateimanagers „Operation Center“. Ein weiteres Highlight folgte 2004 mit dem bekannten Kaminfeuer-Bildschirmschoner für Windows. In der Produktpalette finden sich auch Android-Apps sowie die web-basierten „JMMG Tools“.

Pressekontakt:

JMMG Communications

Herr Jochen Moschko

Sommerfelder Straße 8

53639 Königswinter

fon ..: 022448778473

email : info@jmmgc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.