Saisonende naht – Gradierhaus noch bis 1. November in Betrieb

Die Saison des Gradierhauses im Königlichen Kurgarten neigt sich dem Ende zu. Noch bis einschließlich Sonntag, 1. November 2026, können Gäste voraussichtlich die wohltuende, salzhaltige Luft des Freil

BAD REICHENHALL. Die Saison des Gradierhauses im Königlichen Kurgarten neigt sich dem Ende zu. Noch bis einschließlich Sonntag, 1. November 2026, können Gäste voraussichtlich die wohltuende, salzhaltige Luft des Freiluft-Inhalatoriums genießen. Sollten die Temperaturen bereits vorher in den Bereich des Gefrierpunkts sinken, muss der Betrieb aus Sicherheitsgründen gegebenenfalls früher eingestellt werden. Ab Montag, 2. November, geht das Gradierhaus planmäßig in die Winterpause.

Seit dem Saisonstart im April rieselt die Bad Reichenhaller AlpenSole über die rund dreizehn Meter hohen Gradierhauswände und sorgt für die charakteristische, mit feinsten Soletröpfchen angereicherte Luft.

Während der Winterpause führen die Mitarbeiter des Betriebshofs der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH verschiedene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durch. Dazu gehört unter anderem die schrittweise Erneuerung der insgesamt 75 Dornenfelder. Diese Arbeiten tragen dazu bei, die Funktionsfähigkeit des Gradierhauses dauerhaft zu erhalten, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und das historische Bauwerk langfristig zu bewahren.

Die Wiederinbetriebnahme ist für das Frühjahr 2027 geplant und hängt, wie jedes Jahr, unter anderem auch von den Witterungsbedingungen ab.

Bis zum Saisonende lädt das Gradierhaus noch einmal dazu ein, bei einem Spaziergang die salzhaltige Luft zu genießen. Der Königliche Kurgarten bleibt selbstverständlich auch während der Wintermonate für Besucher geöffnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Herr Dirk Sasse

Wittelsbacherstr. 15

83435 Bad Reichenhall

Deutschland

fon ..: 08651606101

web ..: https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/home

email : johanna.gehmacher@staatsbad.gmbh

Pressekontakt:

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Herr Dirk Sasse

Wittelsbacher Strasse 15

83435 Bad Reichenhall

fon ..: 08651606601

web ..: https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/home

email : office@staatsbad.gmbh

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.