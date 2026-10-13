RupertusTherme am 19. Oktober wegen Revisionsarbeiten zeitweise geschlossen

Am Montag, 19. Oktober 2026, bleibt die RupertusTherme wegen planmäßiger Revisionsarbeiten bis 17 Uhr geschlossen. Vorbehaltlich eines planmäßigen Verlaufs öffnen anschließend alle Bereiche wieder reg

Die Revision ist ein fester Bestandteil des laufenden Qualitäts- und Sicherheitsmanagements der Therme. Dabei werden technische Anlagen und Systeme umfassend überprüft, gewartet und bei Bedarf instand gesetzt. Ziel ist es, einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb sowie ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort für die Gäste zu gewährleisten.

Vorbehaltlich eines planmäßigen Verlaufs und Abschlusses der Arbeiten öffnen alle Bereiche der RupertusTherme ab 17 Uhr wieder regulär. Den Gästen stehen dann sämtliche Angebote wie gewohnt zur Verfügung.

Die regelmäßig durchgeführten Wartungs- und Revisionsarbeiten leisten einen wichtigen Beitrag dazu, den hohen Qualitätsanspruch der RupertusTherme auch langfristig sicherzustellen.

Die RupertusTherme verbindet eine moderne Thermen- und Saunalandschaft mit den besonderen natürlichen Ressourcen der Region. Alpensole und Alpensalz prägen zahlreiche Angebote und sind wesentliche Bestandteile des Thermenerlebnisses in Bad Reichenhall. Die regelmäßige technische Pflege der Anlagen schafft die Voraussetzung dafür, dieses Angebot dauerhaft in gewohnt hoher Qualität zur Verfügung stellen zu können.

Wir freuen uns darauf, unsere Gäste im Anschluss an die Revisionsarbeiten wieder in der RupertusTherme begrüßen zu dürfen.

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Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Herr Dirk Sasse

Wittelsbacher Strasse 15

83435 Bad Reichenhall

Deutschland

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