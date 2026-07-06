kimeta und classmarkets schließen Verschmelzung ab und bündeln ihre Stärken für die nächste Wachstumsphase

Ein Meilenstein für die Zukunft: kimeta und classmarkets bündeln ihre Stärken in einer Organisation, um Innovationen schneller voranzutreiben und digitale Lösungen gemeinsam weiterzuentwickeln.

Darmstadt/Berlin, 06.07.2026 – Die kimeta GmbH und die classmarkets GmbH gehen den nächsten konsequenten Schritt ihrer gemeinsamen Entwicklung: Nach der notariellen Beurkundung und der Eintragung im Handelsregister ist die classmarkets GmbH auf ihre Muttergesellschaft kimeta GmbH verschmolzen. Damit werden die bereits seit Jahren eng verbundenen Unternehmen künftig auch formal in einer gemeinsamen Organisation zusammengeführt.

Der Zusammenschluss markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung von kimeta und classmarkets. Bereits seit der Übernahme der classmarkets GmbH durch kimeta im Jahr 2019 arbeiten beide Unternehmen eng zusammen. In den vergangenen Jahren wurden technologische Kompetenzen, Marktkenntnis und operative Ressourcen kontinuierlich verzahnt. Seit beide Unternehmen unter einer gemeinsamen Geschäftsführung stehen, wurde diese Zusammenarbeit weiter intensiviert und auf eine klare Zukunftsstrategie ausgerichtet.

„Die Verschmelzung ist für uns die richtige Fortsetzung einer langjährigen Entwicklung.“, sagt Dr. Stefanie Heinemann, Geschäftsführerin von kimeta und classmarkets. „Wir bündeln unsere Kompetenzen, schaffen klare Strukturen und erhöhen unsere Innovationsgeschwindigkeit. Gleichzeitig bleiben das Team, die Kundennähe und die gewachsenen Partnerschaften erhalten, die classmarkets und kimeta auszeichnen.“

Der Standort und Team Berlin bleiben auch nach der Verschmelzung bestehen. Für Kunden und Partner bedeutet der Zusammenschluss Kontinuität in der Zusammenarbeit und zugleich neue Perspektiven durch gebündelte Entwicklungskapazitäten, schnellere Entscheidungswege und ein erweitertes Leistungsportfolio.

Ein zentraler Fokus der gemeinsamen Ausrichtung liegt auf der Weiterentwicklung digitaler Plattformen, datengetriebener Services und KI-gestützter Lösungen. Bereits heute zeigen gemeinsame Innovationsprojekte, wie die Kompetenzen beider Unternehmen in marktrelevante Produkte übersetzt werden können. Ziel ist es, die bestehenden Plattformen und White-Label-Lösungen konsequent weiterzuentwickeln, Nutzererlebnisse zu verbessern und Partnern im Stellen- und Immobilienmarkt zukunftssichere digitale Lösungen bereitzustellen.

„Unsere Märkte verändern sich dynamisch. Umso wichtiger ist es, Technologie, Marktverständnis und Umsetzungskraft in einer starken Organisation zu vereinen“, so Dr. Stefanie Heinemann. „Mit der Verschmelzung schaffen wir die Grundlage, um Innovationen schneller auf die Straße zu bringen und unsere Partner im digitalen Wettbewerb noch wirkungsvoller zu unterstützen.“

Die gemeinsame Organisation wird ihre Aktivitäten in den Bereichen Jobs, Recruiting, Immobilien, digitale Rubrikenmärkte, Performance-Marketing und KI-basierte Plattformtechnologie weiter ausbauen. Dabei bleibt der partnerschaftliche Ansatz gegenüber Verlagen, Medienhäusern, Unternehmen und regionalen Marktpartnern ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Über kimeta

Die kimeta GmbH mit Sitz in Darmstadt wurde 2005 gegründet und zählt zu den etablierten Technologieunternehmen im deutschen Online-Recruitingmarkt. Mit kimeta.de betreibt das Unternehmen eine der führenden Jobsuchmaschinen in Deutschland. Darüber hinaus lizenziert kimeta ihre Suchmaschinen- und Plattformtechnologie an Partner wie Tageszeitungs- und Fachverlage und unterstützt Unternehmen bei der digitalen Suche nach passenden Bewerberinnen und Bewerbern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

kimeta GmbH

Frau Katrin Heiden

Mina-Rees-Straße 8

64295 Darmstadt

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6151 78043-0

web ..: http://kimeta.de

email : katrin.heiden@kimeta.de

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