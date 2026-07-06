Haus- und Bringdienst: Bequem direkt geliefert

Mit dem Haus- und Bringdienst der Bad-Apotheke Binz erhalten Sie Medikamente schnell, sicher und bequem direkt nach Hause oder an Ihre Ferienadresse – inklusive persönlicher Beratung.

Nicht immer ist es möglich, persönlich eine Apotheke aufzusuchen. Ob Krankheit, eingeschränkte Mobilität, ein voller Terminkalender oder ein Urlaub in Binz – mit dem Haus- und Bringdienst der Bad-Apotheke erhalten Sie Ihre Medikamente zuverlässig direkt an Ihre Wunschadresse. Rezeptpflichtige Arzneimittel, OTC-Produkte und weitere Gesundheitsartikel werden sicher verpackt und pünktlich geliefert.

Komfort für Alltag und Urlaub

Unser Lieferdienst richtet sich an Senioren, Familien, Berufstätige, chronisch kranke Menschen und Urlaubsgäste.

Auch während Ihres Aufenthalts im Ostseebad Binz sorgen wir dafür, dass Sie schnell mit benötigten Medikamenten versorgt werden.

Unsere geschulten Mitarbeitenden liefern diskret bis an Ihre Haustür oder Ferienunterkunft und beantworten bei Bedarf Fragen zur Anwendung.

Digitale Bestellung – einfache Lieferung

Nutzen Sie unsere modernen Services wie die Online-Vorbestellung oder das E-Rezept.

So können wir Ihre Bestellung frühzeitig bearbeiten, die Verfügbarkeit prüfen und alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen.

Dadurch erhalten Sie Ihre Medikamente schnell, sicher und ohne unnötige Wartezeiten.

Persönliche Beratung mit Lieferservice

Im Gegensatz zu reinen Versandapotheken verbinden wir die Vorteile einer Apotheke vor Ort mit einem komfortablen Bringdienst.

Sie profitieren von persönlicher pharmazeutischer Beratung, kurzen Lieferwegen und einem zuverlässigen Service – für eine sichere und unkomplizierte Arzneimittelversorgung in Binz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bad-Apotheke

Frau Susann Neubauer

Hauptstr. 8

18609 Ostseebad Binz

Deutschland

fon ..: 038393 2064

fax ..: 038393 32385

web ..: http://www.badapothekebinz.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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