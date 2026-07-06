Ausschreibung und Anforderungen:

Werden Sie Teil der Bad Apotheke im Ostseebad Binz! Freuen Sie sich auf ein familiäres Team, attraktive Benefits und spannende Aufgaben als Apotheker/in oder PTA in Voll- oder Teilzeit.
Die Bad Apotheke im Ostseebad Binz steht seit über 70 Jahren für eine kompetente und persönliche Gesundheitsversorgung. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir engagierte Apotheker (m/w/d) sowie Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.
Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Pharmaziestudium oder eine abgeschlossene PTA-Ausbildung. Berufserfahrung ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Eine sorgfältige Arbeitsweise, fachliche Kompetenz, Teamgeist sowie Freude am Umgang mit Menschen zeichnen Sie aus. Eigeninitiative und Flexibilität runden Ihr Profil ab.
Ihre Aufgaben
Als Apotheker (m/w/d) beraten Sie unsere Kunden kompetent zu Arzneimitteln, geben Medikamente ab und unterstützen die Apothekenleitung im Arbeitsalltag. Als PTA (m/w/d) übernehmen Sie unter anderem die Warenbestellung, organisieren Lieferungen, führen Labortätigkeiten durch und beraten unsere Kunden freundlich und fachkundig.
Das erwartet Sie
Freuen Sie sich auf ein familiäres Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Neben einem wertschätzenden Miteinander profitieren Sie von 36 Urlaubstagen bei Vollzeit, einer betrieblichen Altersvorsorge, einer Krankenzusatzversicherung sowie attraktiven Mitarbeiterrabatten.
Jetzt bewerben
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Gesundheitsversorgung im Ostseebad Binz aktiv mit. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Bad-Apotheke
Frau Susann Neubauer
Hauptstr. 8
18609 Ostseebad Binz
Deutschland
fon ..: 038393 2064
fax ..: 038393 32385
web ..: http://www.badapothekebinz.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
Bad-Apotheke
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