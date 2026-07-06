Ausschreibung und Anforderungen:

Werden Sie Teil der Bad Apotheke im Ostseebad Binz! Freuen Sie sich auf ein familiäres Team, attraktive Benefits und spannende Aufgaben als Apotheker/in oder PTA in Voll- oder Teilzeit.

Die Bad Apotheke im Ostseebad Binz steht seit über 70 Jahren für eine kompetente und persönliche Gesundheitsversorgung. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir engagierte Apotheker (m/w/d) sowie Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.

Ihr Profil

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Pharmaziestudium oder eine abgeschlossene PTA-Ausbildung. Berufserfahrung ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Eine sorgfältige Arbeitsweise, fachliche Kompetenz, Teamgeist sowie Freude am Umgang mit Menschen zeichnen Sie aus. Eigeninitiative und Flexibilität runden Ihr Profil ab.

Ihre Aufgaben

Als Apotheker (m/w/d) beraten Sie unsere Kunden kompetent zu Arzneimitteln, geben Medikamente ab und unterstützen die Apothekenleitung im Arbeitsalltag. Als PTA (m/w/d) übernehmen Sie unter anderem die Warenbestellung, organisieren Lieferungen, führen Labortätigkeiten durch und beraten unsere Kunden freundlich und fachkundig.

Das erwartet Sie

Freuen Sie sich auf ein familiäres Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Neben einem wertschätzenden Miteinander profitieren Sie von 36 Urlaubstagen bei Vollzeit, einer betrieblichen Altersvorsorge, einer Krankenzusatzversicherung sowie attraktiven Mitarbeiterrabatten.

Jetzt bewerben

Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Gesundheitsversorgung im Ostseebad Binz aktiv mit. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bad-Apotheke

Frau Susann Neubauer

Hauptstr. 8

18609 Ostseebad Binz

Deutschland

fon ..: 038393 2064

fax ..: 038393 32385

web ..: http://www.badapothekebinz.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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