100 Tage an der Spitze: Dr. Stefanie Heinemann richtet kimeta konsequent auf Zukunft, Markt-Fokus und KI aus

100 Tage neue Führung, klare Prioritäten und KI-Fokus: kimeta treibt Innovation voran, bereitet die Fusion mit classmarkets vor und stärkt seine Position im Job- und Immobilienmarkt.

Seit 100 Tagen führt Dr. Stefanie Heinemann die kimeta Gruppe an – das Ergebnis sind klare Prioritäten, schnelle Entscheidungswege und ein einheitliches Marktverständnis. In einem Markt voller Veränderung richtet sich kimeta konsequent auf das Wesentliche aus: Innovation und die Erschließung neuer Marktsegmente.

Die Vorarbeiten für die geplante Fusion von kimeta und classmarkets sind bereits abgeschlossen, in 2026 erfolgt der formale Zusammenschluss. kimeta und classmarkets werden ihre Stärken bündeln – Technologie, Know-how und Ressourcen werden innerhalb einer gemeinsamen Marke vereint. Diese neue Aufstellung stärkt die Marktpositionen im Job- und Immobilienbereich, beschleunigt Innovationen in beiden Märkten und bietet den Kunden ein optimales Leistungsportfolio.

„Die Gruppe setzt auf starkes Business Development und systematische Markterschließung – getragen von datengetriebenen Entscheidungen und kurzen Innovationszyklen“, so Dr. Stefanie Heinemann, CEO von kimeta & classmarkets.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Bereits 2025 wurden mehrere neue KI-basierte Produkte erfolgreich gelauncht. Zukünftig wird ein dezidiertes KI-Team neben KI-basierten Features für die Portale auch interne Prozesse intelligent automatisieren.

kimeta profitiert von zwei starken Geschäftsbereichen: einer KI-getriebenen „KI-Meta“-Jobsuchmaschine und spezialisierten Whitelabel-Jobportalen für Medienhäuser und Fachverlage mit verschiedenen Schwerpunkten, wie IT, Tourismus oder Pharma. Die Expertise reicht Jahrzehnte zurück, denn in diesem Monat feiert kimeta sein 20-jähriges Firmenjubiläum.

Tilmann Distelbarth, Verleger der „Heilbronner Stimme“, sieht in kimeta einen kompetenten und verlässlichen Partner im Online-Immobilien und Jobmarkt: „Seit 2008 sind wir Gesellschafter und Partner von kimeta und konnten gemeinsam unsere Immobilien- und Jobmärkte als digital-only-Konzept entwickeln und ausbauen. Gratulation für 20 Jahre Technologieführerschaft im Markt!“

Die Fusion mit classmarkets erweitert das Know-How im Job-und Recruitingmarkt um das Segment Real Estate in dem classmarkets langjährige Erfahrung als der SaaS-Anbieter für Verlage aufbauen konnte.

„Diese starke Kombination aus Plattform-Technologie, Branchen-Know-how und KI-Kompetenz positioniert kimeta als modernen Software-Partner im Recruiting- und Jobmarkt-Ökosystem. Mit dieser gemeinsamen Ausrichtung gehen kimeta und classmarkets die nächsten Schritte in Richtung Wachstum und Innovation“, sagt Dr. Erik Spickschen, Co-Founder, Gesellschafter und Beiratsvorsitzender von kimeta.

