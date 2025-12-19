Recover Society startet exklusive Longevity-Mitgliedschaft – maßgeschneiderte Biohacking-Technologien & Events

Die neue Mitgliedschaft von Recover Society bringt individuelle, wissenschaftlich fundierte und präventive High-Tech-Gesundheitsroutinen in den Alltag – erlebbar in luxuriösem Ambiente.

Frankfurt, Dezember 2025 – Recover Society launcht ein neuartiges Membership-Modell, das präventive Gesundheitsoptimierung und Langlebigkeitsmedizin zu einem festen Bestandteil des Alltags macht. Im ersten Longevity-Hub im Roomers Hotel Frankfurt erleben Mitglieder maßgeschneiderte High-Tech-Routinen, die medizinische Prävention, Biohacking-Technologie und immersives Hotellerie-Design vereinen.

Membership als Herzstück der Longevity-Reise

Die Recover Society Mitgliedschaft öffnet Hotelgästen, Geschäftsreisenden, High Performern und Locals die Tür zu individuell gestalteten Gesundheitsprogrammen, die sowohl kurzfristige Erholung als auch langfristige Vitalität fördern. Der Start beginnt mit einem ausführlichen Check-up, der die Basis für alle folgenden Schritte legt. Darauf aufbauend entwickeln die Experten von Recover Society personalisierte Routinen, die exakt auf biometrische Daten, Gesundheitsambitionen und die persönliche Ausgangslage zugeschnitten sind.

Diese maßgeschneiderten Recover Routines vereinen modernste Technologien wie hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT), Rotlichttherapie, Cold Plunge sowie Sauna-Anwendungen. Bei entsprechender Empfehlung lassen sich auch IV-Infusionen nahtlos integrieren, um die zelluläre Regeneration gezielt zu unterstützen. Mitglieder genießen wöchentliche Anwendungen sowie persönliche Begleitung durch Experten, die den Fortschritt kontinuierlich im Blick behalten und die Routine dynamisch anpassen.

Von der einmaligen Anwendung zur kontinuierlichen Gesundheitsstrategie

Im Zentrum steht die Transformation von einzelnen Behandlungen hin zu einer durchdachten, langfristig angelegten Strategie für nachhaltiges Wohlbefinden. Die Membership bietet ein umfassendes Leistungspaket, das weit über klassische Wellness hinausgeht:

– Regelmäßige Signature-Routinen: wöchentliche Sessions mit hyperbarer Sauerstofftherapie (HBOT), Rotlichttherapie, Cold Plunge und Sauna-Anwendungen, individuell auf persönliche Ziele abgestimmt

– Hochwertige IV-Infusionen: präzise dosierte Mikronährstoff-Kombinationen zur Unterstützung der zellulären Regeneration

– Erweiterte Diagnostik: optional buchbare Biomarker-Analysen für datenbasierte Optimierung und messbare Fortschritte

– Premium-Supplements: kuratierte Produktempfehlungen in Zusammenarbeit mit führenden Anbietern wie MoleQlar

– Community & Events: exklusiver Zugang zu Workshops, Masterclasses und inspirierenden Veranstaltungen rund um Longevity, Ernährung und Regeneration

Alle Anwendungen finden in strukturierten Sessions zwischen 30 und 180 Minuten statt, um Regeneration messbar, immersiv und erlebbar zu machen. Nach der dreimonatigen Startphase reflektieren Mitglieder gemeinsam mit den Experten ihre Entwicklung und definieren die nächsten Schritte ihrer persönlichen Longevity-Reise.

Ganzheitliches Wellness-Erlebnis mit unbegrenztem Zugang

Mitglieder genießen unbegrenzten Zugang zum kompletten Spa- und Fitness-Bereich des Roomers Hotels Frankfurt – unabhängig von den gebuchten Routinen. Jederzeit nutzbar sind Saunen, Pools, Ruhebereiche und der moderne Fitnessbereich in einem Ambiente, das Komfort mit Stil vereint. Diese Flexibilität ermöglicht es, Erholungsmomente spontan in den Alltag einzubauen und Qualität zu einem selbstverständlichen Teil des Lebens zu machen.

Das kuratierte Veranstaltungsprogramm öffnet neue Perspektiven: Von Workshops über Schlafoptimierung bis zu Masterclasses über wissenschaftliche Grundlagen der Regeneration – diese Events schaffen wertvollen Wissenstransfer und fördern den Austausch mit einer Gemeinschaft von Menschen, die Gesundheit als bewusste Investition verstehen.

Flexibilität & Exklusivität – angepasst an den Lebensstil der Mitglieder

Die Membership lässt sich nahtlos in den Alltag integrieren, ohne Kompromisse bei Qualität oder Service. Mit einem Investment von 2.000 Euro für drei Monate positioniert sich Recover Society im Premium-Segment und richtet sich an Menschen, für die exzellente Betreuung, personalisierte Programme und ein außergewöhnliches Ambiente entscheidend sind. Die Membership endet automatisch nach Ablauf der Laufzeit – maximale Flexibilität ist garantiert.

Aktuell ist das Angebot exklusiv im Longevity-Hub im Roomers Hotel Frankfurt verfügbar. Weitere Standorte in Berlin und Baden-Baden sind bereits in Planung, sodass Mitglieder perspektivisch ihre personalisierten Routinen auch an anderen Locations fortsetzen können.

Für alle, die Recover Society zunächst kennenlernen möchten, steht ein unverbindlicher Kennenlerntermin zur Verfügung. Dieser beinhaltet ein persönliches Gespräch mit den Gründern, eine exklusive Führung durch den Hub sowie eine 30-minütige Einführungsbehandlung – entspannt, persönlich und völlig ohne Verpflichtung. Alle medizinischen Anwendungen werden durch ein erfahrenes Netzwerk aus Partnern professionell begleitet.

Erleben Sie die Zukunft der Langlebigkeit – jetzt Mitglied der Recover Society werden unter https://recoversociety.com/mitgliedschaft/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STUDIO MI | PR & Communications

Frau Mimi Tonner

Niddastraße 63

D-60329 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 171 144 744 2

web ..: http://www.recoversociety.com

email : mimi@recoversociety.com

Recover Society ist die erste Plattform, die Langlebigkeitsmedizin, Biohacking-Technologie und Erlebnisdesign für Hospitality skaliert. Das Ziel: Menschen dabei zu unterstützen, gesund alt zu werden – mit Anwendungen, die so selbstverständlich sind wie ein Frühstücksbuffet. Mit dem ersten Hub in Frankfurt und weiteren Standorten in Vorbereitung arbeitet Recover Society mit Partnern wie MoleQlar (Berlin), Dr. Dr. Dominik Duscher (Wien), sowie führenden Anbietern aus dem Bereich Supplements und therapeutische Hardware zusammen.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.