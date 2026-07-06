KI-Networking sorgt für Vernetzung im Zeitalter Künstlicher Intelligenz

Beziehungen knüpfen, Wissen teilen, Teams zusammenstellen: Künstliche Intelligenz macht Networking präziser und plant Verbindungen, die früher dem Zufall überlassen waren.

In einer zunehmend vernetzten Welt entscheidet die Fähigkeit, relevante Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu pflegen, oft über beruflichen und persönlichen Erfolg. Hier setzt KI-Networking an: Künstliche Intelligenz analysiert Profile, Interaktionen und Bedürfnisse, um die richtigen Menschen und Ressourcen zusammenzuführen. Was lange dem Zufall überlassen war, wird zu einem datengetriebenen Prozess – mit Konsequenzen für soziale Netzwerke, Unternehmensorganisation und Veranstaltungen.

„KI-Networking bezeichnet den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Optimierung und Automatisierung von Netzwerken, sei es in professionellen, sozialen oder geschäftlichen Zusammenhängen. Im Kern nutzt KI-Networking fortschrittliche Algorithmen und maschinelles Lernen, um Muster und Präferenzen in Daten zu erkennen und dadurch Empfehlungen, Verbindungen und potenzielle Synergien vorzuschlagen, die herkömmliche Methoden oft übersehen. Dabei geht es vor allem darum, die passenden Menschen und Ressourcen effizient zusammenzubringen und Kommunikationsbarrieren durch datengetriebene Ansätze zu überwinden“, erklärt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Telkotec. Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1.000 Störungsfälle.

Ein typisches Beispiel sind Algorithmen, die auf Basis von Profilinformationen und früheren Interaktionen Kontakte vorschlagen, die nicht nur beruflich, sondern auch persönlich relevant sein könnten. In sozialen Netzwerken wie LinkedIn ist dieses Prinzip längst Alltag: Vorschläge entstehen aus gemeinsamen Interessen, beruflichen Überschneidungen oder ähnlichen Zielen. Mit jeder Annahme oder Ablehnung wird das System genauer, weil es sich auf individuelle Bedürfnisse einstellt. KI-Networking ist allerdings mehr als smarte Kontaktvermittlung. Plattformen werten zunehmend Kommunikationsverhalten und Gesprächsdynamiken aus. Sie geben Hinweise auf den richtigen Zeitpunkt für eine Kontaktaufnahme, schätzen ein, wie produktiv ein Austausch verlaufen ist, und passen Vorschläge entsprechend an. Aus einer einmaligen Empfehlung wird so eine fortlaufende Begleitung.

Telkotec-Mitgründer und -Geschäftsführer Jörg Peil betont: „Ein weiterer Aspekt ist die Anwendung von KI-Networking im Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die interne Zusammenarbeit und das Wissensmanagement. Hier helfen KI-Systeme dabei, die Verbindungen zwischen Mitarbeitern zu identifizieren, die ähnliche Projekte, Fachgebiete oder Ziele verfolgen. Das System kann automatisch Arbeitsgruppen oder Projektteams vorschlagen und den Austausch zwischen Abteilungen fördern. Dieser gezielte Einsatz von KI kann die Unternehmensstruktur flexibler machen und Silos abbauen, indem er den Wissensaustausch und die kreative Zusammenarbeit fördert.“ Bei Veranstaltungen und Konferenzen entfaltet KI-Networking eine weitere Stärke. Intelligente Tools analysieren Profile und Interessen der Teilnehmenden und stellen passende Kontakte vor – schon vor Beginn der Veranstaltung, während des Programms und im Nachgang. Das gezielte Matching erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Begegnungen tatsächlich nutzen, statt im Smalltalk zu versanden.

Die Stärke des KI-Networking liegt aus Sicht der beiden Experten vor allem in der kontinuierlichen Optimierung. Algorithmen lernen nicht nur aus dem Nutzerverhalten, sondern auch daraus, wie erfolgreich vorgeschlagene Kontakte und Kooperationen gewesen sind. Diese Rückkopplung führt dazu, dass Vorschläge präziser werden – das Netzwerk passt sich kontinuierlich an die individuellen Bedürfnisse an. Insgesamt eröffnet KI-Networking nach Einschätzung von Winfried Hecking und Jörg Peil ein neues Verständnis von Vernetzung, das weniger auf zufällige Begegnungen setzt und stärker auf gezielte, belastbare Verbindungen. Künstliche Intelligenz macht Netzwerke effizienter und relevanter – im privaten wie im geschäftlichen Umfeld.

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Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

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