HandyKlinik Dortmund – Ihre Handyreparatur in Dortmund

Handyreparatur in Dortmund oft in nur 1-2 Stunden: Die HandyKlinik Dortmund repariert Displays, Akkus und Wasserschäden an Smartphones und Tablets schnell und fachgerecht.

Ohne Smartphone läuft im Alltag kaum noch etwas: Termine, Bankgeschäfte, Navigation und die Kommunikation mit Familie und Kollegen hängen am mobilen Gerät. Entsprechend groß ist der Ärger, wenn das Handy herunterfällt, Wasser abbekommt oder der Akku schlappmacht. Die HandyKlinik Dortmund in der Kleppingstraße 28 hat sich genau auf diese Situationen spezialisiert. Mitten in der Dortmunder Innenstadt repariert das Team Smartphones und Tablets aller gängigen Hersteller – schnell, sorgfältig und mit über 25 Jahren Erfahrung in der Reparatur mobiler Geräte. Inhaber Dieter Krieftewirth setzt dabei auf ein klares Versprechen: Kunden sollen ihr Gerät so schnell wie möglich wieder voll funktionsfähig in den Händen halten.

Handy Reparatur Dortmund



Die Handy Reparatur in Dortmund ist das Kerngeschäft der HandyKlinik. Ob zersplittertes Display, schwacher Akku, defekte Ladebuchse oder ein anderes Problem: Die erfahrenen Techniker bringen Smartphones und Tablets fachgerecht wieder in Ordnung. Meist ist die Reparatur bereits nach ein bis zwei Stunden erledigt. Gerade ein gesprungenes Display sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden: Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen und weitere Schäden an der Elektronik verursachen. Auf Arbeit und Ersatzteile gewährt die HandyKlinik volle Garantie. Geöffnet ist die Werkstatt montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr.

Handyreparatur Dortmund und Umgebung

Durch die zentrale Lage in der City ist die HandyKlinik aus allen Teilen der Stadt gut erreichbar. Kunden aus der Innenstadt-West, der Innenstadt-Ost und der Innenstadt-Nord sind oft in wenigen Minuten zu Fuß da. Aus den südlichen Stadtbezirken Hörde, Hombruch und Aplerbeck führen U-Bahn und S-Bahn direkt ins Zentrum, ebenso aus Brackel und Scharnhorst im Osten. Aus Eving und Mengede im Norden sowie aus Huckarde und Lütgendortmund im Westen kommen viele Pendler, die ihr Gerät auf dem Weg zur Arbeit abgeben. Auch aus dem Umland reisen Kunden an: aus Castrop-Rauxel und Lünen, aus Kamen, Unna und Holzwickede, aus Schwerte und Herdecke im Süden sowie aus den Nachbarstädten Witten, Bochum und Hagen.

„“Ein kaputtes Handy bremst einen im Alltag sofort aus. Deshalb ist unser Anspruch, die meisten Reparaturen noch am selben Tag – oft innerhalb von ein bis zwei Stunden – zu erledigen.““

Dieter Krieftewirth, Inhaber der HandyKlinik Dortmund

Smartphone Reparatur in Dortmund

Die Smartphone Reparatur in Dortmund umfasst bei der HandyKlinik alle typischen Schäden: Displaybruch, Akkutausch, Wasserschäden, defekte Kameras, Lautsprecher oder Mikrofone. Ein Schwerpunkt liegt auf der iPhone Reparatur in Dortmund – die HandyKlinik arbeitet als unabhängiger Reparaturanbieter für Apple-Geräte. Daneben werden Smartphones und Tablets weiterer Hersteller repariert. Als autorisierter Partner der WERTGARANTIE kann die HandyKlinik zudem Kunden betreuen, die ihr Gerät über diese Versicherung abgesichert haben. Für Unternehmen bietet die Werkstatt eigene Lösungen an, damit Firmenhandys schnell wieder einsatzbereit sind.

Handy reparieren lassen Dortmund

Wer sein Handy in Dortmund reparieren lassen möchte, spart gegenüber einem Neukauf in der Regel deutlich. Eine Reparatur ist meist wesentlich günstiger als ein neues Smartphone – und sie schont die Umwelt, weil das Gerät länger im Einsatz bleibt und weniger Elektroschrott entsteht. Die Techniker der HandyKlinik beraten offen, ob sich eine Instandsetzung im Einzelfall rechnet. Hinzu kommt ein praktischer Vorteil: Nach der Reparatur bleiben Daten, Apps und Einstellungen in der Regel erhalten, sodass Kunden ihr gewohntes Gerät ohne aufwendige Neueinrichtung weiter nutzen können.

„“Eine Reparatur ist fast immer die bessere Wahl als ein neues Gerät – für den Geldbeutel und für die Umwelt. Wir sagen unseren Kunden ehrlich, was sich lohnt.““

Dieter Krieftewirth, Inhaber der HandyKlinik Dortmund

Die HandyKlinik als Handydoktor in der Dortmunder City

Die HandyKlinik Dortmund versteht sich als Handydoktor für alle, die schnell und unkompliziert Hilfe brauchen. Die Werkstatt in der Kleppingstraße verbindet die Erfahrung aus mehr als 25 Jahren mit kurzen Wartezeiten und einer persönlichen Beratung. Kunden können ohne lange Vorlaufzeit vorbeikommen, ihr Problem schildern und erhalten eine klare Einschätzung zu Aufwand und Dauer. Einblicke in aktuelle Reparaturen und Neuigkeiten teilt die HandyKlinik auf Instagram. Wer unsicher ist, ob sich ein Defekt beheben lässt, kann sein Gerät einfach vorbeibringen und vor Ort prüfen lassen.

Fazit

Die HandyKlinik Dortmund ist die Adresse für schnelle und fachgerechte Handyreparatur in Dortmund. Mit über 25 Jahren Erfahrung, Reparaturen oft in nur ein bis zwei Stunden und voller Garantie auf Arbeit und Ersatzteile bringt das Team Smartphones und Tablets zuverlässig wieder zum Laufen. Ob aus Innenstadt-West, Innenstadt-Ost, Innenstadt-Nord, Aplerbeck, Brackel, Eving, Hörde, Hombruch, Huckarde, Lütgendortmund, Mengede, Scharnhorst oder aus Castrop-Rauxel, Lünen, Kamen, Unna, Holzwickede, Schwerte, Witten, Herdecke, Bochum und Hagen – die HandyKlinik Dortmund ist für Sie da.

HandyKlinik Dortmund – Handyreparatur Dortmund

Kleppingstraße 28

44135 Dortmund

Tel: 0231 276560

Mail: info@batocom.de

Web: https://batocom.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HandyKlinik | Dortmund

Herr Dieter Krieftewirth

Kleppingstraße 28

44135 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 – 27 65 60

web ..: https://batocom.de/

email : info@batocom.de

Die HandyKlinik Dortmund ist eine Werkstatt für Handy- und Tablet-Reparaturen in der Dortmunder Innenstadt. Mit über 25 Jahren Erfahrung repariert das Team um Inhaber Dieter Krieftewirth Displays, Akkus und Wasserschäden meist innerhalb von ein bis zwei Stunden – mit voller Garantie auf Arbeit und Ersatzteile.

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Pressekontakt:

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