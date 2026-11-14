Warum Immobilienhandel mehr ist als günstig kaufen und teuer verkaufen

Was ist Immobilienhandel?

„Günstig kaufen, teuer verkaufen“ – auf diese Formel wird Immobilienhandel häufig reduziert. Theoretisch ist sie richtig. Praktisch erklärt sie ungefähr so viel über Immobilienentwicklung wie die Aussage, ein Unternehmen müsse mehr einnehmen als ausgeben.

Zwischen Ankauf und Verkauf einer Immobilie liegen zahlreiche Entscheidungen, Risiken und häufig erhebliche Investitionen.

Sven Schwarzat, Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH, beschäftigt sich in Leipzig mit Immobilien und deren Weiterentwicklung. Für ihn liegt der Kern erfolgreichen Immobilienhandels in der Wertschöpfung zwischen den beiden Transaktionen.

Warum sollte eine Immobilie später mehr wert sein?

Diese Frage sollte nach Ansicht von Sven Schwarzat bereits vor dem Ankauf beantwortet werden.

Wer eine Immobilie für einen bestimmten Betrag kauft und später zu einem höheren Preis verkaufen möchte, benötigt einen nachvollziehbaren Grund für die Wertsteigerung.

Das kann eine umfassende Sanierung sein. Es kann ein verbesserter Grundriss sein. Leerstehende Flächen können wieder nutzbar gemacht oder technische Probleme beseitigt werden.

Problematisch wird es, wenn die einzige Begründung lautet: Immobilien werden langfristig ohnehin teurer.

Die Schwarzat Capital GmbH verfolgt bei Immobilien in Leipzig deshalb einen entwicklungsorientierten Ansatz.

Immobilienhandel bindet Kapital

Zwischen Ankauf und Verkauf können Monate oder Jahre liegen.

Während dieser Zeit ist Kapital gebunden.

Wurde der Kauf finanziert, fallen Zinsen an. Gleichzeitig entstehen Kosten für Verwaltung, Instandhaltung und gegebenenfalls Sanierung.

Das bedeutet: Selbst wenn eine Immobilie später zu einem höheren Preis verkauft wird, muss daraus noch lange kein hoher Gewinn entstehen.

Sven Schwarzat sieht deshalb die Kapitalbindung als eine wichtige Kennzahl.

Ein Projekt mit einer hohen nominellen Marge kann weniger attraktiv sein, wenn es sehr lange dauert.

Baukompetenz wird zum Wettbewerbsvorteil

Wer Immobilien mit Entwicklungspotenzial kauft, muss die notwendigen Maßnahmen einschätzen können.

Wie viel kostet ein neues Badezimmer? Welche Arbeiten sind an der Elektrik notwendig? Muss der Boden lediglich aufgearbeitet oder vollständig erneuert werden?

Fehleinschätzungen können die Kalkulation erheblich verändern.

Für die Schwarzat Capital GmbH ist deshalb die Erfahrung aus vorherigen Projekten ein wichtiger Faktor.

Mit jedem entwickelten Objekt entsteht zusätzliches Wissen darüber, welche Maßnahmen typischerweise welche Kosten verursachen.

Die richtige Immobilie finden

Ein erfolgreicher Immobilienhändler kauft nicht zwangsläufig besonders viele Immobilien.

Entscheidend ist, die richtigen Objekte zu kaufen.

Die Schwarzat Capital GmbH konzentriert ihr Suchprofil nach eigenen Angaben stark auf Leipzig und bevorzugt zentrale Lagen. Dieser geografische Fokus kann einen Vorteil bieten: Wer einen Markt intensiv beobachtet, kann Angebote besser einordnen.

Sven Schwarzat prüft Immobilien deshalb vor dem Ankauf anhand ihrer individuellen Eigenschaften.

Wie hoch ist der Leerstand? Welcher Zustand liegt vor? Welche Nutzung ist möglich? Wo bestehen Risiken?

Verkauf beginnt beim Ankauf

Bereits beim Kauf sollte klar sein, für wen eine Immobilie später interessant sein könnte.

Eine Kapitalanlage wird nach anderen Kriterien bewertet als eine Wohnung für einen Eigennutzer.

Auch bei Mehrfamilienhäusern spielen andere Kennzahlen eine Rolle als bei einzelnen Eigentumswohnungen.

Sven Schwarzat sieht deshalb Ankauf und Verkauf nicht als voneinander getrennte Vorgänge.

Die spätere Strategie sollte bereits in die ursprüngliche Kalkulation einfließen.

Manchmal ist Halten besser als Verkaufen

Immobilienhandel bedeutet zudem nicht, dass jedes entwickelte Objekt zwingend verkauft werden muss.

Wenn eine Immobilie langfristig attraktive Einnahmen generiert und zur eigenen Strategie passt, kann ein dauerhafter Bestand wirtschaftlich interessanter sein.

Die Schwarzat Capital GmbH beschreibt sich selbst auch als Bestandshalter und Projektentwickler.

Diese Kombination eröffnet unterschiedliche Möglichkeiten.

Ein Investor muss nicht bereits vor jedem Ankauf dogmatisch entscheiden, dass eine Immobilie in jedem Fall verkauft werden muss.

Immobilienhandel ist Unternehmertum

Für Sven Schwarzat ist professioneller Immobilienhandel deshalb eine unternehmerische Tätigkeit.

Kapital wird eingesetzt, Risiken werden übernommen und Immobilien werden weiterentwickelt.

Der wirtschaftliche Erfolg entsteht nicht allein dadurch, dass zwischen zwei Kaufverträgen Zeit vergeht.

Er entsteht dann, wenn der Zustand oder die Nutzbarkeit einer Immobilie zwischen Ankauf und Verkauf tatsächlich verbessert werden.

Gerade Leipzig bietet mit seinem vielfältigen Bestand interessante Voraussetzungen für solche Projekte.

Die Schwarzat Capital GmbH setzt deshalb darauf, Immobilien nicht nur als Handelsware zu betrachten, sondern als entwickelbare Vermögenswerte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwarzat Capital GmbH

Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 034444909876

web ..: http://www.schwarzat-capital.de

email : info@schwarzat-capital.de

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH und auch privat zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für allgemeine Fragen zu Immobilien und spezifisch zum Leipziger Immobilienmarkt.

Über die Schwarzat Capital GmbH: Die Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Das Unternehmen spezialisiert sich auf den Erwerb, die Sanierung und die Vermietung von Wohnimmobilien in Leipzig.



Pressekontakt:

Schwarzat Capital GmbH

Herr Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

fon ..: 034444909876

email : info@schwarzat-capital.de

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