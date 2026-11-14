Wohnimmobilien: Standort und Objektqualität gewinnen bei Investitionsentscheidungen an Gewicht

Die Preise für Wohnimmobilien haben sich nach der Korrektur der vergangenen Jahre weitgehend stabilisiert. Für Investoren werden Lage, technischer Zustand und langfristige Vermietbarkeit wichtiger.

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt zeigt im Herbst 2026 keine einheitliche Preisbewegung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Preise im zweiten Quartal durchschnittlich 0,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. In den sieben größten deutschen Metropolen, zu denen Düsseldorf und Köln gehören, sanken die Preise für Eigentumswohnungen gegenüber dem zweiten Quartal 2025 dagegen um 0,4 Prozent. Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich dort im gleichen Zeitraum um 0,7 Prozent. Neuere Daten des Europace-Hauspreisindex bestätigen diese Unterschiede. Im September lag der Gesamtindex 0,84 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Eigentumswohnungen und bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser lagen leicht unter ihren Vorjahreswerten, während neue Ein- und Zweifamilienhäuser einen neuen Höchststand im Index erreichten.

Für Kaufinteressenten und Immobilieninvestoren ergibt sich daraus ein Markt, in dem pauschale Aussagen über steigende oder fallende Preise wenig helfen. Entscheidend ist, welches Objekt in welcher Lage betrachtet wird und welche Investitionen nach dem Erwerb erforderlich werden. Christian Paschertz, Geschäftsführer der Paschertz Unternehmensgruppe aus Willich, beobachtet deshalb eine größere Bedeutung der individuellen Objektprüfung. „Dahinter steckt die Idee des Market Timing, also die Hoffnung, durch gezieltes Abwarten den optimalen Einstiegspunkt zu treffen. Am Immobilienmarkt funktioniert das ähnlich unzuverlässig wie an der Börse“, sagt Paschertz über den Versuch, Kaufentscheidungen allein vom erwarteten Marktverlauf abhängig zu machen. Die Paschertz Unternehmensgruppe entwickelt und saniert seit 1982 Wohn- und Gewerbeimmobilien an Rhein und Ruhr. Das Unternehmen konzentriert sich auf Düsseldorf und vergleichbar gute Lagen vom Niederrhein bis Köln. Bei Ankäufen und Projektentwicklungen prüft die Gruppe nach eigenen Angaben sowohl die örtliche Nachfrage als auch den baulichen Zustand und die wirtschaftlichen Möglichkeiten des jeweiligen Objekts.

Aus Sicht eines Projektentwicklers sind andere Faktoren besser überprüfbar. Dazu gehört zunächst die Nachfrage am konkreten Standort. In Nordrhein-Westfalen bleibt der Mietwohnungsmarkt nach Einschätzung der von der NRW.BANK befragten Fachleute angespannt. Auch bei Eigentumswohnungen und Eigenheimen hat die Nachfrage 2026 wieder zugenommen. Die NRW.BANK führt dies unter anderem darauf zurück, dass zuvor aufgeschobene Kaufentscheidungen nachgeholt werden und das Neubauangebot knapp bleibt. Gerade im Rheinland unterscheiden sich die Märkte dennoch erheblich. Eine Eigentumswohnung in Düsseldorf folgt anderen Bedingungen als ein Mehrfamilienhaus in einer Mittelstadt am Niederrhein. Auch innerhalb einer Stadt können wenige Kilometer darüber entscheiden, wie gut Wohnungen vermietet werden können. Verkehrsanbindung, das unmittelbare Wohnumfeld und das verfügbare Angebot müssen deshalb für jedes Objekt gesondert geprüft werden.

Bei Bestandsimmobilien kommt der technische Zustand hinzu. Ein niedriger Kaufpreis verliert schnell an Attraktivität, wenn in den folgenden Jahren umfangreiche Arbeiten an Gebäudehülle oder Haustechnik notwendig werden. Energetische Modernisierungen können den Energieverbrauch reduzieren und die Vermietbarkeit verbessern, verursachen zunächst aber zusätzliche Investitionen. Käufer sollten diesen Aufwand bereits in die Erwerbskalkulation einbeziehen. Neubauten bieten in diesem Punkt andere Voraussetzungen, sind jedoch weiterhin mit hohen Herstellungskosten verbunden. Das Statistische Bundesamt meldete für August 2026 einen Anstieg der Baupreise für neue Wohngebäude um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch deshalb unterscheiden sich die Preisentwicklungen von Neubauten und bestehenden Immobilien derzeit sichtbar.

Für Kapitalanleger kommt zusätzlich die erzielbare Miete ins Spiel. Ein knappes Wohnungsangebot kann die Vermietung begünstigen, garantiert jedoch keine bestimmte Rendite. Kaufpreis, Finanzierung und laufende Aufwendungen müssen zur realistisch erzielbaren Miete passen. Bei älteren Gebäuden sollten außerdem künftige Modernisierungskosten berücksichtigt werden. Für Immobilieninvestoren bleibt 2026 deshalb ein Markt mit unterschiedlichen Ausgangslagen. Die Preisentwicklung hat sich gegenüber den starken Korrekturen nach der Zinswende beruhigt, ohne dass alle Segmente in dieselbe Richtung laufen. Eine Investitionsentscheidung lässt sich unter diesen Bedingungen zuverlässiger am konkreten Objekt beurteilen als an der Erwartung eines allgemeinen Preissignals.

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Paschertz Unternehmensgruppe

Herr Christian Paschertz

Karl-Arnold-Straße 3

47877 Willich

Deutschland

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email : info@paschertz.com

Über die Paschertz Unternehmensgruppe

Die Paschertz Unternehmensgruppe aus Willich ist ein in zweiter Generation inhabergeführtes Immobilienunternehmen und konzentriert sich seit der Gründung 1982 auf die Planung, Errichtung, Sanierung und Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte an Rhein und Ruhr. Das Unternehmen unter der Leitung von Christian Paschertz setzt auf einen etablierten Prozess in der Immobilienentwicklung für langfristig beste Ergebnisse für Mieter:innen und Investor:innen. Die Paschertz Unternehmensgruppe arbeitet dafür mit einem Team bestehend aus Vermietungsspezialist:innen, Bauleiter:innn, Architekt:innen, Immobilienvertriebler:innen und Kaufleuten. Für den kontinuierlichen Ausbau des Portfolios sucht die Paschertz Unternehmensgruppe ständig Grundstücke, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser und Büroimmobilien in Düsseldorf oder vergleichbar guten Lagen (vom Niederrhein bis Köln) sowie ganze Immobilienportfolios und Wohnquartiere zur zukunftsorientierten Bebauung beziehungsweise Sanierung und Revitalisierung. Über Mamisch & Paschertz als Teil der Paschertz Unternehmensgruppe bietet Christian Paschertz gemeinsam mit Stefan Wittlich gehobene Investments in Neubau- und Sanierungsprojekte an, um damit insbesondere Family Offices und andere Investor:innen mit besonderen Ansprüchen zu bedienen. Ein wichtiger strategischer Aspekt für die Paschertz Unternehmensgruppe ist die Nachhaltigkeit. Klimaschonendes, nachhaltiges Bauen ist für das Unternehmen bei allen Neubauprojekten selbstverständlich. Im Fokus stehen Effizienzhäuser, die langfristig das Klima schonen, CO2 reduzieren und so auf dem Stand der aktuellen Technik zu einer nachhaltigeren Welt beitragen. Darüber hinaus pflanzt die Paschertz Unternehmensgruppe für jeden verkauften Quadratmeter Wohnfläche einen Baum. In Kooperation mit der Initiative „Grow my tree“ unterstützt das Unternehmen somit die aktive Schaffung natürlicher Lebensräume. Weitere Informationen unter https://www.paschertz.com

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