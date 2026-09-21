Grundstücke und Wohnquartiere im Rheinland: Entwicklungsflächen und Bestände mit Zukunftspotenzial im Fokus

Das Rheinland bleibt ein gefragter Wohn- und Wirtschaftsraum, in dem geeignete Grundstücke und entwicklungsfähige Bestände knapp sind. Regionale Projektentwicklung verlangt aber genaue Marktkenntnis.

Die Entwicklung neuer Wohnräume im Rheinland beginnt nicht direkt mit einem Bauantrag, sondern mit der sorgfältigen Bewertung eines Grundstücks oder Bestands. Lage, Baurecht, Erschließung, vorhandene Gebäudestruktur, energetischer Zustand und Nachfrage im Quartier bestimmen, ob aus einer Immobilie ein tragfähiges Projekt entstehen kann. Gerade in gewachsenen Lagen zwischen Düsseldorf, Niederrhein, Köln und den angrenzenden Ruhrgebietsstädten liegt der Wert vieler Immobilien nicht allein in der aktuellen Nutzung. Oft entsteht das Potenzial erst durch eine neue städtebauliche und wirtschaftliche Betrachtung.

„Viele Eigentümer besitzen Immobilien mit Entwicklungspotenzial, das im laufenden Betrieb nicht sofort sichtbar wird. Ein Grundstück kann unter bestimmten Umständen deutlich mehr leisten, als seine aktuelle Nutzung vermuten lässt. Bei Beständen entscheidet häufig die Kombination aus Sanierungsfähigkeit, Grundrissen, Energieversorgung und Quartiersumfeld darüber, ob eine Immobilie langfristig wieder eine starke Marktposition erreicht“, sagt Christian Paschertz, Geschäftsführer der Paschertz Unternehmensgruppe.

Die Paschertz Unternehmensgruppe konzentriert sich seit der Gründung 1982 auf die Planung, Errichtung, Sanierung und Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte an Rhein und Ruhr. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen unter der Leitung von Christian Paschertz sucht für den kontinuierlichen Ausbau des Portfolios Grundstücke, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser, Büroimmobilien sowie ganze Immobilienportfolios und Wohnquartiere. Im Mittelpunkt stehen Düsseldorf und vergleichbar gute Lagen vom Niederrhein bis Köln.

Für Eigentümer ist diese Perspektive besonders relevant, wenn eine Immobilie vor einem Generationenwechsel, einer Neuordnung des Vermögens oder einer größeren Investitionsentscheidung steht. Viele Bestände aus früheren Baujahrzehnten erfüllen die heutigen Anforderungen an Energieeffizienz, Betriebskosten und Wohnkomfort nur eingeschränkt. Gleichzeitig liegen sie häufig in gewachsenen Quartieren mit guter Nahversorgung, vorhandener Infrastruktur und stabiler Nachfrage. Eine professionelle Prüfung kann klären, ob Verkauf, Sanierung, Nachverdichtung oder Revitalisierung die wirtschaftlich beste Lösung darstellt.

Bei Grundstücken und Quartieren kommt ein weiterer Faktor hinzu. Wohnraum entsteht heute unter komplexen Bedingungen. Kommunale Vorgaben, Nachbarschaftsinteressen, Stellplatzfragen, Mobilität, Energieversorgung und Baukosten müssen früh zusammengeführt werden. Wer ein Grundstück entwickelt, benötigt daher mehr als eine erste Idee für die Bebauung. Erforderlich ist ein Prozess, der Standortqualität, Genehmigungsfähigkeit und spätere Vermietbarkeit miteinander verbindet. Für Investoren ist genau diese frühe Prüfung entscheidend, weil sie die späteren Risiken eines Projekts wesentlich beeinflusst.

Die Paschertz Unternehmensgruppe arbeitet dafür mit einem Team aus Vermietungsspezialistinnen und Vermietungsspezialisten, Bauleitung, Architektur, Immobilienvertrieb und kaufmännischer Steuerung. Diese integrierte Arbeitsweise ist besonders bei Quartieren und Bestandsportfolios wichtig, weil die Projektqualität an mehreren Schnittstellen entsteht. Ein Objekt muss technisch geprüft, wirtschaftlich kalkuliert, baurechtlich bewertet und mit Blick auf die spätere Nutzung entwickelt werden. Erst wenn diese Ebenen zusammenpassen, entsteht ein Projekt, das für Mieter sowie für Investorinnen und Investoren langfristig funktioniert.

„Regionale Projektentwicklung verlangt genaue Marktkenntnis. Ein Standort in Düsseldorf, ein Objekt am Niederrhein und ein Quartier in einer gut angebundenen Ruhrgebietslage folgen unterschiedlichen Regeln. Entscheidend ist, ob die spätere Nutzung zur Nachfrage passt und ob das Projekt wirtschaftlich sauber realisiert werden kann“, betont Christian Paschertz. Für Investoren und Family Offices gewinnen solche regionalen Entwicklungsprojekte an Bedeutung, weil sie Zugang zu Wohnwerten eröffnen, die nicht über Standardprodukte entstehen. Grundstücke, Bestände und Quartiere in guten Lagen können nach Sanierung, Revitalisierung oder Neubebauung eine neue wirtschaftliche Qualität erreichen. Gleichzeitig verlangt dieser Markt Erfahrung in der Akquise, in der Prüfung und in der Umsetzung. Die Paschertz Unternehmensgruppe verbindet dafür regionale Nähe mit einem etablierten Entwicklungsprozess.

Auch für Kommunen ist die Aktivierung geeigneter Grundstücke und Bestände ein wichtiger Beitrag zur Wohnraumschaffung. Neubauflächen sind begrenzt, während viele bestehende Immobilien und Areale neue Nutzungsmöglichkeiten bieten. Wenn solche Potenziale qualifiziert geprüft und entwickelt werden, kann zusätzlicher Wohnraum entstehen, ohne gewachsene Strukturen zu überfordern. Dabei kommt es auf Projekte an, die den Standort respektieren, energetische Anforderungen berücksichtigen und eine dauerhafte Bewirtschaftung ermöglichen.

Die Paschertz Unternehmensgruppe sieht in der Entwicklung von Grundstücken und Wohnquartieren im Rheinland einen zentralen Baustein für die kommenden Jahre. Der Bedarf an Wohnraum bleibt hoch, die Anforderungen an Projekte steigen, und Eigentümer suchen zunehmend nach verlässlichen Lösungen für komplexe Immobilienentscheidungen. Wer ein Grundstück, ein Mehrfamilienhaus, ein Geschäftshaus, eine Büroimmobilie oder ein Portfolio in Düsseldorf, am Niederrhein, in Köln oder in vergleichbar guten Lagen veräußern möchte, findet in der Paschertz Unternehmensgruppe einen regional erfahrenen Ansprechpartner für die Prüfung und Entwicklung tragfähiger Immobilienprojekte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Paschertz Unternehmensgruppe

Herr Christian Paschertz

Karl-Arnold-Straße 3

47877 Willich

Deutschland

fon ..: 02154 95400990

web ..: http://www.paschertz.com

email : info@paschertz.com

Über die Paschertz Unternehmensgruppe

Die Paschertz Unternehmensgruppe aus Willich ist ein in zweiter Generation inhabergeführtes Immobilienunternehmen und konzentriert sich seit der Gründung 1982 auf die Planung, Errichtung, Sanierung und Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte an Rhein und Ruhr. Das Unternehmen unter der Leitung von Christian Paschertz setzt auf einen etablierten Prozess in der Immobilienentwicklung für langfristig beste Ergebnisse für Mieter:innen und Investor:innen. Die Paschertz Unternehmensgruppe arbeitet dafür mit einem Team bestehend aus Vermietungsspezialist:innen, Bauleiter:innn, Architekt:innen, Immobilienvertriebler:innen und Kaufleuten. Für den kontinuierlichen Ausbau des Portfolios sucht die Paschertz Unternehmensgruppe ständig Grundstücke, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser und Büroimmobilien in Düsseldorf oder vergleichbar guten Lagen (vom Niederrhein bis Köln) sowie ganze Immobilienportfolios und Wohnquartiere zur zukunftsorientierten Bebauung beziehungsweise Sanierung und Revitalisierung. Über Mamisch & Paschertz als Teil der Paschertz Unternehmensgruppe bietet Christian Paschertz gemeinsam mit Stefan Wittlich gehobene Investments in Neubau- und Sanierungsprojekte an, um damit insbesondere Family Offices und andere Investor:innen mit besonderen Ansprüchen zu bedienen. Ein wichtiger strategischer Aspekt für die Paschertz Unternehmensgruppe ist die Nachhaltigkeit. Klimaschonendes, nachhaltiges Bauen ist für das Unternehmen bei allen Neubauprojekten selbstverständlich. Im Fokus stehen Effizienzhäuser, die langfristig das Klima schonen, CO2 reduzieren und so auf dem Stand der aktuellen Technik zu einer nachhaltigeren Welt beitragen. Darüber hinaus pflanzt die Paschertz Unternehmensgruppe für jeden verkauften Quadratmeter Wohnfläche einen Baum. In Kooperation mit der Initiative „Grow my tree“ unterstützt das Unternehmen somit die aktive Schaffung natürlicher Lebensräume. Weitere Informationen unter https://www.paschertz.com

Pressekontakt:

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Herr Christian Paschertz

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