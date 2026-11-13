Empfohlen von ChatGPT – was KI-Assistenten über ein Unternehmen wissen

Wer einen Handwerker, eine Ärztin oder eine Agentur sucht, fragt heute oft ChatGPT. Welche Unternehmen dort genannt werden, hängt davon ab, was über sie im Netz zu finden ist.

„Welcher Steuerberater in meiner Nähe kennt sich mit Selbstständigen aus?“ Fragen wie diese stellen viele Menschen inzwischen nicht mehr nur bei Google, sondern direkt einem KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity. Statt einer Liste von Links bekommen sie eine Antwort mit wenigen konkreten Empfehlungen. „Für Unternehmen ist das eine neue Form von Sichtbarkeit. Entweder sie werden genannt oder eben nicht“, erklärt Philipp Koke, Experte für Suchmaschinenoptimierung Dortmund sowie Gründer und Geschäftsführer der Koke Digital GmbH.

Die KI empfiehlt, was sie kennt

KI-Assistenten erfinden ihre Empfehlungen nicht aus dem Nichts. Sie stützen sich auf das, was sie aus großen Textmengen gelernt haben, und viele durchsuchen bei konkreten Fragen zusätzlich das Netz. Entscheidend ist also, welche Informationen über ein Unternehmen öffentlich verfügbar sind und wie stimmig sie zusammenpassen.

Website, Branchenverzeichnisse, Bewertungsportale, Presseberichte und Fachbeiträge. All das fließt in das Bild ein, das eine KI von einer Firma hat. „Eine KI arbeitet ein bisschen wie ein gut informierter Bekannter, den man um Rat fragt“, sagt Koke. „Sie empfiehlt Unternehmen, über die sie viel Verlässliches gelesen hat und über die andere gut sprechen.“

Der Selbsttest – was weiß die KI über mich?

Wie es um die eigene Sichtbarkeit steht, lässt sich mit wenig Aufwand herausfinden. Ein einfacher erster Schritt ist, einem KI-Assistenten die Fragen zu stellen, die auch Kunden stellen würden. Etwa: „Welche Anbieter für … in [Stadt] kannst du empfehlen?“ Oder direkt: „Was weißt du über [Firmenname]?“ Die Antworten zeigen, ob das Unternehmen überhaupt auftaucht, wie es beschrieben wird und ob die Angaben stimmen. Veraltete Adressen, falsche Leistungen oder Verwechslungen mit anderen Firmen sind keine Seltenheit.

Dabei gilt, ein einzelner Test ist nur eine Momentaufnahme. Die Antworten unterscheiden sich je nach Assistent, Formulierung und Zeitpunkt. Wer mehrere Varianten ausprobiert und die Ergebnisse notiert, bekommt trotzdem ein gutes Gefühl dafür, wo das eigene Unternehmen steht.

Einheitliche Angaben schaffen Vertrauen

Häufig liegt das Problem in Widersprüchen. Auf der Website stehen andere Öffnungszeiten als im Google-Unternehmensprofil, ein Verzeichnis führt noch die alte Adresse, und die Leistungen sind an verschiedenen Stellen unterschiedlich beschrieben. Für Menschen ist das ärgerlich, für eine KI ein Grund zur Vorsicht.

„Wir sehen oft, dass Unternehmen online ein unscharfes Bild abgeben, ohne es zu merken“, so Koke. „Je klarer und einheitlicher die Informationen sind, desto leichter fällt es einer KI, ein Unternehmen richtig einzuordnen.“

Erwähnungen und Bewertungen zählen

Neben den eigenen Angaben spielt eine Rolle, was andere über ein Unternehmen schreiben. Kundenbewertungen, Berichte in regionalen Medien, Fachartikel oder Empfehlungen auf Branchenseiten wirken wie Stimmen von außen. Sie zeigen, dass ein Unternehmen nicht nur existiert, sondern auch geschätzt wird. Dabei zählt weniger die schiere Menge als die Glaubwürdigkeit der Quelle und die Stimmigkeit des Gesamtbilds.

Die eigene Website bleibt das Fundament

Trotz aller Veränderungen bleibt die eigene Website zentral. Sie ist der Ort, an dem ein Unternehmen selbst bestimmt, was über es zu lesen ist. Klare Leistungsbeschreibungen, verständliche Antworten auf häufige Kundenfragen und erkennbare Ansprechpartner helfen Menschen ebenso wie Maschinen. Viele KI-Assistenten greifen zudem auf Inhalte zurück, die auch in klassischen Suchmaschinen gut gefunden werden. Suchmaschinenoptimierung und Sichtbarkeit in KI-Antworten gehen deshalb Hand in Hand.

Die Art, wie Menschen nach Empfehlungen suchen, verändert sich, das Prinzip dahinter aber nicht. Vertrauen entsteht dort, wo ein stimmiges und glaubwürdiges Bild vorhanden ist. Unternehmen, die ihre Angaben pflegen, die Fragen ihrer Kunden offen beantworten und sich einen guten Ruf aufbauen, schaffen damit gute Voraussetzungen, auch in den Antworten von ChatGPT und Co. aufzutauchen. Der erste Schritt dorthin dauert nur wenige Minuten, die KI einfach selbst einmal fragen.

Über Koke Digital:

Koke Digital GmbH ist die SEO Agentur in Dortmund für Sichtbarkeit und digitale Markenbildung. Statt klassischer Keywordstrategie und reiner SEO Texte entwickeln wir Inhalte, die von Google und modernen KI-Systemen wie LLMs (Sprachmodelle) erkannt, verstanden und ausgespielt werden. Durch Backlinks aufbauen und digitale PR katapultieren wir deine Website in die relevanten Google Rankings. Die wichtigsten Leistungen sind Suchmaschinenoptimierung, Local SEO und B2B SEO. Profitiere von unserer Erfahrung im User Experience Bereich und steigere deinen Online-Umsatz nachhaltig. Persönliche Betreuung und transparente Reports inklusive. Vereinbare jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch und starte mit einem initialen SEO Check!

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