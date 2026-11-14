Business Intelligence in der Immobilienprojektentwicklung: Paschertz bündelt Projektdaten in eigenem System

Digitale Systeme können in der Immobilienprojektentwicklung helfen, Kostenabweichungen und Verzögerungen früher zu erkennen.

Immobilienprojekte erzeugen während ihrer Laufzeit große Mengen an Daten. Rechnungen und Bestellungen müssen den einzelnen Projekten zugeordnet werden, Bauleistungen werden dokumentiert und Terminpläne fortgeschrieben. Hinzu kommen Informationen aus Vermietung und Vertrieb. Werden diese Daten in getrennten Anwendungen oder Tabellen geführt, entsteht zusätzlicher Abstimmungsaufwand. Änderungen erreichen die jeweils zuständigen Mitarbeiter möglicherweise erst mit zeitlicher Verzögerung. Digitale Systeme sollen diese Informationen an einer Stelle zusammenführen. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sieht den strukturierten Umgang mit Daten als einen wesentlichen Bestandteil der Digitalisierung im Bauwesen. Auch Building Information Modeling, kurz BIM, beruht darauf, Informationen zu einem Bauwerk über verschiedene Planungs- und Bauphasen hinweg digital verfügbar zu machen. BIM Deutschland nennt beispielsweise die Kontrolle des Baufortschritts, die Bearbeitung von Planungsänderungen und die Abrechnung von Bauleistungen als konkrete Anwendungsfelder.

Bei der Paschertz Unternehmensgruppe ist die Digitalisierung der Projektsteuerung inzwischen Teil des laufenden Immobilienmanagements. Das inhabergeführte Unternehmen entwickelt, saniert und vermarktet seit 1982 Wohn- und Gewerbeimmobilien an Rhein und Ruhr und hat gemeinsam mit Mamisch ein eigenes System für die interne Steuerung entwickelt. „Gemeinsam mit unserem Partner Mamisch haben wir ein eigenes System entwickelt, das sämtliche Unternehmensprozesse abbildet“, sagt Christian Paschertz, Geschäftsführer der Paschertz Unternehmensgruppe. Die Anwendung führt Informationen aus den unterschiedlichen Bereichen zusammen und ermöglicht es den Verantwortlichen, Entwicklungen innerhalb eines Projekts zeitnah nachzuvollziehen.

Business Intelligence bezeichnet dabei die systematische Zusammenführung und Auswertung betrieblicher Daten. Für die Immobilienentwicklung kann das beispielsweise bedeuten, aktuelle Kosten mit der ursprünglichen Kalkulation abzugleichen. Projektverantwortliche sehen außerdem, welche Bauleistungen bereits erbracht wurden und welche Zahlungen anstehen. Werden Daten regelmäßig aktualisiert, lassen sich Abweichungen früher erkennen und anschließend fachlich prüfen. Dieser Punkt gewinnt angesichts der weiterhin hohen Baukosten an Gewicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im August 2026 um 5,5 Prozent über dem Vorjahresniveau. Für Projektentwickler erhöht sich damit der Druck, Veränderungen während der Bauphase möglichst früh in der Kalkulation abzubilden.

Auch Finanzierungspartner benötigen während eines Projekts regelmäßig Informationen. Banken prüfen beispielsweise den Baufortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung, bevor weitere Mittel ausgezahlt werden. Eine nachvollziehbare digitale Dokumentation kann die dafür erforderlichen Informationen schneller verfügbar machen. Sie ersetzt die fachliche und kaufmännische Prüfung durch die Beteiligten nicht. „Digitale Transparenz zählt heute für Projektverantwortliche ebenso wie für externe Partner“, sagt Christian Paschertz. Für ihn liegt der praktische Nutzen vor allem darin, dass Projektinformationen nicht erst aus mehreren Quellen zusammengetragen werden müssen. Die von Paschertz eingesetzte Lösung ist unter anderem an DATEV angebunden, sodass kaufmännische Daten in die interne Auswertung einbezogen werden können.

Digitale Systeme verbessern ein Immobilienprojekt allerdings nicht automatisch. Ihr Nutzen hängt wesentlich davon ab, welche Daten erfasst werden und ob die Mitarbeiter diese Informationen einheitlich pflegen. Auch BIM Deutschland weist aus Forschungsprojekten darauf hin, dass unterschiedliche Plattformen und nicht konsistent gepflegte Modelle den Informationsfluss erschweren können. Technik allein beseitigt solche Probleme daher nicht. Für die Paschertz Unternehmensgruppe liegt der Schwerpunkt deshalb auf einer möglichst durchgängigen Nutzung der vorhandenen Daten. Informationen aus der Projektentwicklung sollen während der Bauphase weiterverwendet werden und anschließend auch Vermietung oder Vertrieb zur Verfügung stehen. Dadurch entsteht eine gemeinsame Datengrundlage, auf der die jeweils verantwortlichen Mitarbeiter ihre Entscheidungen treffen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Paschertz Unternehmensgruppe

Herr Christian Paschertz

Karl-Arnold-Straße 3

47877 Willich

Deutschland

fon ..: 02154 95400990

web ..: http://www.paschertz.com

email : info@paschertz.com

Über die Paschertz Unternehmensgruppe

Die Paschertz Unternehmensgruppe aus Willich ist ein in zweiter Generation inhabergeführtes Immobilienunternehmen und konzentriert sich seit der Gründung 1982 auf die Planung, Errichtung, Sanierung und Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte an Rhein und Ruhr. Das Unternehmen unter der Leitung von Christian Paschertz setzt auf einen etablierten Prozess in der Immobilienentwicklung für langfristig beste Ergebnisse für Mieter:innen und Investor:innen. Die Paschertz Unternehmensgruppe arbeitet dafür mit einem Team bestehend aus Vermietungsspezialist:innen, Bauleiter:innn, Architekt:innen, Immobilienvertriebler:innen und Kaufleuten. Für den kontinuierlichen Ausbau des Portfolios sucht die Paschertz Unternehmensgruppe ständig Grundstücke, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser und Büroimmobilien in Düsseldorf oder vergleichbar guten Lagen (vom Niederrhein bis Köln) sowie ganze Immobilienportfolios und Wohnquartiere zur zukunftsorientierten Bebauung beziehungsweise Sanierung und Revitalisierung. Über Mamisch & Paschertz als Teil der Paschertz Unternehmensgruppe bietet Christian Paschertz gemeinsam mit Stefan Wittlich gehobene Investments in Neubau- und Sanierungsprojekte an, um damit insbesondere Family Offices und andere Investor:innen mit besonderen Ansprüchen zu bedienen. Ein wichtiger strategischer Aspekt für die Paschertz Unternehmensgruppe ist die Nachhaltigkeit. Klimaschonendes, nachhaltiges Bauen ist für das Unternehmen bei allen Neubauprojekten selbstverständlich. Im Fokus stehen Effizienzhäuser, die langfristig das Klima schonen, CO2 reduzieren und so auf dem Stand der aktuellen Technik zu einer nachhaltigeren Welt beitragen. Darüber hinaus pflanzt die Paschertz Unternehmensgruppe für jeden verkauften Quadratmeter Wohnfläche einen Baum. In Kooperation mit der Initiative „Grow my tree“ unterstützt das Unternehmen somit die aktive Schaffung natürlicher Lebensräume. Weitere Informationen unter https://www.paschertz.com

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