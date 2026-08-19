DWP Real Estate Solutions GmbH: Neuer Name, neuer Standort – Immobilienmakler in Mainz

Neuer Name, neue Adresse, gewachsene Stärke: DWP Real Estate Solutions GmbH startet in Mainz mit erweitertem Leistungsangebot und frischer Aufstellung durch.

Als in Mainz ansässiges Immobilienunternehmen begleitet die DWP Real Estate Solutions GmbH Eigentümer sowie Käufer im Rhein-Main-Gebiet professionell beim Kauf, Verkauf und der Bewertung von Immobilien. Das Unternehmen hat sich umfirmiert und seinen Geschäftssitz an einen neuen Standort verlegt – zwei Schritte, die die strategische Weiterentwicklung und die wachsende Marktpräsenz in der Region unterstreichen. Inhaber David Wittich ist IHK-zertifizierter Experte für Immobilienbewertung und steht seinen Kunden dabei persönlich vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe zur Seite.

Umfirmierung und Umzug – neue Aufstellung in Mainz

Die DWP Real Estate Solutions GmbH firmiert unter neuem Namen und hat seinen Geschäftssitz an die neue Adresse Am Schinnergraben 69 in 55129 Mainz verlegt. Die Umfirmierung steht für eine konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens, das seinen Anspruch an individuelle Beratung, Transparenz und persönliche Betreuung beibehält. Der neue Standort schafft die räumliche Basis, um Eigentümer und Kaufinteressenten aus Mainz, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Offenbach, Darmstadt, Hanau, Aschaffenburg, Bad Homburg, Dieburg, Groß-Umstadt und Roßdorf noch gezielter zu betreuen.

Verkauf aus einer Hand – von der Einwertung bis zur Übergabe

Der Immobilienverkauf mit der DWP Real Estate Solutions GmbH folgt einem strukturierten Drei-Stufen-Ansatz. Zunächst erfolgt eine professionelle Objektanalyse und Einwertung: Unter Berücksichtigung aller wesentlichen Markt- und Objektfaktoren wird der optimale Verkaufspreis ermittelt. Im zweiten Schritt entwickelt das Unternehmen eine individuelle Vermarktungsstrategie – inklusive Beratung zu Sanierungsmaßnahmen, Vermietungskonzepten und Vertragsgestaltung. Den Abschluss bildet die vollständige Übernahme des Marketings und Vertriebs: von der Erstellung hochwertiger Exposés und professioneller Immobilienfotografie über Drohnenaufnahmen bis hin zur gesamten Koordination des Kaufprozesses und der Übergabe. Als zertifizierter Partner von ImmoScout24 und Immowelt verfügt das Unternehmen dabei über eine reichweitenstarke Vermarktungsinfrastruktur.

Immobilienbewertung und erweitertes Leistungsspektrum

Ergänzend zum Verkaufsservice bietet die DWP Real Estate Solutions GmbH eine kostenlose und unverbindliche Immobilienbewertung für Häuser, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser und Grundstücke an. Als IHK-zertifizierter Experte für Immobilienbewertung erstellt Inhaber David Wittich fundierte Wertermittlungen auf Basis anerkannter Methoden und tiefer Marktkenntnisse für das gesamte Rhein-Main-Gebiet. Besondere Expertise besteht bei Mehrfamilienhäusern, für die das Ertragswertverfahren sowie ein professionelles Investorennetzwerk eingesetzt werden. Darüber hinaus umfasst das Leistungsangebot die Immobilienvermietung sowie einen Tippgeber-Provisionsdienst für Hinweisgeber aus dem Netzwerk.

Kontakt und Anfahrt

Dei DWP Real Estate Solutions GmbH ist unter der neuen Adresse Am Schinnergraben 69, 55129 Mainz erreichbar. Eigentümer und Kaufinteressenten können das Unternehmen telefonisch unter +49 (0) 152 34355671 oder per E-Mail an info@dwp-res.de kontaktieren. Alle Informationen zum Leistungsangebot, zu aktuellen Objekten und zur kostenlosen Immobilienbewertung sind unter https://www.dwp-res.de/ abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DWP Real Estate Solutions GmbH

Herr David Wittich

Am Schinnergraben 69

55129 Mainz

Deutschland

fon ..: 015234355671

web ..: https://www.dwp-res.de/

email : info@dwp-res.de

Unsere Werte: Beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie spielen Werte eine große Rolle. Vermögenswerte, die uns absichern oder das Leben einfach schöner machen. Jedoch auch emotionale und ideelle Werte, die unsere Haltung und unser Handeln bestimmen und dabei direkt auf die Beziehungen zu unseren Mitmenschen einwirken. Unsere Maxime fängt diesen Gedanken auf und stützt sich hierbei zentral auf drei Säulen:Integrität. Individuelle Problemlösung. Empathie.Erst die ideale Balance dieser Werte führt zum Erfolg – für alle Beteiligten.

Pressekontakt:

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Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

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