Swissvax Trolley Collection: Komplette Pflegewerkstatt auf Basis eines Flugzeug-Servicewagens

Schweizer Manufaktur bündelt ihr vollständiges Pflegesystem in einem mobilen Aluminium-Trolley in limitierter Auflage – individuell konfigurierbar über die Wachswahl.

Die Swissvax AG bringt mit der Trolley Collection ihre bislang umfangreichste Ausrüstung auf den Markt: eine vollständig bestückte Pflegewerkstatt auf vier Rollen, aufgebaut auf einem fabrikneuen Aluminium-Servicewagen nach Luftfahrtstandard. Die Collection enthält über 40 Positionen und deckt den gesamten Pflegeprozess ab – von der lackschonenden Handwäsche über Lackaufbereitung, Versiegelung, Glas, Leder und Innenraum bis zu Motorraum und Metall. Die Collection ist ab CHF 2’980.- erhältlich; der Preis richtet sich nach dem gewählten Carnaubawachs.

Der Trolley: Luftfahrttechnik statt Werkstattregal

Basis ist derselbe Aluminium-Servicewagen, wie ihn Fluggesellschaften im täglichen Bordeinsatz verwenden – hier fabrikneu, in kleiner Stückzahl für Swissvax gefertigt und personalisiert. Diese Bauart ist auf jahrzehntelangen Dauerbetrieb ausgelegt: leichte Alu-Konstruktion, verwindungssteifer Rahmen, präzise laufende Rollen mit Bremse. Mit rund 30 × 41 × 105 cm bleibt der Trolley auch in einer belegten Garage platzsparend und bietet zugleich Arbeitsfläche für Politur- und Wachsauftrag.

Jedes Produkt hat einen festen Platz, jedes Werkzeug ist griffbereit. Wer sein Automobil regelmässig selbst pflegt, arbeitet damit ohne Suchen und ohne Schleppen.

Zur Collection wählt der Kunde sein Carnaubawachs aus dem Swissvax Sortiment – von Allroundern mit 30 bis 40 % Carnauba-Anteil bis zu hochkonzentrierten Sammlerwachsen mit bis zu 81 %. Welches Wachs zu Lackfarbe, Alter und Standort eines Fahrzeugs passt, unterscheidet sich erheblich; Swissvax berät dazu individuell. Der Preis der Collection richtet sich nach dieser Wahl.

Für wen die Collection gedacht ist

Für Sammler und Automobilliebhaber, die ihre Fahrzeuge selbst pflegen und dafür eine dauerhaft eingerichtete Arbeitsstation statt einzelner Flaschen im Regal wünschen. Ebenso für Werkstätten, Detailer und private Sammlungen mit mehreren Fahrzeugen.

„In den meisten Garagen hat das Auto einen festen Platz – die Dinge, die es erhalten, haben keinen“, sagt Markus Herzberg, CEO der Swissvax AG. „Genau da setzt die Collection an. Nicht am Produkt, sondern an der Arbeitsumgebung.“

Häufige Fragen

Was ist die Swissvax Trolley Collection?

Eine komplette Fahrzeugpflege-Ausrüstung in einem mobilen Aluminium-Trolley nach Luftfahrtstandard, bestückt mit über 40 Swissvax Produkten und Werkzeugen für den gesamten Pflegeprozess.

Was kostet die Trolley Collection?

Ab CHF 2’980.-. Der endgültige Preis hängt vom gewählten Carnaubawachs ab.

Lässt sich der Trolley nachfüllen?

Ja. Alle enthaltenen Produkte sind regulär einzeln erhältlich. Verbrauchte Positionen können jederzeit nachbestellt werden, sodass der Trolley über Jahre vollständig bleibt.

Ist der Trolley ein gebrauchter Airline-Wagen?

Nein. Es handelt sich um fabrikneue Wagen, die in limitierter Auflage für Swissvax gefertigt und personalisiert werden.

Welches Wachs soll ich wählen?

Das hängt von Lackfarbe, Fahrzeugalter und Standort ab. Swissvax berät dazu persönlich.

Wie schnell wird geliefert?

Kostenloser, weltweiter Versand innerhalb von zwei Werktagen ab Fällanden, Schweiz.

Verfügbarkeit

Die Swissvax Trolley Collection ist ab sofort in limitierter Stückzahl erhältlich, direkt über den Swissvax Onlineshop sowie über autorisierte Swissvax Partner. Versand erfolgt innerhalb von zwei Werktagen ab Fällanden. Zur Wachswahl und zur Zusammenstellung berät Swissvax auf Anfrage persönlich.

Produktseite: https://swissvax.ch/products/trolley-collection

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSVAX AG

Herr Markus Herzberg

Tämperlistrasse 3

8117 Fällanden

Schweiz

fon ..: 0041840850850

web ..: https://www.swissvax.ch

email : marketing@swissvax.com

Swissvax AG ist eine Schweizer Manufaktur für hochwertige Fahrzeugpflegeprodukte mit Sitz in Fällanden bei Zürich. Seit 1930 stellt das Unternehmen Carnaubawachse, Pflege- und Reinigungsprodukte sowie Versiegelungen für Automobile, Yachten und Motorräder her. Swissvax ist offizieller Pflegepartner namhafter Automobilhersteller wie Rolls-Royce, Aston Martin, Bugatti, Porsche und Burmester und beliefert Kunden weltweit über eigene Online-Stores sowie ein Netzwerk zertifizierter Detailing-Partner.

Pressekontakt:

SWISSVAX AG

Herr Markus Herzberg

Tämperlistrasse 3

8117 Fällanden

fon ..: 0041 840 850 850

email : marketing@swissvax.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.