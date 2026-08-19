Sicherheits-Lichtgitter für mehr Personenschutz und Prozesssicherheit bei Automationen

Die mehrstrahligen CDR-REDSL Profil-Lichtschranken von CARDIN überzeugen als Sicherheits-Lichtvorhänge mit einem großen Schutzfeld, kompaktem Design und flexiblen Einsatzmöglichkeiten

Sicherheitslichtgitter haben viele Einsatzmöglichkeiten, die letztlich alle dem Schutz vor Verletzungen und (Sach-) Schäden dienen. Ob auf privaten Grundstücken im Zusammenhang mit klassischer Sicherheitstechnik, wie dem Einbruchschutz, für Gewerbeobjekte oder als Sicherheitslösung im Automationsbereich (bei Eintreten einer definierten Gefahrenzone), wie Maschinen, Roboter, Industrie-Aufzüge oder automatisierte Toranlagen. Außerdem kann durch einen Sicherheitslichtvorhang auch die Sicherheit im Falle eines (Maschinen-) Ausfalls bei laufendem Betrieb erhöht werden.

Besonders schmal & kompakt

Die leistungsstarke CDR-REDSL-Serie von CARDIN hat gegenüber anderen Herstellern den großen Vorteil, dass die Profile der Gitterlichtschranken mit 14 mm besonders schmal sind und flexibel installiert werden können – beispielsweise auf gegenüberliegenden Innen- und Außenseiten oder verdeckt in Führungsschienen. Dadurch bleibt die Sicherheitslösung optisch unauffällig und gleichzeitig hochwirksam.

Großes Schutzfeld

Die CARDIN Lichtvorhänge sind ein Sicherheitssystem, bestehend aus zwei seitlich des Durchgangs angebrachten Profilen, die durch die Anordnung mehrerer Infrarotstrahlen auf unterschiedlichen Höhen in der Lage sind, eventuelle Hindernisse, Fahrzeuge und Personen in Gefahrenzonen zu erkennen sowie deren Zusammenstoß mit dem beweglichen Teil zu verhindern.

Die drei CDR-REDSL-Modelle, die eine Höhe zwischen 98 cm, 143 cm und 197 cm haben, können dank ihrer Infrarot-Reichweite von bis zu 12 m ein maximales Schutzfeld von etwas mehr als 22 qm abdecken. Durch die mögliche Synchronisierung mit einem zweiten Set, kann eine Master-Slave-Lösung geschaffen und somit ein noch größeres Schutzfeld, für bspw. komplexe Toranlagen, abgedeckt werden.

Geringer LED-Abstand

Ein weiterer Vorteil der optoelektronischen Sicherheits-Lichtgitter von CARDIN sind die minimalen Ansprechzeiten und v.a. die eng gesetzten Infrarot-LEDs. Je nach Modell sind die Lichtschranken mit 20, 30 oder 42 IR-Strahlen ausgestattet. Der geringe Abstand ist besonders als Finger-, Hand und Körperschutz ein wesentlicher Vorteil. Gerade im Boden- und im oberen Bereich des Schutzfeldes sind die Infrarotstrahlen engmaschiger platziert, um ein Überschreiten in den Gefahrenbereich per Hand oder Fuß präziser erfassen zu können.

BLANKING-Funktion für mehr Flexibilität

Zusätzlich verfügt das System über eine statische Ausblendfunktion. Einzelne Strahlen der Barrierendetektoren können dauerhaft deaktiviert werden, beispielsweise zur Anpassung an bauliche Gegebenheiten oder feste Hindernisse. Die Ausblendung, das sog. Blanking, ist sowohl im oberen als auch im unteren Bereich des Lichtgitters möglich. Dadurch können Mehrstrahl-Lichtschranksysteme bspw. an Türen mit Sondermaßen oder an Türen, über oder unter denen sich nicht entfernbare Gegenstände befinden, eingesetzt werden. Es können maximal zwei Drittel der gesamten Strahlen deaktiviert werden.

Automatische Kalibrierung & Synchronisierung

Die mehrstrahligen Profil-Lichtschranken verfügen alle über eine automatische interne Kalibrierung der Infrarot-Reichweite sowie eine kontinuierliche Synchronisierung jedes einzelnen Lichtstrahls. Dadurch passt sich das System optimal an unterschiedliche Einbausituationen an und gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit – auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Der Abstrahl- und Öffnungswinkel der Optiken von +/- 10° erleichtert und ermöglicht die Installation auch bei nicht perfekt ausgerichteten Profilen.

Fazit

Die Sicherheits-Lichtvorhänge der Cardin CDR-REDSL-Serie bieten eine zuverlässige Absicherung von Gefahrenzonen und Zugängen, sind kompakt, staubdicht (IP67) und äußerst präzise und zuverlässig. Mit der integrierten Blanking-Funktion, der hohen Reichweite und der damit verbundenen Schutzfeldhöhe sowie der Möglichkeit zur Erweiterung mit einer Master-Slave-Lösung, überzeugen diese Lichtschranken in ihrer Gesamtheit sowie im Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind sowohl für private, als auch für gewerbliche und industrielle Anwendungsbereiche hervorragend geeignet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

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email : c.schaefer@bkh-security.de

BKH Sicherheitstechnik ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen und seit über 25 Jahren im Bereich Sicherheitstechnik und Automatisierung in ganz Deutschland tätig. Unser Fokus liegt auf elektronischer Sicherheitstechnik für Privat- und Gewerbeobjekte, wie z.B. Alarmanlagen in Funk, Draht oder Hybrid, Videoüberwachung, Videotürsprechanlagen, Zutrittskontrolle, Smart Home und Brandschutz.

BKH ist offizieller Händler für AVS Electronics in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz und vertreibt die Produkte des renommierten, italienischen Herstellers unter der Marke AVS Alarmanlagen. Das Sortiment von AVS Alarmanlagen umfasst u.a. zertifizierte, Smart Home fähige Funk- und Hybrid-Einbruchmeldeanlagen, Schutznebelsysteme, Melder für den Innen- und Außenbereich sowie professionellen Perimeterschutz.

Ergänzend zur Alarmanlagen-Produktpalette bietet die BKH Sicherheitstechnik ein breites Sortiment zur Videoüberwachung sowie Videosprechanlagen an und – als zweiten Schwerpunkt – zertifizierte Komponenten aus der EN 54-Normreihe für Brandwarnanlagen nach DIN VDE V 0826-2 im Sonderbau. Durch die Auswahl von Funk-, Draht-, Loop- oder Hybrid-Lösungen sind die BWA-Produkte von BKH äußerst flexibel und jederzeit modular erweiterbar.

Seit April 2024 ist BKH unter dem Namen „Cardin Deutschland“ zudem offizieller deutscher Distributor von CARDIN Elettronica. Das Sortiment umfasst u.a. Tor-Antriebstechnik, Automatisierungen, Funk-Steuertechnik, Schranken-Systeme und Lichtschranken.

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