HerWay und ClubGefühle: Gemeinsam reisen beginnt schon vor der Abfahrt

HerWay und ClubGefühle machen Frauenreisen noch persönlicher: Teilnehmerinnen vernetzen sich schon vor der Abfahrt – so beginnt die gemeinsame Auszeit nicht erst beim Einsteigen in den Luxusbus.

Eine Reise nur für Frauen, bei der die Auszeit bereits beim Einsteigen beginnt – und das Kennenlernen künftig sogar noch früher. Durch die neue Partnerschaft von HerWay und dem Münchner Startup ClubGefühle können sich Teilnehmerinnen bereits vor Reisebeginn kennenlernen, austauschen und erste Kontakte knüpfen.

Reisen von Frauen für Frauen

HerWay ist ein neues Reisekonzept von Frauen für Frauen. Dahinter stehen Christina und Sophie Brunner aus dem österreichischen Fieberbrunn, deren Familie bereits in vierter Generation ein Busunternehmen führt.

Mit HerWay möchten sie Frauen besondere Auszeiten ermöglichen, bei denen die Organisation bereits übernommen ist. Die gemeinsame Reise beginnt mit der komfortablen Anreise im eigens für HerWay gestalteten Luxusreisebus mit Glasdach. Ausgewählte Hotels und ein abwechslungsreiches Programm machen jede Reise zu einer besonderen Auszeit.

Je nach Reiseziel und Jahreszeit erwarten die Teilnehmerinnen ganz unterschiedliche Erlebnisse: von Yoga, Waldbaden, Meditation und Wandern über Wellness und Genuss bis hin zu kreativen Workshops oder besonderen Wintererlebnissen.

Dabei entscheidet jede Frau selbst, worauf sie Lust hat und was ihr gerade guttut. Denn bei HerWay gilt: Alles kann. Nichts muss.

Mehr als nur eine schöne Auszeit

HerWay soll mehr sein als ein paar schöne Tage fernab vom Alltag. Die Reisen schaffen Raum, Dinge auszuprobieren, für die zu Hause oft die Zeit, der richtige Moment oder einfach der erste Anstoß fehlt.

Vielleicht entdeckt eine Teilnehmerin Yoga für sich, findet wieder Freude am Kreativsein, nimmt eine Atemübung mit nach Hause oder merkt einfach, wie gut es tut, sich selbst wieder bewusster Zeit zu schenken.

„Wir wünschen uns, dass unsere Frauen von einer HerWay-Reise nicht nur schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Vielleicht probieren sie etwas aus, für das im Alltag bisher nie die Zeit oder der richtige Moment da war, und entdecken dabei etwas ganz Neues für sich. Wenn davon ein kleiner Impuls bleibt, der sie auch zu Hause begleitet, haben wir mit HerWay genau das erreicht, was wir uns wünschen“, sagen Christina und Sophie Brunner von HerWay.

ClubGefühle bringt die Teilnehmerinnen schon vorher zusammen

Gerade wenn eine Frau alleine verreist, kann der Gedanke, niemanden zu kennen, zunächst eine kleine Hürde sein. Genau hier ergänzt ClubGefühle das HerWay-Konzept.

Über die Community-Plattform können sich Teilnehmerinnen bereits vor der Abfahrt austauschen, Fragen stellen, gemeinsame Interessen entdecken und erste Kontakte knüpfen. So kennt man vielleicht schon die eine oder andere Mitreisende, bevor man gemeinsam in den HerWay-Bus steigt.

_“Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit HerWay, weil hier zwei Dinge zusammenkommen, die zusammengehören: ein geschützter Reiseraum für Frauen und eine Gemeinschaft, die schon vorher trägt. Wenn Teilnehmerinnen vor dem Einsteigen wissen, mit wem sie unterwegs sind, entsteht Vertrauen früher – und die gemeinsame Zeit fühlt sich vom ersten Moment an vertraut an“, sagt Volker Jahns, Gründer von ClubGefühle._

Die ersten HerWay-Reisen sind bereits über ClubGefühle verfügbar. Weitere Angebote werden schrittweise ergänzt.

Verfügbarkeit: Die Reisen von HerWay werden über www.clubgefuehle.de, die ClubGefühle-App und die KI-Suche reiseagent.ai angeboten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ClubGefühle GmbH

Herr Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 01702847048

web ..: https://www.clubgefuehle.de

email : team@clubgefuehle.de

ClubGefühle ist ein Münchner Startup, das Club- und Gruppenreisen neu denkt. Die Plattform verbindet Reiseangebote mit Community-Funktionen und einer KI-gestützten Suche (reiseagent.ai): Sie löst das soziale Problem des Alleinreisens, indem sie Mitreisende mit gleichen Reiseplänen schon vor der Buchung vernetzt. ClubGefühle richtet sich an Endnutzer ebenso wie an Reiseveranstalter als Vertriebskanal und Community-Layer. Verfügbar als Website und App für iOS und Android.

Pressekontakt:

ClubGefühle GmbH

Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

fon ..: 01702847048

email : team@clubgefuehle.de

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