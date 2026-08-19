Content Guru erweitert Australien-Präsenz für KI-gestützte Customer Experience und Datensouveränität

Mit dem Ausbau seiner Aktivitäten vor Ort reagiert Content Guru auf die steigende Nachfrage nach KI-gestützten Kundenerlebnissen und Lösungen für Datensouveränität.

Content Guru, weltweit führender Anbieter von geschäftskritischen, KI-gestützten Customer-Experience-Lösungen für Großunternehmen und öffentliche Einrichtungen, hat heute eine bedeutende Erweiterung seiner Aktivitäten in Australien bekannt gegeben. Dazu gehören die Eröffnung eines neuen Büros im Central Business District von Sydney sowie die Bereitstellung einer lokalen Availability-Zone-Infrastruktur, die vollständige Datensouveränität innerhalb Australiens gewährleistet. Diese Maßnahmen stellen einen wesentlichen Ausbau der australischen Präsenz von Content Guru dar und sind Teil der fortlaufenden Wachstumsstrategie des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum.

Das Büro in Sydney bietet umfassende lokale Dienstleistungen aus einer Hand, darunter Unternehmensberatung, Anwendungsentwicklung, technische Unterstützung sowie Customer-Success-Services. Dadurch kann Content Guru seine Kunden und Partner sowohl vor Ort als auch in der gesamten Region Asien-Pazifik noch besser unterstützen. Die lokale Infrastruktur ermöglicht die Einhaltung strenger Anforderungen an die Datensouveränität – ein Aspekt, der für Unternehmen beim Einsatz von KI-Lösungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Australische Kunden können nun sämtliche Daten zu 100 Prozent innerhalb des Landes verarbeiten und speichern. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass auch die Datenverarbeitung hinter KI-gestützten Interaktionen und Ergebnissen vollständig, wie auch in allen anderen Ländern, innerhalb der Landesgrenzen erfolgt und somit den jeweiligen nationalen regulatorischen Anforderungen entspricht.

Bereits heute arbeitet Content Guru mit zahlreichen großen multinationalen Unternehmen zusammen, die auf die marktführenden Funktionen von storm® vertrauen. Die Plattform vereint Kommunikationskanäle, Informationssysteme und IoT-Geräte in einer einzigen sicheren Umgebung. Die ausgebaute Präsenz in Australien ermöglicht es dem Unternehmen, sowohl weltweit agierende Unternehmen mit Niederlassungen in der Region als auch rein lokale Kunden gezielt zu unterstützen.

Mit brain®, der KI-Orchestrierungsebene von Content Guru, steht eine umfassende Suite von KI-Funktionen zur Verfügung. Dazu zählen agentenbasierte Workflows, Transkription und Zusammenfassung in Echtzeit, Wissensunterstützung für Mitarbeitende im Kundenservice sowie Analysen zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Ziel dieser Funktionen ist es, die Effizienz der Belegschaft zu steigern und gleichzeitig bessere Kundenerlebnisse zu schaffen.

„Unsere Investition in Sydney unterstreicht unser Engagement für den dynamischen australischen Markt“, erklärte Sean Taylor, Global CEO von Content Guru. „Wir stärken unsere Präsenz in der Region zu einem entscheidenden Zeitpunkt für unsere Kunden und bieten sichere, erstklassige Dienstleistungen, die ihnen helfen werden, die Herausforderungen und Chancen der Künstlichen Intelligenz erfolgreich zu meistern.“

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Annika Schmidt

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