Content Guru als „Leader“ im Everest Group European CCaaS PEAK Matrix® 2026 ausgezeichnet

Im Everest-Group-Bericht „European CCaaS PEAK Matrix® 2026“ wurde Content Guru als „Leader“ bewertet – führender Anbieter KI-basierter CX-Lösungen für Großunternehmen und Behörden

Content Guru, ein weltweit führender Anbieter KI-gestützter Customer-Experience-Lösungen (CX) für große Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, wurde im European Contact Center-as-a-Service (CCaaS) PEAK Matrix® Assessment 2026 der Everest Group als Leader eingestuft.

Der Bericht bewertet 15 CCaaS-Anbieter und ordnet sie anhand ihrer Vision, Leistungsfähigkeit und Marktwirkung in die Kategorien Aspirants, Major Contenders und Leaders ein. Grundlage der Bewertung sind die Marktanalysen der Everest Group sowie direktes Kundenfeedback.

Mit einer starken Präsenz in Europa und Niederlassungen in England, Schottland, den Niederlanden, Deutschland, Portugal und Griechenland bietet Content Guru lokale Verfügbarkeitszonen innerhalb Europas. Dadurch können Unternehmen höchste Anforderungen an Compliance, Datenschutz und Datensouveränität erfüllen. Gleichzeitig profitieren Kunden von einer branchenführenden Zuverlässigkeit, hohen Verfügbarkeit und nahezu unbegrenzter Skalierbarkeit, was Content Guru zu einer bewährten Wahl für geschäftskritische Kommunikations- und Serviceumgebungen macht.

Die Plattform von Content Guru vereint Kommunikationskanäle, Informationssysteme und IoT-Geräte in einer sicheren, integrierten Umgebung. Die KI-Orchestrierungsschicht stellt umfassende KI-Funktionen bereit, darunter agentische Workflows, Echtzeit-Transkription und -Zusammenfassungen, Wissensunterstützung für Service-Mitarbeitende sowie Analysen zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Ziel ist es, die Effizienz von Teams zu steigern und bessere Kundenerlebnisse zu schaffen.

_“Die Einstufung als Leader im CCaaS PEAK Matrix® Assessment 2026 der Everest Group bestätigt unser Engagement, sichere, resiliente und integrierte CX-Lösungen für Unternehmen in ganz Europa bereitzustellen“_, sagt Martin Taylor, Mitgründer und Deputy CEO von Content Guru. _“In den vergangenen Jahren haben wir gezielt in zentrale Bereiche investiert, die für europäische Unternehmen besonders wichtig sind. Dazu gehört insbesondere der Ausbau unserer Infrastruktur zur Gewährleistung vollständiger Datensouveränität innerhalb der jeweiligen Länder. Dies gewinnt weiter an Bedeutung, da immer mehr Organisationen KI-Technologien einsetzen.“_

Der vollständige Bericht ist auf der Website der Everest Group verfügbar.

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