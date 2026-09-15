Sudoku Fun4Kids jetzt auf Android, iOS und Windows – kindgerechtes Sudoku mit Emoji, Zahlen und Buchstaben

Sudoku Fun4Kids bringt kindgerechte 4×4- und 6×6-Sudokus mit Emojis, Zahlen und Buchstaben auf Android, iOS und Windows – werbefrei, offline und ohne Tracking.

Köln, 15. September 2026. Die Kinder-App Sudoku Fun4Kids von HPWsoft ist jetzt für Android, iPhone/iPad und Windows verfügbar. Mit vereinfachten 4×4- und 6×6-Sudokus sowie drei Spielmodi mit Emojis, Zahlen oder Buchstaben richtet sich die App speziell an junge Kinder, die spielerisch erste Erfahrungen mit Logikrätseln sammeln möchten.

Sudoku Fun4Kids wurde bewusst auf eine einfache und selbstständige Bedienung durch Kinder ausgelegt. Große, klar erkennbare Symbole und touchfreundliche Bedienelemente erleichtern den Einstieg. Während der Emoji-Modus einen spielerischen Zugang bietet, können Kinder alternativ mit Zahlen oder Großbuchstaben spielen. Die Sudoku-Regeln bleiben in allen drei Modi gleich.

Die 4×4-Sudokus eignen sich als besonders einfacher Einstieg. Für Kinder, die bereits etwas Erfahrung gesammelt haben, bietet der 6×6-Modus eine größere Herausforderung. Eine Hinweisfunktion hilft weiter, wenn der nächste Schritt einmal nicht erkennbar ist.

Besonderen Wert legt HPWsoft auf Datenschutz und eine störungsfreie Nutzung. Sudoku Fun4Kids enthält keine Werbung, kein Tracking und keine Datenerfassung. Es ist keine Registrierung erforderlich, und die App funktioniert vollständig offline.

Bei Google Play ist Sudoku Fun4Kids als „Teacher Approved“ ausgezeichnet.

Mit der neuen Version wurde die ursprünglich auf Emojis ausgerichtete App um Zahlen- und Buchstabenmodi erweitert. Gleichzeitig steht Sudoku Fun4Kids nun auf den drei großen Plattformen Android, iOS/iPadOS und Windows zur Verfügung.

Weitere Informationen, Screenshots, Gameplay-Video und die Links zu allen Store-Versionen:

https://hpwsoft.com/sudoku_kids.html

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Frau Doris Kreten-Kirchner

Von-Galen-Str. 61

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HPWsoft ist ein unabhängiges Game- und Softwarelabel aus Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf kleinen, fokussierten Spielen mit klarer Philosophie: faire Spielmechaniken, keine Werbung, kein Tracking, keine Accountpflicht und eine ruhige Nutzererfahrung.

HPWsoft entwickelt digitale Spiele, die bewusst ohne unnötige Ablenkungen auskommen. Im Mittelpunkt stehen klare Regeln, intuitive Bedienung, datensparsame Umsetzung und ein vertrauenswürdiges Spielerlebnis. Alle Projekte sind so gestaltet, dass sie auch offline oder ohne dauerhafte Internetverbindung genutzt werden können.

Zu den bisherigen Projekten gehören unter anderem Sudoku ? – Neverending Sudoku, SudokuVerse – Sudoku Universe sowie Sudoku Fun4Kids, eine speziell für junge Einsteiger entwickelte Sudoku-Variante.

Mit Fizzles entwickelt HPWsoft nun ein neues originales Puzzle-Rescue-Spiel über kleine runde Wesen, die mithilfe verschiedener Fähigkeiten sicher zum Ausgang geführt werden müssen. Fizzles führt die Grundidee von HPWsoft fort: ein charmantes, faires und fokussiertes Spielerlebnis ohne Werbung, ohne Tracking und ohne Accountpflicht.

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