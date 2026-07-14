HPWsoft aktualisiert Fizzles-Demo und veröffentlicht Musikvideo zu „Guide the Fizzles Home“

Die neue Fizzles-Version auf itch.io enthält Bugfixes aus Community-Feedback. Zusätzlich veröffentlicht HPWsoft das Musikvideo zu „Guide the Fizzles Home“ auf YouTube.

Köln, Deutschland – HPWsoft veröffentlicht eine aktualisierte Version der spielbaren Fizzles-Demo auf itch.io. Die neue Version enthält erste Bugfixes für Fehler, die nach der Veröffentlichung der 5-Level-Demo aus der Community gemeldet wurden. Zusätzlich wurde das Musikvideo zum Fizzles-Song „Guide the Fizzles Home“ auf YouTube veröffentlicht.

Fizzles ist ein mobiles Puzzle-Rescue-Spiel über kleine runde Wesen, die sicher zum Ausgang geführt werden müssen. Die Fizzles laufen selbstständig, während Spielerinnen und Spieler ihnen im richtigen Moment Fähigkeiten zuweisen, Wege öffnen und jedes Level Schritt für Schritt lösen.

Die aktuelle Demo umfasst fünf handgebaute Level. Jedes Level führt eine eigene Fähigkeit ein: Digger, Floater, Blocker, Climber und Planter. Zusätzlich enthält die Demo Spielerprofile, Schwierigkeitsstufen, Fortschrittssysteme, Highscores, Musik, Soundeffekte und eine browserbasierte Web-Version.

Seit der Veröffentlichung der 5-Level-Demo wurde Fizzles in verschiedenen Spieler- und Entwickler-Communities getestet. Das Feedback betraf unter anderem die Bedienung, die Lesbarkeit der symbolbasierten Benutzeroberfläche, das Verhalten der Web-Demo auf unterschiedlichen Geräten sowie einzelne Fehler in den frühen Leveln.

Die nun veröffentlichte Version auf itch.io enthält erste Bugfixes auf Basis dieser Rückmeldungen. Damit wird die öffentliche Demo weiter stabilisiert und bleibt der aktuelle spielbare Stand des Projekts. Weitere Hinweise aus der Community sollen weiterhin in die Entwicklung einfließen.

Neben der aktualisierten Demo veröffentlicht HPWsoft auch das Musikvideo zu „Guide the Fizzles Home“. Der Song soll die warme, hoffnungsvolle Stimmung der Fizzles-Welt musikalisch einfangen: kleine Wesen, die gemeinsam ihren Weg suchen, Hindernisse überwinden und sicher nach Hause finden.

„Das Feedback zur Demo ist für uns sehr wertvoll“, erklärt HPWsoft. „Es zeigt, welche Teile der Spielidee bereits funktionieren und wo Bedienung, UI, Balancing oder Levelverhalten noch verbessert werden können. Genau dafür ist diese frühe Demo wichtig.“

Die Kickstarter-Kampagne für Fizzles läuft weiterhin. Sie begleitet die nächste Entwicklungsphase des Spiels und soll weitere handgebaute Level, neue Fähigkeiten, UI- und Onboarding-Politur, mobile Tests, Audio- und Präsentationsverbesserungen sowie die Vorbereitung auf einen ersten öffentlichen Mobile-Release unterstützen.

Die aktualisierte Fizzles-Demo ist auf itch.io verfügbar:

https://hpwsoft.itch.io/fizzles

Das Musikvideo zu „Guide the Fizzles Home“ ist auf YouTube verfügbar:

https://youtu.be/7MhnpG_5Pfo

Die Kickstarter-Kampagne ist hier verfügbar:

https://www.kickstarter.com/projects/hpwsoft/fizzles-from-5-playable-levels-to-the-first-release?ref=4ccip8

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HPWsoft

Frau Doris Kreten-Kirchner

Von-Galen-Str. 61

51063 Köln

Deutschland

fon ..: +4915678653651

web ..: https://www.kickstarter.com/projects/hpwsoft/fizzles-from-5-playable-levels-to-the-first-release?ref

email : contact@hpwsoft.com

HPWsoft ist ein unabhängiges Game- und Softwarelabel aus Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf kleinen, fokussierten Spielen mit klarer Philosophie: faire Spielmechaniken, keine Werbung, kein Tracking, keine Accountpflicht und eine ruhige Nutzererfahrung.

HPWsoft entwickelt digitale Spiele, die bewusst ohne unnötige Ablenkungen auskommen. Im Mittelpunkt stehen klare Regeln, intuitive Bedienung, datensparsame Umsetzung und ein vertrauenswürdiges Spielerlebnis. Alle Projekte sind so gestaltet, dass sie auch offline oder ohne dauerhafte Internetverbindung genutzt werden können.

Zu den bisherigen Projekten gehören unter anderem Sudoku ? – Neverending Sudoku, SudokuVerse – Sudoku Universe sowie Sudoku Fun4Kids, eine speziell für junge Einsteiger entwickelte Sudoku-Variante.

Mit Fizzles entwickelt HPWsoft nun ein neues originales Puzzle-Rescue-Spiel über kleine runde Wesen, die mithilfe verschiedener Fähigkeiten sicher zum Ausgang geführt werden müssen. Fizzles führt die Grundidee von HPWsoft fort: ein charmantes, faires und fokussiertes Spielerlebnis ohne Werbung, ohne Tracking und ohne Accountpflicht.

Pressekontakt:

HPWsoft

Frau Doris Kreten-Kirchner

Von-Galen-Str. 61

51063 Köln

fon ..: +4915678653651

email : contact@hpwsoft.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.