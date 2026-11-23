Kinder einer Klasse lernen in sehr unterschiedlichem Tempo. Das Churermodell begegnet dieser Vielfalt mit gestuften Lernaufgaben und einem Raum, der verschiedene Lernwege zulässt.

Im selben Jahrgang, in derselben Klasse und doch an ganz unterschiedlichen Punkten: Kinder einer Grundschulklasse können in ihrer Entwicklung bis zu fünf Jahre auseinanderliegen. Darauf weist Reto Thöny hin, der Begründer des Unterrichtskonzepts Churermodell aus der Schweiz. Susanne Lohstöter, pädagogische Beraterin und Sachverständige für Bildungslandschaften und Förderpädagogik bei conceptk, begleitet Schulen bei der Umsetzung des Modells. Für sie ist diese Spannweite ein zentraler Grund, Unterricht und Raum gemeinsam neu zu denken.

Ein Unterricht für alle erreicht nicht alle

Klassischer Unterricht geht davon aus, dass alle Kinder zur gleichen Zeit dasselbe lernen. Für einen Teil der Klasse ist der Stoff dann zu leicht, für einen anderen zu schwer. Lücken, die so entstehen, wachsen oft mit jedem Schuljahr. Thöny beschreibt im Gespräch mit dem Deutschen Schulportal, dass auf diese Weise immer wieder Kinder den Anschluss verlieren.

„Vielfalt ist in jeder Klasse Realität, nicht die Ausnahme“, sagt Susanne Lohstöter. „Die Frage ist nur, ob Unterricht und Raum darauf eingestellt sind. Im Churermodell sind sie es von Anfang an.“

Gestufte Aufgaben statt Gleichschritt

Im Churermodell stellt die Lehrkraft im Sitzkreis mehrere Lernaufgaben zu einem Thema vor, in der Regel nicht länger als zehn bis zwölf Minuten. Die Aufgaben unterscheiden sich im Anspruch. Einige decken die Basiskompetenzen ab, andere gehen darüber hinaus. Die Kinder schätzen sich selbst ein und wählen, woran sie arbeiten. Die Lehrkraft beobachtet diese Wahl genau und holt Kinder, die Unterstützung brauchen, an einen Beratungstisch. Wer schneller vorankommt, greift zu erweiterten Aufgaben, ohne auf die anderen warten zu müssen.

„Für Lehrkräfte bedeutet es, dass sie sich bewusst machen müssen, welche Kompetenzen für eine Aufgabe erforderlich sind“, erklärt Lohstöter. „Welche Grundkompetenzen sollen erreicht werden, wie können potenzialorientierte Aufgaben gestellt werden? Von einer Aufgabe werden verschiedene Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaus abgeleitet. Das ist aufwendig. Eine enge Zusammenarbeit im Team kann dabei entlasten. In meinen Augen lohnt sich diese Arbeit, weil sie während des Unterrichts Zeit für die Kinder schafft, die gerade am meisten Begleitung brauchen und alle Kinder auf ihrem Niveau gefördert werden können.“

Der Raum macht Differenzierung möglich

Damit verschiedene Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden können, braucht es unterschiedliche Lernorte: ruhige Einzelplätze an der Wand, Tische für die Arbeit zu zweit, eine Ecke für den Rückzug. Regale, die in den Raum hineinragen, trennen die Bereiche voneinander. In einem Klassenzimmer mit Tischreihen ist das kaum möglich, weil alle auf denselben Punkt schauen und jede Unruhe den ganzen Raum erreicht. Nicht jedes Kind braucht dafür einen eigenen Tisch. Manche arbeiten auf einem Teppich, an einem Stehplatz oder im Flur. Oft reicht es schon, die vorhandenen Möbel anders anzuordnen.

„Ein Kind, das sich schwer konzentriert, braucht einen anderen Platz als eines, das gerade mit einem Partner eine Aufgabe löst“, sagt Lohstöter. „Lässt der Raum diese Unterschiede zu, wird Vielfalt im Schulalltag handhabbar.“

Hinzu kommt, dass sich die Kinder gegenseitig helfen. Eine bekannte Regel im Churermodell lautet „Ask three, then me“: Wer nicht weiterkommt, fragt zuerst drei Mitschülerinnen oder Mitschüler und erst dann die Lehrkraft. Das entlastet die Lehrkraft, und die Kinder, die etwas erklären, festigen dabei ihr eigenes Wissen.

Rückenwind durch das Startchancen-Programm

Besonders groß sind die Unterschiede häufig an Schulen in schwierigen sozialen Lagen. Schulen, die über das Startchancen-Programm von Bund und Ländern gefördert werden, erhalten unter anderem Mittel für eine lernförderliche Gestaltung ihrer Räume. Ziel ist es, die Basiskompetenzen der Kinder zu stärken.

„Das Programm ist eine Gelegenheit, Raum und Unterricht zusammen zu planen, statt nur neue Möbel zu bestellen“, so Lohstöter. „Am Anfang steht die Frage, wie an dieser Schule gelernt werden soll. Daraus ergibt sich, welche Lernorte gebraucht werden und was im vorhandenen Gebäude schon möglich ist.“

Ein Klassenzimmer, viele Lernwege

Das Churermodell verspricht nicht, alle Kinder auf denselben Stand zu bringen. Sein Anspruch ist ein anderer: Jedes Kind soll von dort, wo es gerade steht, einen Schritt weiterkommen. Kurze gemeinsame Inputs, gestufte Aufgaben und ein Raum mit verschiedenen Lernorten machen das im Alltag möglich. So entsteht eine Klasse, in der Unterschiede nicht stören, sondern von vornherein eingeplant sind.

Über conceptk:

conceptk GmbH ist eine interdisziplinäre Beratungsagentur, die nutzerzentrierte Raum- und Nutzungskonzepte für Schulen und Verwaltungen entwickelt. Bereits in der Leistungsphase 0 führen wir umfassende Machbarkeitsstudien durch, um die Grundlage für zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten zu schaffen. Unser Team aus Pädagogen und Architekten arbeitet eng zusammen, um sowohl Konzepte der Pädagogischen Architektur als auch innovative New-Work-Welten zu realisieren. Im Rahmen dieser Studien erarbeiten wir die notwendigen Daten durch Bedarfsermittlung, Flächenoptimierung und Bestandsanalyse. So stellen wir sicher, dass unsere Konzepte die Themen Bildung, New Work, Inklusion und Digitalisierung optimal berücksichtigen.

Alle Informationen zu conceptk: https://www.conceptk.org/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Koke Digital GmbH

Frau Valeska Hach

Herbersknapp 9

44267 Dortmund

Deutschland fon ..: +49 231 999 66 28 2

web ..: https://www.koke.digital/

email : valeska@koke.digital

Koke Digital GmbH ist die SEO Agentur in Dortmund für Sichtbarkeit und digitale Markenbildung. Statt klassischer Keywordstrategie und reiner SEO Texte entwickeln wir Inhalte, die von Google und modernen KI-Systemen wie LLMs (Sprachmodelle) erkannt, verstanden und ausgespielt werden. Durch Backlinks aufbauen und digitale PR katapultieren wir deine Website in die relevanten Google Rankings. Die wichtigsten Leistungen sind Suchmaschinenoptimierung, Local SEO und B2B SEO. Profitiere von unserer Erfahrung im User Experience Bereich und steigere deinen Online-Umsatz nachhaltig. Persönliche Betreuung und transparente Reports inklusive. Vereinbare jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch und starte mit einem initialen SEO Check!