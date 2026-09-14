„Purpose Drive Service“ – Umfrage zum Sinn, Werten und Haltung im Service

Sinn, Werte und Haltung im Service gewinnen an Bedeutung. Welche Chancen ergeben sich daraus für Unternehmen?

Die Bedeutung eines sinnorientierten, wertebasierten Service nimmt in Unternehmen deutlich zu. Immer mehr Organisationen richten ihre Serviceangebote nicht nur an Effizienz und Kundenzufriedenheit aus, sondern an einem übergeordneten Zweck, der gesellschaftlichen Nutzen stiftet und die Beziehung zu Kunden und Mitarbeitenden stärkt.

Purpose-orientierte Servicekonzepte helfen Unternehmen dabei, ihre Leistungen glaubwürdig zu positionieren, Vertrauen aufzubauen und langfristige Kundenbindungen zu fördern. Gleichzeitig unterstützen sie Mitarbeiter, indem sie Sinnhaftigkeit im Arbeitsalltag schaffen und die Identifikation mit dem Unternehmen stärken.

Ein Service, der sich am Purpose eines Unternehmens orientiert, kann nicht nur ökonomische Vorteile erzielen, sondern auch einen Beitrag zu Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung und kulturellem Wandel leisten. Die Herausforderung besteht darin, Purpose klar zu definieren, konsistent zu kommunizieren und in konkrete Serviceprozesse zu übersetzen.

Welches Potential bietet ein sinnorientierter Service für Unternehmen – heute und in Zukunft?

Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich die aktuelle Online-Umfrage „Purpose Driven Service“ des X [iks] Instituts für Kommunikation und ServiceDesign®, die sich an Verantwortliche aus Management, Marketing, Vertrieb und Service richtet.

Direkt zur Umfrage gelangen interessierte Teilnehmer über nachfolgenden Link: https://de.surveymonkey.com/r/RSM5LHM

Die Umfrage läuft seit Anfang September und ist noch bis zum 31. Oktober 2026

freigeschaltet. Erste Ergebnisse der Umfrage können ab Mitte November 2026 kostenlos auf der Internetseite des Instituts heruntergeladen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign

Frau Judith Blau

Schulenbrooksweg 74

21029 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040/35 627 467

web ..: https://www.DieServiceForscher.de

email : presse@DieServiceForscher.de

Das X [iks] ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen für die Entwicklung von zukunftsfähigem Service und der Gestaltung kundengerechter Kommunikation.

Wichtige Zielorientierungen unserer Forschungstätigkeit und unserer Bemühungen um eine langfristig zukunftsorientierte Gestaltung von Service bilden die Leitperspektiven einer ökonomischen Nachhaltigkeit und die Verbesserung der Beziehung zwischen den Marktpartnern.

Vor diesem Hintergrund versuchen wir die Chancen der Serviceentwicklung und Kommunikationsgestaltung im Hinblick auf den notwendigen Strukturwandel aufzuzeigen und langfristig zukunftsfähige Handlungskonzepte zu erarbeiten.

Die Ergebnisse unserer Forschungen veröffentlichen wir in Form von Büchern, Ratgebern, Studien, Fachartikeln und Newsletter.

Unser Leistungsangebot umfaßt Marktstudien und Kundenumfragen, Praxisanalysen und Themenrecherchen, Strategieberatung und Konzeptbewertungen sowie Vorträge und Seminare.



Pressekontakt:

X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign

Frau Judith Blau

Schulenbrooksweg 74

21029 Hamburg

fon ..: 040/35 627 467

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