„Service wird zum Erlebnis“ – Aktuelle Ausgabe des Newsletter SERVICE TRENDS jetzt erhältlich

Der Bedeutung des Erlebnis im Service nimmt immer weiter zu. Was müssen Unternehmen bei dem strategischen Einsatz eines CEM beachten?

Das X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign geht in seiner neuesten Ausgabe des Newsletter SERVICE TRENDS der Frage nach, welche Bedeutung dem Erlebnis im Service zukommt.

Interessierte Leser erfahren, welche Rolle das Customer Experience Management spielt und was Unternehmen bei dem strategischen Einsatz beachten müssen.

Auf der Internetseite des Instituts läßt sich die digitale Publikation zu Themen der „Service- und Kommunikationsentwicklung“ kostenfrei via E-Mail abonnieren.

Themen der aktuellen Publikation sind u.a.: 1. Service als Erlebnis, 2. Customer Experience im Service, 3. Automatisierung im Service.

Die Ausgabe „SERVICE TRENDS 032026“ steht interessierten Unternehmen unter folgendem Link als Download zur Verfügung: https://bit.ly/ServiceTrends032026

Weitere Ausgaben des Newsletters sind auf der Internetseite des Instituts zu finden: http://www.dieserviceforscher.de/publikationen/newsletter/

Unternehmen

Das X [iks] ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen für die Entwicklung von zukunftsfähigem Service und der Gestaltung kundengerechter Kommunikation.

Wichtige Zielorientierungen unserer Forschungstätigkeit und unserer Bemühungen um eine langfristig zukunftsorientierte Gestaltung von Service bilden die Leitperspektiven einer ökonomischen Nachhaltigkeit und die Verbesserung der Beziehung zwischen den Marktpartnern.

Vor diesem Hintergrund versuchen wir die Chancen der Serviceentwicklung und Kommunikationsgestaltung im Hinblick auf den notwendigen Strukturwandel aufzuzeigen und langfristig zukunftsfähige Handlungskonzepte zu erarbeiten.

Die Ergebnisse unserer Forschungen veröffentlichen wir in Form von Büchern, Ratgebern, Studien, Fachartikeln und Newsletter.

Unser Leistungsangebot umfaßt Marktstudien und Kundenumfragen, Praxisanalysen und Themenrecherchen, Strategieberatung und Konzeptbewertungen sowie Vorträge und Seminare.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign

Frau Judith Blau

Schulenbrooksweg 74

21029 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040/35 627 467

web ..: https://www.DieServiceForscher.de

email : presse@dieserviceforscher.de

Das X [iks] ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen für die Entwicklung von zukunftsfähigem Service und der Gestaltung kundengerechter Kommunikation.

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Vor diesem Hintergrund versuchen wir die Chancen der Serviceentwicklung und Kommunikationsgestaltung im Hinblick auf den notwendigen Strukturwandel aufzuzeigen und langfristig zukunftsfähige Handlungskonzepte zu erarbeiten.

Die Ergebnisse unserer Forschungen veröffentlichen wir in Form von Büchern, Ratgebern, Studien, Fachartikeln und Newsletter.

Unser Leistungsangebot umfaßt Marktstudien und Kundenumfragen, Praxisanalysen und Themenrecherchen, Strategieberatung und Konzeptbewertungen sowie Vorträge und Seminare.



Pressekontakt:

X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign

Frau Judith Blau

Schulenbrooksweg 74

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