Service im Wandel – Die Umfragen des X [iks] machen aktuelle Trends und Entwicklungen sichtbar

Das X [iks] untersucht mit seinen Umfragen aktuelle Trends und Entwicklungen im Service und macht den Wandel in den Themen für Unternehmen sichtbar.

Service befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Neue Technologien, veränderte Kundenerwartungen und die zunehmende Digitalisierung verändern nicht nur die Kommunikation mit Kunden, sondern auch die Gestaltung und Organisation von Serviceleistungen.

Für Unternehmen wird es deshalb immer wichtiger, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und ihre Auswirkungen auf den eigenen Service einzuschätzen.

Mit seinen Umfragen untersucht das X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign aktuelle Themen und Entwicklungen, die für die Zukunft des Service von besonderer Bedeutung sind.

Die Untersuchungen bieten Unternehmen kompakte Einblicke in zentrale Fragestellungen und zeigen auf, welche Veränderungen sich in der Servicepraxis abzeichnen.

Damit greifen die Umfragen des X [iks] zentrale Fragen der aktuellen Serviceentwicklung auf: Wie verändern neue Technologien den Kundenkontakt? Welche Erwartungen entstehen auf Kundenseite? Welche Potentiale ergeben sich für Unternehmen? Und welche Entwicklungen werden den Service der Zukunft prägen?

Die Umfragen richten sich an Unternehmen und Verantwortliche, die aktuelle Entwicklungen im Service beobachten und für die eigene strategische Ausrichtung nutzen möchten.

Jede Untersuchung konzentriert sich auf ein spezifisches Thema und stellt die wesentlichen Fragestellungen und Erkenntnisse kompakt zusammen.

Eine Übersicht aller verfügbaren Umfragen sowie weitere Informationen zu den jeweiligen Untersuchungsschwerpunkten finden interessierte Unternehmen hier: https://www.dieserviceforscher.de/forschung/umfragen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign

Frau Judith Blau

Schulenbrooksweg 74

21029 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040/35 627 467

web ..: https://www.DieServiceForscher.de

email : presse@DieServiceForscher.de

Das X [iks] ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen für die Entwicklung von zukunftsfähigem Service und der Gestaltung kundengerechter Kommunikation.

Wichtige Zielorientierungen unserer Forschungstätigkeit und unserer Bemühungen um eine langfristig zukunftsorientierte Gestaltung von Service bilden die Leitperspektiven einer ökonomischen Nachhaltigkeit und die Verbesserung der Beziehung zwischen den Marktpartnern.

Vor diesem Hintergrund versuchen wir die Chancen der Serviceentwicklung und Kommunikationsgestaltung im Hinblick auf den notwendigen Strukturwandel aufzuzeigen und langfristig zukunftsfähige Handlungskonzepte zu erarbeiten.

Die Ergebnisse unserer Forschungen veröffentlichen wir in Form von Büchern, Ratgebern, Studien, Fachartikeln und Newsletter.

Unser Leistungsangebot umfaßt Marktstudien und Kundenumfragen, Praxisanalysen und Themenrecherchen, Strategieberatung und Konzeptbewertungen sowie Vorträge und Seminare.



Pressekontakt:

X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign

Frau Judith Blau

Schulenbrooksweg 74

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