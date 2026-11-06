„Purpose Driven Service“ – Sinnorientierung wird zum Erfolgsfaktor im Service

Ein klar definierter Purpose stärkt Vertrauen, Kundenbindung und Servicekultur und entwickelt sich zu einem zentralen Erfolgsfaktor für Unternehmen.

Die Bedeutung von Sinn, Werten und Haltung im Service wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Unternehmen erkennen zunehmend, daß wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung keine Gegensätze darstellen, sondern sich gegenseitig stärken können.

Das ist das Fazit einer Online-Umfrage, die vom X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign im Herbst 2026 bei kleinen, mittleren und großen Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt wurde.

Die Befragten gehen nahezu einhellig davon aus, daß die Bedeutung von Sinn, Werten und Haltung für den Service weiter wachsen wird. 50 % erwarten sogar eine starke Zunahme, weitere 38 % rechnen mit einer steigenden Bedeutung. Lediglich 13 % gehen von einer gleichbleibenden Entwicklung aus.

Besonders sichtbar wird der Purpose eines Unternehmens nach Einschätzung der Teilnehmer künftig in der Produkt- und Serviceentwicklung (28 %), gefolgt von der Kundenberatung und Betreuung (22 %) sowie dem Aufbau und der Gestaltung von Serviceprozessen (22 %).

Die wichtigste Aufgabe eines klar definierten Purpose sehen die Befragten im Aufbau von Vertrauen bei den Kunden (35 %). Darüber hinaus soll er die Differenzierung vom Wettbewerb ermöglichen (25 %) sowie die Motivation und Identifikation der Mitarbeiter stärken (20 %).

Besonders sichtbar wird der Purpose eines Unternehmens nach Einschätzung der Teilnehmer künftig in der Produkt- und Serviceentwicklung (28 %), gefolgt von der Kundenberatung und Betreuung (22 %) sowie dem Aufbau und der Gestaltung von Serviceprozessen (22 %).

Die wichtigste Aufgabe eines klar definierten Purpose sehen die Befragten im Aufbau von Vertrauen bei den Kunden (35 %). Darüber hinaus soll er die Differenzierung vom Wettbewerb ermöglichen (25 %) sowie die Motivation und Identifikation der Mitarbeiter stärken (20 %).

Die Ergebnisse zeigen, daß Purpose Driven Service weit mehr ist als ein kurzfristiger Managementtrend. Sinnorientierte Servicekonzepte werden zukünftig zunehmend darüber entscheiden, wie glaubwürdig Unternehmen wahrgenommen werden, wie stark sie Kunden und Mitarbeiter an sich binden und wie nachhaltig sie ihren Service gestalten können.

Erste Ergebnisse der Umfrage können kostenlos auf der Internetseite des Instituts www.DieServiceForscher.de heruntergeladen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign

Judith Blau

Schulenbrooksweg 74

21029 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040/35 627 467

web ..: https://www.DieServiceForscher.de

email : presse@DieServiceForscher.de

Das X [iks] ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen für die Entwicklung von zukunftsfähigem Service und der Gestaltung kundengerechter Kommunikation.

Wichtige Zielorientierungen unserer Forschungstätigkeit und unserer Bemühungen um eine langfristig zukunftsorientierte Gestaltung von Service bilden die Leitperspektiven einer ökonomischen Nachhaltigkeit und die Verbesserung der Beziehung zwischen den Marktpartnern.

Vor diesem Hintergrund versuchen wir die Chancen der Serviceentwicklung und Kommunikationsgestaltung im Hinblick auf den notwendigen Strukturwandel aufzuzeigen und langfristig zukunftsfähige Handlungskonzepte zu erarbeiten.

Die Ergebnisse unserer Forschungen veröffentlichen wir in Form von Büchern, Ratgebern, Studien, Fachartikeln und Newsletter.

Unser Leistungsangebot umfaßt Marktstudien und Kundenumfragen, Praxisanalysen und Themenrecherchen, Strategieberatung und Konzeptbewertungen sowie Vorträge und Seminare.



Pressekontakt:

X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign

Frau Judith Blau

Schulenbrooksweg 74

21029 Hamburg

fon ..: 040/35 627 467

email : presse@DieServiceForscher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.