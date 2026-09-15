Biologisches Alter vs. chronologisches Alter: Was der Unterschied für die Gesundheit bedeutet

Das Geburtsdatum sagt wenig über die tatsächliche Gesundheit aus. Die Longevity-Forschung unterscheidet deshalb zwischen chronologischem und biologischem Alter.

Das Geburtsdatum verrät wenig darüber, wie fit und funktionsfähig ein Körper tatsächlich ist. In der Longevity-Forschung wird deshalb zunehmend zwischen chronologischem und biologischem Alter unterschieden – ein Konzept, das auch außerhalb der Fachwelt an Aufmerksamkeit gewinnt.

Das chronologische Alter ergibt sich schlicht aus dem Geburtsdatum. Das biologische Alter beschreibt dagegen den tatsächlichen funktionellen Zustand des Körpers, gemessen anhand biologischer Marker wie DNA-Methylierungsmustern (sogenannten epigenetischen Uhren), Entzündungswerten oder Zellfunktionsdaten. Zwei Menschen desselben Geburtsjahrgangs können dabei ein deutlich unterschiedliches biologisches Alter aufweisen, abhängig von Genetik, Lebensstil und Umwelteinflüssen.

Epigenetische Uhren gelten in der Forschung als vielversprechendes Werkzeug, um biologisches Altern messbar zu machen. Gleichzeitig ist die Wissenschaft hier noch in Bewegung: Verschiedene Uhren-Modelle liefern teils unterschiedliche Ergebnisse, und eine einheitliche, klinisch validierte Standardmessung existiert bislang nicht. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das: Kommerzielle Tests zum biologischen Alter liefern Anhaltspunkte, aber keine medizinische Diagnose.

„Das biologische Alter ist ein spannendes Forschungsfeld, aber kein fertiges Messinstrument. Uns ist wichtig, diesen Unterschied klar zu kommunizieren, statt ein einzelnes Testergebnis als endgültige Wahrheit darzustellen“, sagt Martin Christ, Geschäftsführer der österreichischen Minerva-Vita KG. Einen ausführlichen Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen bietet dieser Artikel.

Minerva-Vita mit Sitz in Wien beschäftigt sich im Rahmen seiner redaktionellen Arbeit regelmäßig mit aktuellen Entwicklungen der Longevity-Forschung und ordnet neue Erkenntnisse für ein deutschsprachiges Publikum ein. Weitere Hintergründe finden sich im Themenbereich zum biologischen Alter.

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Über die Minerva-Vita KG

Die Minerva-Vita KG ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Wien und entwickelt Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Longevity und Better Aging. Im Mittelpunkt stehen Zellgesundheit und gesundes Altern. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über den eigenen Onlineshop im deutschsprachigen und europäischen Markt.

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