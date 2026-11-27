Diese Mitteilung dient ausschließlich einem internen Systemtest der technischen Veröffentlichungsstrecke. Sie enthält keine geschäftliche Neuigkeit und wird nach Abschluss der Prüfung wieder entfernt.

Im Rahmen einer geplanten technischen Kontrolle prüft ein Testkonto von Connektar die Veröffentlichungsstrecke für Pressemitteilungen. Diese Testmeldung ist bewusst als Systemtest gekennzeichnet. Sie soll feststellen, ob die ausgewählten Presseportale die Mitteilung vollständig annehmen, ob die Veröffentlichung in der gewählten Rubrik erscheint und ob der spätere Versandbericht die Veröffentlichungen, Zugriffe und weitere Kennzahlen korrekt ausweist.

Connektar ist ein Presseverteiler, über den Pressemitteilungen an rund 100 Portale übermittelt werden können. Für diesen Systemtest wird bewusst nur ein festgelegter Teil der angeschlossenen Portale angesteuert. Eine Belieferung weiterer Portale ist diesmal nicht vorgesehen. Die Auswahl dient ausschließlich der technischen Prüfung und stellt keine neue Produktankündigung dar.

Der Ablauf entspricht dem üblichen Weg im Kundendashboard: Die Mitteilung wird als Entwurf vorbereitet, in der Vorschau geprüft und erst nach interner Freigabe versendet. Nach der Veröffentlichung werden die Einträge auf den Portalen kontrolliert und anschließend wieder entfernt. Leserinnen und Leser, die diesen Text in einem Presseportal sehen, werden gebeten, ihn nicht als redaktionelle oder geschäftliche Neuigkeit zu behandeln.

Geprüft werden unter anderem die Darstellung von Überschrift, Teaser und Haupttext, die Zuordnung zur Rubrik Technik und Elektronik, die Erreichbarkeit der veröffentlichten Seiten sowie die spätere Auswertung im Bericht. Zusätzlich soll nachvollzogen werden, wie der Bericht im Dashboard sowie als PDF, CSV und Excel erscheint. Es werden keine personenbezogenen Kundendaten und keine echten Geschäftsvorfälle mitgeteilt.

Diese Testmeldung enthält keinen Kaufaufruf, kein Angebot und keine Bewertung Dritter. Sie wird nur so lange vorgehalten, wie es für die technische Kontrolle nötig ist. Rückfragen zum Systemtest können über den angegebenen Pressekontakt gestellt werden. Weitere Informationen zum Presseverteiler stehen auf der Website von Connektar bereit.