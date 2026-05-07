STRATUM 9 bringt erstes industriell einsetzbares DECT NR+ Gateway für mobile Echtzeitanwendungen auf den Markt

Die neue Hardware verbindet DECT NR+ mit bestehenden Ethernet- und Industriearchitekturen und macht deterministische Funkkommunikation für bewegte industrielle Systeme erstmals in der Praxis nutzbar.

Kufstein, Österreich, 07. Mai 2026 – Die STRATUM 9 GmbH stellt mit dem DECT NR+ Gateway das erste industriell einsetzbare Gateway für mobile Echtzeitanwendungen vor. Das neue Funkmodul ermöglicht deterministische, latenzarme Drahtloskommunikation für bewegte industrielle Systeme und verbindet DECT-NR+-Netze mit bestehender Ethernet-Infrastruktur. Damit adressiert STRATUM 9 insbesondere Anwendungen in Produktion, Intralogistik, Robotik und Maschinenbau.

DECT NR+ ist die erste und bislang einzige nicht-zellulare 5G-Technologie und wurde speziell für zuverlässige, skalierbare und zeitkritische drahtlose Kommunikation entwickelt. Im Unterschied zu klassischen Funktechnologien wie WLAN, bei denen Endgeräte um Übertragungskapazitäten konkurrieren, basiert DECT NR+ auf einem planbaren Zugriffsverfahren. Das schafft die Voraussetzung für vorhersehbare Latenzen und eine stabile Kommunikation auch bei steigender Netzlast – ein entscheidender Vorteil für industrielle Anwendungen mit Echtzeit- und Mobilitätsanforderungen.

„Indem wir DECT NR+ für den industriellen Einsatz zugänglich machen, überwinden wir grundlegende Grenzen drahtloser Kommunikation in industriellen Umgebungen“, so Alfred della Torre Jr., Co-Founder und Geschäftsführer von STRATUM 9.

Mitgründer und technischer Geschäftsführer Hubert Feurstein ergänzt: „Erstmals gelingt eine garantiert deterministische Echtzeit-Kommunikation per Funk im öffentlichen Spektrum, die auch den hohen Anforderungen hochdynamischer industrieller Prozesse standhält.“

Das DECT NR+ Gateway von STRATUM 9 ist speziell für industrielle Umgebungen ausgelegt. Es bietet eine einheitliche Hardware für die Basisstation und mobile Funkteilnehmer und ist sowohl für zeitkritische als auch sensorbasierte Anwendungen (z.B. Smart Metering) geeignet. Die Lösung arbeitet im dedizierten 1,9-GHz-Band, ist robust gegenüber typischen Störeinflüssen in industriellen Umgebungen und unterstützt mobile Anwendungen mit unterbrechungsfreiem Wechsel zwischen Basisstationen.

– Drei zentrale Vorteile für mobile Industrieanwendungen –

Deterministische Kommunikation:

Das DECT NR+ Gateway nutzt ein Scheduled-Access-Verfahren mit fest zugewiesenen Übertragungszeitfenstern. Dadurch werden Kollisionen vermieden und die Kommunikation bleibt zeitlich planbar, auch in dynamischen Anwendungen mit mehreren Teilnehmern. Dies ist insbesondere für bewegte Einheiten, synchronisierte Prozesse und sicherheitsrelevante Signale von Bedeutung.

Transparente PROFINET-/PROFISAFE-Übertragung:

Das Gateway ist die erste DECT NR+ Funkeinheit, die deterministische Echtzeitkommunikation mit einer transparenten PROFINET/PROFISAFE-Übertragung für mobile Anwendungen kombiniert. Es überträgt PROFINET und PROFISAFE ohne Modifikation, Protokollkonvertierung oder Manipulation. Die Kommunikation bleibt vollständig transparent. Dadurch lassen sich bewegte Systeme drahtlos anbinden, ohne bestehende Architekturen anzupassen oder zusätzliche Protokollschichten einzuziehen. Dies ermöglicht den Einsatz in etablierten Automatisierungsstrukturen und reduziert dadurch den Integrationsaufwand.

Seamless Handover für mobile Systeme:

Die Gateway-Lösung ermöglicht unterbrechungsfreie Übergaben zwischen Funkzellen während laufender Kommunikation. So bleibt die Verbindung auch in schnell fahrenden oder kontinuierlich mobilen Anwendungen stabil. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für mobile Roboter, Fördersysteme und andere bewegte industrielle Teilnehmer.

Mit diesen Eigenschaften schafft STRATUM 9 einen konkreten Infrastrukturbaustein für moderne industrielle Kommunikationsarchitekturen. Das Gateway reduziert Verkabelungsaufwand, erhöht die Flexibilität bewegter Systeme und ermöglicht drahtlose Kommunikation dort, wo Kabel mechanisch, wirtschaftlich oder funktional an Grenzen stoßen.

– Bereits in ersten industriellen Anwendungen im Einsatz –

Ein erstes Praxisbeispiel ist die Zusammenarbeit mit dem Komponentenhersteller DETO Automation und der ROFA Gruppe, einem Spezialisten für Fördertechnik, die das Funkmodul für Anwendungen in der Intralogistik und für Elektrohängebahnen einsetzen.

„Mit DECT NR+ haben wir eine Kommunikationslösung zur Verfügung, die aktuelle Bedarfe industrieller Anlagen erstmals vollumfänglich bedient. Der Bedarf an Retrofits für Anlagen ist groß, ebenso wie die Forderung dies im laufenden Betrieb ohne Stillstandszeiten zu realisieren. Genau diese Anforderung können wir für unsere Kunden mit der von STRATUM 9 entwickelten transparenten PROFINET-Übertragung anbieten“, sagt Dipl.-Ing. (BA) Martin Wolf, Geschäftsführer der DETO Automation Deutschland.

– Verfügbar als Hardware, Entwicklungsplattform und Integrationsbasis –

Mit dem Launch erweitert STRATUM 9 sein DECT-NR+-Portfolio um einen sofort einsetzbaren Hardware-Baustein für Evaluierung, Integration und Rollout. Das DECT NR+ Gateway ist ab sofort verfügbar und kann direkt bei STRATUM 9 angefragt werden.

Ergänzend bietet STRATUM 9 weitere Komponenten für die Einführung kundenspezifischer DECT-NR+-Lösungen an. Dazu gehören der lizenzierbare DECT NR+ Software Stack für die Entwicklung eigener Produkte, ein DECT NR+ Starter Kit für schnelle Evaluierung und Prototyping sowie ein Development Package für kundenspezifische End-to-End-Lösungen aus Hardware, Firmware und Cloud-Backend-Services. Unternehmen können damit je nach Bedarf von der frühen Technologievalidierung bis zur vollständigen industriellen Produktintegration unterstützt werden.

„Mit der Weiterentwicklung industrieller Umgebungen wird DECT NR+ eine entscheidende Rolle dabei spielen, intelligentere Anlagen, agilere Logistik und sicherere Betriebsabläufe zu ermöglichen“, so Alfred della Torre Jr. „Mit unserem Gateway schaffen wir dafür eine konkrete, industriell einsetzbare Grundlage.“

Weitere Informationen zum DECT NR+ Gateway unter: https://www.stratum9.at/dect-nr-gateway

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STRATUM 9 GmbH

Frau Karoline Kopka

Münchner Straße 44

6330 Kufstein

Österreich

fon ..: +43 5372 23699

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email : marketing@stratum9.at

Die STRATUM 9 GmbH mit Sitz in Kufstein, Österreich, entwickelt Embedded Systems, IoT-Lösungen und drahtlose industrielle Kommunikationslösungen auf Basis von DECT NR+. Als Mitglied des DECT Forums und Nordic Solution Partner entwickelt das Unternehmen kundenspezifische Hard- und Firmware sowie End-to-End-Integrationsprojekte für industrielle und andere anspruchsvolle IoT-Anwendungen. STRATUM 9 wurde 2022 von Alfred della Torre Jr. und Hubert Feurstein gegründet.

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