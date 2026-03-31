Digitale Türschilder für Outlook, Exchange, Google und Notes von digitalSIGNAGE.de

Right Time, right Place

Raum ist ein knappes und damit teures Gut. Für die effiziente Planung der Raumbelegung in Veranstaltungszentren, Kongress-Hotels oder Co-Working-Einrichtungen führt deshalb kein Weg an einer entsprechenden Kalendersoftware vorbei. Nur ist die zentrale Ressourcenverwaltung lediglich die eine Seite der Medaille. Für die Orientierung bedarf es einer aussagekräftigen und aktuellen Information am Ort des Geschehens. Digitale Türschilder ermöglichen hier die automatisierte und flexible Bereitstellung. Mit dem Door Signboard 10 Cloud stellt digitalSIGNAGE.de eine neue Generation intelligenter Displays vor.

Die Verwaltung von Räumlichkeiten in größeren Einrichtungen ist eine zeitraubende Aufgabe, die ein Höchstmaß an Flexibilität erfordert. Tagungen, Konferenzen oder auch nur Gespräche im kleinen Kreis unterliegen nicht selten kurzfristigen Änderungen durch Absagen, aktuellem Bedarf oder Modifikation der Kapazität. Während die zentrale Verwaltung mittels geeigneter Software leistungsfähig unterstützt wird, hapert es oftmals an der schnellen Aktualisierung der Anzeige vor Ort. Cloud-basierte digitale Türschilder ermöglichen eine verzögerungslose Information. Dabei gilt es allerdings, technische Details im Auge zu haben.

Mit dem Door Signboard 10 (DSB-10) stellt digitalSIGNAGE.de nun eine neue Generation entsprechender Türschilder für Anbieter von Meeting- und Konferenzräumen vor, die sowohl im Hinblick auf die Integration in die Kalendersoftware als auch in Bezug auf die Qualität der Anzeige die gestiegenen Ansprüche der Planer wie auch der Teilnehmer erfüllt. Das 10-Zoll-WXGA-Display enthält dazu einen integrierten Player für maximale Flexibilität und zeichnet sich durch eine brillante Darstellung aus. Die einfache Montage sowie ein robustes Design bilden die Grundlage für eine langfristige störungsfreie Nutzung.

Für die nahtlose Anzeige der Raumbuchung sorgt die direkte Integration in Outlook, Exchange, Google oder Notes. Die zentrale Inhaltsverwaltung erfolgt über das Cloud-basierte Content-Management-System DS Channel Pro, das eine ortsunabhängige Steuerung der Inhalte, Zeitpläne und Benutzerrechte ermöglicht. Playlisten und Layouts lassen sich einfach erstellen und an alle Komponenten verteilen. Softwareseitig unterstützt das Display alle relevanten offenen Standards, erweiterte Signage-Funktionen wie Fernzugriff, AlwaysOn, AppLock zum Schutz vor unbefugtem Zugriff sowie einem StrongCache für die kontinuierliche Wiedergabe auch wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist.

Für die Kommunikation bieten die digitalen Türschilder alle relevanten Anschlussmöglichkeiten von WLAN 802.11 b/g/n über 10/100 BASE-T Ethernet bis zu den aktuellen USB-Varianten. Hardwareseitig wird das DSB-10 im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Signboards bündig und näher an der Wand montiert, was neben der einfachen und flexiblen Montage zu einem stimmigen architektonischen Gesamtbild führt. Die robuste Ausführung ist auf einen 24/7-Betrieb ausgelegt und bietet Schutz vor Vandalismus.

digitalSIGNAGE.de liefert die DSB-10-Türschilder inklusive einer Gerätelizenz und Konfiguration für das Cloud CMS DS Channel Pro, laufender technischer Betreuung über ein Ticketsystem, den notwendigen technischen Zertifizierungen sowie einer dreijährigen Garantie.

„Die Bereitstellung von Raum sowie die Orientierungshilfe für sich täglich oder gar stündlich verändernde Teilnehmer ist ein kaum zu beziffernder Aufwand, der heute durch geeignete technische Lösungen maximal reduziert werden kann „, erläutert Björn Christiansen, CEO der digitalSIGNAGE.de GmbH. „Die friktionsfreie Orientierung der Besucherströme durch intelligente Türdisplays sorgt nicht nur für ein effizientes Raummanagement, sondern stellt auch eine Visitenkarte für die Anbieter dar.“

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Die digitalSIGNAGE.de GmbH zählt zu den Marktführern für wegweisende Digital-Signage-Komplettlösungen in Deutschland und setzt seit vielen Jahren Maßstäbe in der digitalen Kommunikation. digitalSIGNAGE.de unterstützt Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, den Einzelhandel, das Gesundheitswesen und zahlreiche weitere Branchen dabei, ihre Botschaften modern, flexibel und wirkungsvoll zu präsentieren. Mit über 125.000 Installationen bundesweit steht das Unternehmen für Erfahrung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit.

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