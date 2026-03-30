Universelle Störungsmelder zur Fernüberwachung und Steuerung

Mit den universellen Mobeye Störungsmeldern kann man überwachen, melden und steuern.

Ohne Internetzugang, ohne Stromanschluss Vor-Ort.

Universelle Alarmmelder mit NO/NC-Eingängen funktionieren, indem sie die Zustandsänderungen von angeschlossenen potentialfreien Sensoren (Öffner oder Schließer) überwachen. Bei einer Unterbrechung oder Verbindung wird ein Alarm ausgelöst. Die Melder sind flexibel einsetzbar, da sie, je nach Bedarf, auf schließende (NO) als auch sich öffnende (NC) Kontakte eingestellt werden können.

Typische Anwendungen sind beispielsweise die Überwachung von Füllständen, Maschinen, Beregnungsanlagen, Kühlschränken, Pumpen und deren Steuerung, sowie Integration von Rauchmeldern in Alarmanlagen.

Die Mobeye B.V., einer der führenden Hersteller von Störungsmeldern, bietet eine ausgewogene Palette von I/O Alarmmeldern an.

Der Mobeye CM-Guard CM4000 verfügt über zwei NO/NC Eingänge zum Anschluss von potentialfreien Kontakten und Sensoren. Das Modul funktioniert autonom, überwacht und meldet den Status der angeschlossenen Geräte, Sensoren und Automatiksysteme.

Als Ergänzung zum CM-Guard verfügt der Mobeye CM-Guard-40 CM4040 über vier NO/NC Eingänge. Damit behält er den Status von noch mehr Geräten oder externen Sensoren im Blick, überwacht die Funktionen von Maschinen oder die Zustände von Kontakten.

Das Alarmmodul Mobeye CM-Guard 42 CM4042 ist das Alarmmodul mit vier potentialfreien Eingängen und zwei bistabilen Relaisausgängen, die maximal 30V/1A schalten können. Ein zuverlässiges Alarm- und Steuermodul zur Überwachung von Sensoren und zur automatischen Steuerung von Geräten.

Alle Produkte der Mobeye sind batteriebetrieben, verfügen über ein integriertes 4G Modul, mit Fallback auf 2G, und sind einfach in der Handhabung für die Installation. Bei Verwendung einer optionalen externen Spannungsquelle überwachen die Mobeye Produkte auch direkt ob die Stromversorgung vorhanden ist. Alarmbenachrichtigungen erfolgen via Push-Nachricht, Anruf, SMS, E-Mail an frei einstellbare Empfänger.

Für die maximale Sicherheit und Effizienz einer nahtlosen Konnektivität empfiehlt sich die

Nutzung der kostengünstigen Mobeye „Multi-Provider“ M2M SIM-Karte, die jeder Lieferung beiliegt. Nur mit der Anwendung dieser Karte kann die angebotene ganzheitliche Sicherheitskette vom Mobeye Konnektivitätsservice im vollen Umfang genutzt werden. Dieser Service setzt sich zusammen aus SIM-Karte, Nutzung des übersichtlichen Portals, der Push-App und Support.

Die Produkte der Mobeye können auch mit einer eigenen SIM-Karte genutzt werden. Wobei dann Komfort, Funktionalität und Service eingeschränkt sind. Das bedeutet, keine Nutzung des Portals und der Push-App, nur Service und Support für das Mobeye Produkt und alle Programmierungen müssen per SMS-Befehle erfolgen. Es ist ratsam sorgfältig abzuwägen, ob eine eigene SIM-Karte eine gute Option ist. Auf jedem Fall ist es im Vorfeld sinnvoll sich auf den Internetseiten der Mobeye zum Thema eigene SIM-Karten zu informieren.

Weitere Infos über die umfangreichen, vielfältigen und kombinierbaren Produkte der Mobeye findet man unter mobeye.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mobeye B.V.

Herr Dietmar Bach

Poeldonkweg 5

5216 JX`s-Hertogenbosch

Niederlande

fon ..: +31 (0) 73 785 0858

web ..: http://www.mobeye.com

email : dietmar.bach@mobeye.com

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