IDCRAFT launcht Etiketten-RFID.de – die neue Anlaufstelle für personalisierte RFID Etiketten & Label

Neues Fachportal bündelt das gesamte RFID-Etiketten Portfolio mit In-House Druckservice, individueller Kodierung und Spezial-Label für anspruchsvolle Industrieanwendungen

Die IDCRAFT GmbH, europäischer Distributor für RFID- und NFC-Hardware, präsentiert mit Etiketten-RFID.de eine neue, dedizierte Landingpage für ihr umfassendes RFID-Etiketten-Angebot. Das Portal richtet sich an Unternehmen, die nach maßgeschneiderten RFID-Label-Lösungen suchen – von der Kleinserie ab Stückzahl 1 bis hin zur industriellen Großproduktion.

Alles aus einer Hand: Druck, Kodierung und Beratung

IDCRAFT positioniert sich mit dem neuen Portal als Full-Service-Partner für RFID-Etiketten. Der In-House Druckservice ermöglicht eine individuelle Personalisierung aller Label: ein- oder mehrfarbige Bedruckung, Barcode- und QR-Code-Druck sowie Serialisierung mit fortlaufenden Nummern. Darüber hinaus bietet IDCRAFT neben Standard-NDEF-Kodierungen auch komplexe Datenkodierung inklusive Checksummen-Erstellung an. Kunden erhalten somit fertig programmierte Etiketten, die sofort einsatzbereit sind.

Breites Chip-Portfolio und Spezialetiketten

Das Sortiment umfasst alle gängigen RFID-Chips der Marken NXP, Impinj, Alien und STMicroelectronics – sowohl für UHF | RAIN – RFID als auch HF | NFC – RFID Technologien mit bis zu 8.192 Bit Speicher. Neben Standard-Etiketten auf Papier, PET oder PP bietet IDCRAFT ein umfangreiches Spezial-Portfolio: temperaturbeständige Label, On-Metal-Etiketten, Tamper-Proof-Etiketten (manipulationssicher), Label für Flüssigkeitsbehälter sowie integrierte RFID-Etiketten für Briefbögen und Laborberichte. Dual-Frequency-Lösungen und Sensorvarianten mit Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Beschleunigungssensor runden das Angebot ab.

Schnelle Lieferzeiten dank eigener Produktion

„Unser In-House Druckservice garantiert schnellste Lieferzeiten – UHF-Label aus Lagerware können am Tag der Bestellung verschickt werden. Auch bei mehreren tausend Etiketten bieten wir extrem kurze Durchlaufzeiten“, erklärt das Vertriebsteam der IDCRAFT GmbH. Neben fertigen Etiketten liefert IDCRAFT auch Dry Inlays und Wet Inlays als Vorprodukte für Medienhäuser und Auftragsfertiger.

Zielgruppe und Verfügbarkeit

Das Portal Etiketten-RFID.de richtet sich an B2B-Kunden aus Industrie, Logistik, Gesundheitswesen, E-Commerce und Medienproduktion. IDCRAFT-Experten beraten individuell und entwickeln gemeinsam mit dem Kunden die passende Lösung für jedes Auto-ID-Projekt. Alle Informationen und eine direkte Kontaktmöglichkeit sind ab sofort unter www.etiketten-rfid.de verfügbar.

Über IDCRAFT GmbH

Die IDCRAFT GmbH ist ein europäischer Value-Added-Distributor für RFID- und NFC-Hardware mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein. Das Unternehmen bietet neben dem Vertrieb von Lesegeräten, Transpondern und Etiketten auch Beratung, kundenspezifische Kodierung und einen hauseigenen Label-Druckservice. Weitere Informationen unter www.idcraft.com.

Pressekontakt:

IDCRAFT GmbH

E-Mail: info@idcraft.com

Web: www.idcraft.com | www.etiketten-rfid.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDCRAFT GmbH

Herr Patrick Kochendörfer

Siemensstraße 5b

67141 Neuhofen

Deutschland

fon ..: 062364494685

web ..: https://idcraft.com

email : marketing@idcraft.de

Über IDCRAFT GmbH

Die IDCRAFT GmbH ist ein europäischer Value-Added Distributor für RFID & NFC Hardware mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein. Das Unternehmen bietet neben dem Vertrieb von Lesegeräten, RFID Readern, Transpondern & Etiketten auch Beratung, kundenspezifische Kodierung und einen hauseigenen Label-Druckservice.

Mehrwert durch Erfahrung und Kompetenz

– RFID & NFC Spezialisten

– Breites Produktportfolio

– Individuelle Beratung

– Maßgeschneiderte Lösungen

Mit IDCRAFT erhalten Unternehmen nicht nur RFID Hardware, sondern eine nachhaltige RFID-Gesamtlösung.



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