Lebensmittelsicherheit in der Fleischverarbeitung: HACCP-gerechte Technik aus Deutschland

Hygiene entscheidet in der Fleischverarbeitung. Die Fleisch- und

Separierwölfe von FEUMA aus Edelstahl sind HACCP-gerecht konstruiert und trennen

Knochen sowie Sehnen zuverlässig ab.

Lebensmittelsicherheit hat in der Fleischverarbeitung oberste Priorität. Betriebe müssen

Hygienevorgaben nach HACCP zuverlässig einhalten und zugleich eine gleichbleibend hohe

Produktqualität sichern. Die eingesetzte Technik spielt dabei eine zentrale Rolle.

Die Fleisch- und Separierwölfe von FEUMA sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und

HACCP-gerecht konstruiert. Alle produktberührenden Teile lassen sich ohne

Spezialwerkzeug zerlegen und gründlich reinigen. Das bewährte UNGER-Schneidsystem

aus Vorschneider, Messern und Lochscheiben trennt das Fleisch sauber, statt es zu

quetschen, wodurch Struktur und Frische erhalten bleiben.

Ein Separierwolf wie der T-SWF 82-1 trennt während des Wolfens automatisch Knochen und

Sehnen ab und steigert so die Qualität des Endprodukts. Für die laufende

Hackfleischproduktion stehen mit dem TW-R 70 und dem TW-H 82 klassische Fleischwölfe

bereit. Das komplette Programm findet sich bei den Fleisch- und Separierwölfen von

FEUMA.

Gefertigt werden die Maschinen am Stammsitz in Gößnitz. Mit der

Kennzeichnung Made in Germany, robusten Antrieben und einer auf Hygiene ausgelegten

Bauweise unterstützt FEUMA Fleischereien, Metzgereien und Großküchen dabei, Sicherheit

und Qualität dauerhaft zu gewährleisten.

Die FEUMA Gastromaschinen GmbH mit Sitz

in Gößnitz in Thüringen ist ein Hersteller professioneller Hochleistungs-Küchenmaschinen für

den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Catering, Bäckereien,

Konditoreien, im Lebensmittelhandel und in Obstverarbeitungsbetrieben. Das Sortiment

umfasst Universal-Küchenmaschinen, Gemüseschneider, Fleisch- und Separierwölfe,

Apfelbearbeitungsmaschinen, Rührmaschinen und Universalantriebe. Die Geräte werden in

Deutschland gefertigt und stehen für robuste Edelstahlbauweise, Langlebigkeit und ein

modulares System. Ergänzt wird das Angebot durch Sonderanfertigungen sowie Service,

Beratung und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.

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