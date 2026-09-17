Lebensmittelsicherheit in der Fleischverarbeitung: HACCP-gerechte Technik aus Deutschland

Hygiene entscheidet in der Fleischverarbeitung. Die Fleisch- und
Separierwölfe von FEUMA aus Edelstahl sind HACCP-gerecht konstruiert und trennen
Knochen sowie Sehnen zuverlässig ab.
Lebensmittelsicherheit hat in der Fleischverarbeitung oberste Priorität. Betriebe müssen
Hygienevorgaben nach HACCP zuverlässig einhalten und zugleich eine gleichbleibend hohe
Produktqualität sichern. Die eingesetzte Technik spielt dabei eine zentrale Rolle.
Die Fleisch- und Separierwölfe von FEUMA sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und
HACCP-gerecht konstruiert. Alle produktberührenden Teile lassen sich ohne
Spezialwerkzeug zerlegen und gründlich reinigen. Das bewährte UNGER-Schneidsystem
aus Vorschneider, Messern und Lochscheiben trennt das Fleisch sauber, statt es zu
quetschen, wodurch Struktur und Frische erhalten bleiben.
Ein Separierwolf wie der T-SWF 82-1 trennt während des Wolfens automatisch Knochen und
Sehnen ab und steigert so die Qualität des Endprodukts. Für die laufende
Hackfleischproduktion stehen mit dem TW-R 70 und dem TW-H 82 klassische Fleischwölfe
bereit. Das komplette Programm findet sich bei den Fleisch- und Separierwölfen von
FEUMA.
Gefertigt werden die Maschinen am Stammsitz in Gößnitz. Mit der
Kennzeichnung Made in Germany, robusten Antrieben und einer auf Hygiene ausgelegten
Bauweise unterstützt FEUMA Fleischereien, Metzgereien und Großküchen dabei, Sicherheit
und Qualität dauerhaft zu gewährleisten.
Die FEUMA Gastromaschinen GmbH mit Sitz
in Gößnitz in Thüringen ist ein Hersteller professioneller Hochleistungs-Küchenmaschinen für
den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Catering, Bäckereien,
Konditoreien, im Lebensmittelhandel und in Obstverarbeitungsbetrieben. Das Sortiment
umfasst Universal-Küchenmaschinen, Gemüseschneider, Fleisch- und Separierwölfe,
Apfelbearbeitungsmaschinen, Rührmaschinen und Universalantriebe. Die Geräte werden in
Deutschland gefertigt und stehen für robuste Edelstahlbauweise, Langlebigkeit und ein
modulares System. Ergänzt wird das Angebot durch Sonderanfertigungen sowie Service,
Beratung und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.
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