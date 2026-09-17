Apfelernte 2026: Elektrische Apfelschälmaschinen beschleunigen die Obstverarbeitung

Zur Apfelernte 2026 steigt der Verarbeitungsdruck. Elektrische

Apfelschälmaschinen von FEUMA schälen, entkernen und teilen bis zu 100 Kilogramm Äpfel

pro Stunde und sparen so viel Handarbeit.

Mit der Apfelernte im Herbst steigt in vielen Betrieben der Bedarf, große Mengen Obst

schnell zu verarbeiten. Bäckereien, Konditoreien, Großküchen, Feinkostbetriebe und

Obstverarbeiter stehen dann vor der Aufgabe, Äpfel in kurzer Zeit zu schälen, zu entkernen

und zu teilen. Von Hand ist das personalintensiv und zeitaufwendig.

Elektrische Apfelschälmaschinen übernehmen diese drei Schritte automatisch. Nach dem

Aufstecken schält das Gerät den Apfel, trennt das Kerngehäuse ab und zerteilt die Frucht

über einen Zerteilstern. FEUMA bietet neun verschiedene Zerteilsterne, mit denen sich ein

Apfel in 2 bis 24 gleich große Spalten teilen lässt. Optionale Trennsysteme separieren

zusätzlich Schale und Fruchtfleisch.

Das Modell ASETM verarbeitet bis zu 100 Kilogramm Äpfel pro Stunde. Wer zusätzlich

gleichmäßige Scheiben benötigt, etwa für Kuchenbeläge oder die Trocknung, greift zur

ASETSM, die den Apfel darüber hinaus in Scheiben schneidet. Beide Geräte finden sich in

der Übersicht der Apfelbearbeitungsmaschinen von FEUMA.

Da die Maschinen dauerhaft mit Fruchtsäuren in Kontakt kommen, setzt FEUMA auf

säurebeständigen Edelstahl. Eine magnetisch gesicherte Schutzhaube stoppt den Antrieb

beim Öffnen und ermöglicht sicheres Arbeiten. Gefertigt werden die Geräte am Stammsitz in

Gößnitz, Made in Germany.

Die FEUMA Gastromaschinen GmbH mit Sitz

in Gößnitz ist ein Hersteller professioneller Hochleistungs-Küchenmaschinen für

den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Catering, Bäckereien,

Konditoreien, im Lebensmittelhandel und in Obstverarbeitungsbetrieben. Das Sortiment

umfasst Universal-Küchenmaschinen, Gemüseschneider, Fleisch- und Separierwölfe,

Apfelbearbeitungsmaschinen, Rührmaschinen und Universalantriebe. Die Geräte werden in

Deutschland gefertigt und stehen für robuste Edelstahlbauweise, Langlebigkeit und ein

modulares System. Ergänzt wird das Angebot durch Sonderanfertigungen sowie Service,

Beratung und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.

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