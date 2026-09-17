Apfelernte 2026: Elektrische Apfelschälmaschinen beschleunigen die Obstverarbeitung

Zur Apfelernte 2026 steigt der Verarbeitungsdruck. Elektrische
Apfelschälmaschinen von FEUMA schälen, entkernen und teilen bis zu 100 Kilogramm Äpfel
pro Stunde und sparen so viel Handarbeit.
Mit der Apfelernte im Herbst steigt in vielen Betrieben der Bedarf, große Mengen Obst
schnell zu verarbeiten. Bäckereien, Konditoreien, Großküchen, Feinkostbetriebe und
Obstverarbeiter stehen dann vor der Aufgabe, Äpfel in kurzer Zeit zu schälen, zu entkernen
und zu teilen. Von Hand ist das personalintensiv und zeitaufwendig.
Elektrische Apfelschälmaschinen übernehmen diese drei Schritte automatisch. Nach dem
Aufstecken schält das Gerät den Apfel, trennt das Kerngehäuse ab und zerteilt die Frucht
über einen Zerteilstern. FEUMA bietet neun verschiedene Zerteilsterne, mit denen sich ein
Apfel in 2 bis 24 gleich große Spalten teilen lässt. Optionale Trennsysteme separieren
zusätzlich Schale und Fruchtfleisch.
Das Modell ASETM verarbeitet bis zu 100 Kilogramm Äpfel pro Stunde. Wer zusätzlich
gleichmäßige Scheiben benötigt, etwa für Kuchenbeläge oder die Trocknung, greift zur
ASETSM, die den Apfel darüber hinaus in Scheiben schneidet. Beide Geräte finden sich in
der Übersicht der Apfelbearbeitungsmaschinen von FEUMA.
Da die Maschinen dauerhaft mit Fruchtsäuren in Kontakt kommen, setzt FEUMA auf
säurebeständigen Edelstahl. Eine magnetisch gesicherte Schutzhaube stoppt den Antrieb
beim Öffnen und ermöglicht sicheres Arbeiten. Gefertigt werden die Geräte am Stammsitz in
Gößnitz, Made in Germany.
Die FEUMA Gastromaschinen GmbH mit Sitz
in Gößnitz ist ein Hersteller professioneller Hochleistungs-Küchenmaschinen für
den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Catering, Bäckereien,
Konditoreien, im Lebensmittelhandel und in Obstverarbeitungsbetrieben. Das Sortiment
umfasst Universal-Küchenmaschinen, Gemüseschneider, Fleisch- und Separierwölfe,
Apfelbearbeitungsmaschinen, Rührmaschinen und Universalantriebe. Die Geräte werden in
Deutschland gefertigt und stehen für robuste Edelstahlbauweise, Langlebigkeit und ein
modulares System. Ergänzt wird das Angebot durch Sonderanfertigungen sowie Service,
Beratung und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.
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