Reparieren statt wegwerfen: Modulare Universalantriebe als nachhaltige Küchenlösung

Statt vieler Einzelgeräte nur ein Antrieb: Modulare Universalantriebe von

FEUMA lassen sich mit Vorsätzen erweitern und dank Ersatzteilversorgung lange nutzen.

Das schont Budget und Ressourcen.

Nachhaltigkeit gewinnt auch in der Profiküche an Bedeutung. Statt für jede Aufgabe ein

eigenes Gerät anzuschaffen und defekte Kleingeräte auszutauschen, rückt ein

ressourcenschonender Ansatz in den Vordergrund: ein langlebiges Basisgerät, das sich

vielseitig nutzen und reparieren lässt.

Ein Universalantrieb ist eine zentrale Antriebseinheit, an die sich unterschiedliche Vorsätze

anschließen lassen. Mit dem passenden Aufsatz wird daraus ein Fleischwolf, ein Steaker, ein Mürber oder ein Streifenschneider. Ein einziges Gerät

übernimmt so die Funktion mehrerer Maschinen, was Material, Platz und

Anschaffungskosten spart.

FEUMA bietet mit dem TW-70/TFS und dem TFS zwei Antriebe, die ein breites Spektrum der

Lebensmittelverarbeitung abdecken. Weil sich das System jederzeit um weitere Anbaugeräte

erweitern lässt, wächst es mit dem Betrieb mit. Alle Varianten zeigt die Seite der

Universalantriebe von FEUMA.

Entscheidend für die Nachhaltigkeit ist die Reparierbarkeit. FEUMA fertigt in Gößnitz in

Thüringen und sichert eine langfristige Ersatzteilversorgung, sodass Geräte über viele Jahre

in Betrieb bleiben können, statt ersetzt zu werden. Die robuste Edelstahlbauweise und eine

wartungsfreundliche Konstruktion unterstützen diesen Anspruch.

Die FEUMA Gastromaschinen GmbH mit Sitz

in Gößnitz (Deutschland) ist ein Hersteller professioneller Hochleistungs-

Küchenmaschinen für den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung,

Catering, Bäckereien, Konditoreien, im Lebensmittelhandel und in

Obstverarbeitungsbetrieben. Das Sortiment umfasst Universal-Küchenmaschinen,

Gemüseschneider, Fleisch- und Separierwölfe, Apfelbearbeitungsmaschinen,

Rührmaschinen und Universalantriebe. Die Geräte werden in Deutschland gefertigt und

stehen für robuste Edelstahlbauweise, Langlebigkeit und ein modulares System. Ergänzt

wird das Angebot durch Sonderanfertigungen sowie Service, Beratung und eine zuverlässige

Ersatzteilversorgung.

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