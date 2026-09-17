Reparieren statt wegwerfen: Modulare Universalantriebe als nachhaltige Küchenlösung

Statt vieler Einzelgeräte nur ein Antrieb: Modulare Universalantriebe von
FEUMA lassen sich mit Vorsätzen erweitern und dank Ersatzteilversorgung lange nutzen.
Das schont Budget und Ressourcen.
Nachhaltigkeit gewinnt auch in der Profiküche an Bedeutung. Statt für jede Aufgabe ein
eigenes Gerät anzuschaffen und defekte Kleingeräte auszutauschen, rückt ein
ressourcenschonender Ansatz in den Vordergrund: ein langlebiges Basisgerät, das sich
vielseitig nutzen und reparieren lässt.
Ein Universalantrieb ist eine zentrale Antriebseinheit, an die sich unterschiedliche Vorsätze
anschließen lassen. Mit dem passenden Aufsatz wird daraus ein Fleischwolf, ein Steaker, ein Mürber oder ein Streifenschneider. Ein einziges Gerät
übernimmt so die Funktion mehrerer Maschinen, was Material, Platz und
Anschaffungskosten spart.
FEUMA bietet mit dem TW-70/TFS und dem TFS zwei Antriebe, die ein breites Spektrum der
Lebensmittelverarbeitung abdecken. Weil sich das System jederzeit um weitere Anbaugeräte
erweitern lässt, wächst es mit dem Betrieb mit. Alle Varianten zeigt die Seite der
Universalantriebe von FEUMA.
Entscheidend für die Nachhaltigkeit ist die Reparierbarkeit. FEUMA fertigt in Gößnitz in
Thüringen und sichert eine langfristige Ersatzteilversorgung, sodass Geräte über viele Jahre
in Betrieb bleiben können, statt ersetzt zu werden. Die robuste Edelstahlbauweise und eine
wartungsfreundliche Konstruktion unterstützen diesen Anspruch.
Die FEUMA Gastromaschinen GmbH mit Sitz
in Gößnitz (Deutschland) ist ein Hersteller professioneller Hochleistungs-
Küchenmaschinen für den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung,
Catering, Bäckereien, Konditoreien, im Lebensmittelhandel und in
Obstverarbeitungsbetrieben. Das Sortiment umfasst Universal-Küchenmaschinen,
Gemüseschneider, Fleisch- und Separierwölfe, Apfelbearbeitungsmaschinen,
Rührmaschinen und Universalantriebe. Die Geräte werden in Deutschland gefertigt und
stehen für robuste Edelstahlbauweise, Langlebigkeit und ein modulares System. Ergänzt
wird das Angebot durch Sonderanfertigungen sowie Service, Beratung und eine zuverlässige
Ersatzteilversorgung.
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