Arbeitssuchende sind derzeit in einer einzigartigen Situation: Im Moment wird am Arbeitsmarkt händeringend nach Fachkräften gesucht.

Vor allem in den Bereichen Industrie und Technik, aber auch in den bekannten Branchen Gastronomie und Pflege werden zurzeit verzweifelt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht. Mit guter Erfahrung oder dem Willen, Neues zu lernen, kann man sich im Moment am Arbeitsmarkt die besten Stellen aussuchen.

So bietet zum Beispiel ZITTA GmbH, der Experte für Kunststoffprofile, zwei Ausbildungsstellen und zwei offene Stellen in der Maschinenbedienung. Das Familienunternehmen wird bereits in der dritten Generation geführt und beschäftigt mittlerweile über 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Firmensitz befindet sich in Pasching bei Linz. Im Unternehmen legt man größten Wert auf motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und bietet dafür extra Sozialleistungen, feste Arbeitszeiten und kollegiale Umgangsformen.

Seit mittlerweile fast 60 Jahren werden bei ZITTA technische Kunststoffprofile nach individuellen Kundenwünschen gefertigt, die zur Extrusion notwendigen Werkzeuge werden im eigenen Formenbau hergestellt. Obwohl die Geschäftsfelder ständig wachsen und auch die Mitarbeiteranzahl steigt, ist der persönliche Umgang eines der ersten Anliegen der Geschäftsleitung, genauso wie diverse Extras, angefangen von einem kostenlosen Firmenbus bis hin zur abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit und der offenen Kommunikation.

Wer in einem mittelständischem Unternehmen mit klaren Werten arbeiten möchte und seine Motivation und Arbeitsfreude einbringen möchte, sollte unbedingt auf der Website des Unternehmens vorbei schauen: www.zitta.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kunststoffwerk ZITTA GmbH

Herr Werner Baumgartner

Industriepark 22

4061 Pasching

Österreich

fon ..: +43 (0) 72 21 / 6 43 43

fax ..: +43 (0) 72 21 / 6 43 43 2

web ..: http://www.zitta.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Profile sind unsere Welt – Kunststoffprofile unsere Passion.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Kunststoffprofiles. 50 Jahre Erfahrung im Formenbau und in der Profilerzeugung,großes Know-how und eine flexible Auftragsabwicklung sind unsere Basis.



