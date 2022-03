In Hotellerie und Gastgewerbe atmet man auf. Trotz neuerlicher Restriktionen zeichnet sich Entspannung ab. Dennoch haben die vergangenen Jahre viel verändert – und Entwicklungen möglich gemacht.

Wer hätte vor etwas über zwei Jahren damit gerechnet, dass „Self Check-In“ nicht nur praktisch, sondern auch schick sein würde? Bis dahin waren elektronische Schließsysteme für Hotels zwar bereits üblich, jedoch bei weitem nicht so beliebt wie heute. Im Zuge der Corona Krise durften Hoteliers wie auch Gäste erleben, dass automatische Schließsysteme nicht nur das Leben erleichtern, sondern zudem auch die Möglichkeit des kontaktlosen Check In und Check Out bieten.

Das elektronische Schließsystem von Häfele beispielsweise ermöglicht die gesamte Abwicklung eines Hotelaufenthalts über eine eigens entwickelte APP. Man bucht via Mobiltelefon, erhält alle notwendigen Berechtigungen über die APP und kann über diese auch erweitern, vom Zugang zum Wellnessbereich bis hin zu speziellen Angeboten, die von Haus zu Haus variieren.

Der Vorteil – neben der Kontaktlosigkeit – liegt vor allem für Gäste, die spät anreisen oder sehr früh abreisen müssen, auf der Hand. Spezialvereinbarungen, wenn die Rezeption noch nicht besetzt ist oder das Hinterlegen von Schlüsseln oder Keycards entfällt völlig. Und die Angst vieler Gäste, dass es mit der Einführung dieser Systeme keine besetzte Rezeption mehr gibt, hat sich nicht erfüllt. Vielmehr ist das Personal an der Rezeption nun in der Lage, auf individuelle Gästewünsche besser einzugehen, da dafür mehr Zeit ist.

Alles zu den modernen Hotelschließsystemen finden Interessierte auf der Website von Häfele unter www.haefele.at.

