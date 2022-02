Wer mit Kunststoff arbeitet, weiß: Was zählt, ist die Qualität. Und neben dieser kommt es bei der Wahl von Kunststoffleisten vor allem auf das richtige Profil an.

Kunststoffleisten und Kunststoffprofile kommen in vielen Lebensbereichen zum Einsatz und sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Vom Türen- und Fensterbau über Fahrzeug- und Medizintechnik bis hin zur Ausstattung von Flugzeugen: Ohne Kunststoffprofile geht gar nichts.

Dass Qualität dabei die wichtigste Rolle spielt, weiß man in der Kunststoffwerk ZITTA GmbH in Pasching bei Linz: „Man kann Kunststoffprodukte immer zu einem Tiefstpreis herstellen lassen, viele Länder in Fernost bieten diese Billigprodukte an. Was dann passiert, wenn die Lieferkette unterbrochen wird, hat uns die vergangene Krise eindeutig gezeigt. Kunden entscheiden sich gerade deshalb verstärkt für Produkte aus Europa und wünschen sich dann auch beste Qualität. Bei Kunststoffprofilen baut man auf Langlebigkeit und höchste Qualität – und genau das bieten wir“.

Bei ZITTA ist man davon überzeugt, dass genau diese Top-Qualität und bester Kundenservice die Zutaten für das Geheimrezept für Erfolg sind. Das österreichische Unternehmen punktet mit der selbst entwickelten 3/10 Formel: Die gewünschten Kunststoffprofile, vom Bauprofil über das Fensterprofil bis zum Möbelprofil, werden individuell für den Kunden innerhalb von 3 Arbeitstagen produziert. Für Spezialanfertigungen, die eigene Werkzeuge erfordern, werden die nötigen Werkzeuge innerhalb von 10 Arbeitstagen gefertigt und sind dann einsatzbereit.

„Unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Erzeugung von Kunststoffleisten ist das, worauf sich unsere Kunden verlassen“, erklärt Werner Baumgartner von Kunststoffwerk ZITTA GmbH, „und dahinter steht eine gute Portion Innovationskraft. Wir bleiben in unserem Fachgebiet immer am Ball und sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. Wenn es um Kunststoffleisten geht, entgeht uns wirklich nichts“.

Ausführliche Informationen zum Thema Kunststoffprofile gibt es auf der Website des Unternehmens unter www.zitta.com.

Kunststoffwerk ZITTA GmbH

Profile sind unsere Welt – Kunststoffprofile unsere Passion.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Kunststoffprofiles. 50 Jahre Erfahrung im Formenbau und in der Profilerzeugung, großes Know-how und eine flexible Auftragsabwicklung sind unsere Basis.



Kunststoffwerk ZITTA GmbH

