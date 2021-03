Die EcoStruxure Data Center-Lösungen besteht aus individuell konfigurierbaren RZ-Systemen für Edge- und Cloud-Anwendungen

Das Tech-Unternehmen Schneider Electric bietet mit seiner EcoStruxure Data Center-Produktlinie RZ-Lösungen für hybride IT-Infrastrukturen an. Mit diesen Systemen werden Racks und Infrastrukturkomponenten wie Stromversorgung und Kühlung sowie Management in einer modularen Lösung kombiniert. Sowohl in kleineren Edge-Anwendungen als auch in Hyperscale-Cloud-Rechenzentren können diese für die Bereitstellung verteilter IT-Ressourcen in unterschiedlichen Umgebungen konzipierten Lösungen zum Einsatz kommen.

Die EcoStruxure Data Center – Produktlinie umfasst einfach zu installierende und individuell konfigurierbare Lösungen. Die Systeme sorgen für hohe IT-Sicherheit und bieten aktuellste Management-Technologien.

EcoStruxure Micro Data Center: S-Serie, C-Serie, R-Serie

Mit Fernüberwachung und -Management, USV, Stromverteilung und Kühlung sind alle relevanten Komponenten und Services in Racks mit physischem Zugriffschutz vereint. Dies ermöglicht schnelle Roll-Outs und individuelle Kunden-Anpassungen und erleichtert das Bereitstellen und Verwalten von Edge-Lösungen in verschiedensten Umgebungen. Für Edge-Installationen mit sehr geringer Stellfläche umfasst das Portfolio auch ein extrem platzsparendes 19″-Wandgehäuse für insgesamt 6 Höheneinheiten.

EcoStruxure Row Data Center: S-Serie, C-Serie, R-Serie

Die individuell konfigurierbaren, vorgefertigten Single-Row-Lösungen bestehen aus 19″ Racks mit Stromversorgung, Kühlung und Management zur Modernisierung der IT-Infrastruktur mit einem schnellen und einfachen Roll-Out.

EcoStruxure Pod Data Center: Pod

Pod-Systeme ermöglichen gute Skalierbarkeit von IT-Systemen, lassen sich einfach integrieren und mit einer Vielzahl von Kühl- und Stromversorgungskonfigurationen ausstatten. So können Design- und Installationsprozesse vereinfacht werden und CapEx-Kosten um bis zu 15 Prozent gesenkt werden.

EcoStruxure Modular Data Center: All-in-One, IT-Hall, Stromversorgung

Vorgefertigte, vorgetestete Lösungen, welche als funktionale Bausteine für Power-, IT- oder All-in-One-Rechenzentren dienen und eine flexible und zuverlässige Bereitstellung sowie eine schnelle Kapazitätserweiterung bieten.

Weitere Informationen zu den EcoStruxure Data Center – Lösungen von Schneider Electric finden Sie unter https://www.se.com/de/de/work/products/master-ranges/ecostruxure-data-center-solutions/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

