Die einfache Bedienung von Maschinen und der ideale Kundenservice sind die wichtigsten Voraussetzungen, um in Industrie und Technik heute vorne mit dabei zu sein.

Die Globalisierung macht vieles einfacher – und auch vieles schwieriger. Wenn in der Branche, in der man tätig ist, die Zahl der Konkurrenten steigt, muss man wissen, wodurch man die eigenen Produkte und Dienstleistungen von der Masse abheben kann. In Sachen Industriekunden weiß man bei Haginger Maschinenbau, worauf es ankommt. Das Unternehmen hat sich auf Ziehmaschinen und Strangpressen spezialisiert und betreut seit über 40 Jahren Kunden aus aller Welt.

Ziehen ist ein in der Industrie bekannter Begriff: Bei Stahlrohren und Profilen aus Stahl und Kupfer dient dieser Vorgang vornehmlich der Endbehandlung, um eine hohe Maßhaltigkeit oder eine glatte Oberfläche zu erzielen. Für die zum Umformen benötigte Zugkraft kommen drei unterschiedliche Bauformen von Ziehmaschinen zum Einsatz: Trommelziehmaschinen, Geradeaus-Ziehbänke und kontinuierliche Ziehmaschinen.

Haginger Maschinenbau GmbH & Co KG produziert Ziehmaschinen für das Bearbeiten verschiedenster Materialien, der Antrieb der Maschinen erfolgt nach Bedarf – entweder mit Kette, Zahnstange, Spindel oder Hydraulikzylinder, mit DC- oder frequenzgeregeltem AC-Motor. Man hat sich auf die individuelle Anlagenplanung spezialisiert und kann somit auf Kundenbedürfnisse genau eingehen – ein Service, der hoch geschätzt wird. Die Vorteile liegen auf der Hand: Höchste Produktivität sowie beste Mitarbeiterzufriedenheit, wenn es um einfache und sichere Maschinenbedienung geht. Ein Konzept, das den Anforderungen des globalen Marktes gewachsen ist!

Mehr Informationen zum Unternehmen sowie zu den verschiedenen Anlagen- und Maschinenkonzepten finden Interessierte unter www.haginger.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Haginger Maschinenbau GMBH & Co KG.

Herr Christoph Wieder

Atterseestraße 56

4850 Timelkam

Österreich

fon ..: (+43 7672) 92255-0

fax ..: (+43 7672) 92255-19

web ..: http://www.haginger.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Haginger Maschinenbau GmbH & Co KG – Spezialist für die Planung und Fertigung von Maschinen für die Halbzeugindustrie:

Ziehmaschinen und Ziehwerkseinrichtungen, Pressen und Presswerkseinrichtungen, Pressen für die Hartmetall-, Keramik- und Graphit-Industrie, Adjustagen und Handlingseinrichtungen, Modernisierung und Leistungserhöhung, Verkettung bestehender Anlagen Anlagenplanung und Sondermaschinenbau, Montagen, Demontagen und Sondermaschinenbau sowie die Übersiedlung von Maschinen und Anlagen.

