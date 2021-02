Wer hätte das gedacht: Ohne Förderschnecken sähe es düster aus mit Hackschnitzelanlagen, Pelletsheizungen und Wein. Warum das so ist, wird hier geklärt.

Wann immer man Schüttgut in einer geschlossenen Anlage transportieren möchte, kommt man an einer Förderschnecke kaum vorbei. Was für Laien unverständlich klingen mag, kann der Experte erklären. „Schüttgut, das kann Vieles sein, von Hackschnitzeln über Pellets bis hin zu Weintrauben vor der Verarbeitung zu Wein. Schüttgut, das ist aber auch Schrott, den man zur Wiederverwertung transportieren möchte. Die geschlossenen Systeme sind entsprechend die Anlagen, von der Hackschnitzel- oder Pelletsheizung hin zur Weinpresse. In all diesen Anlagen steht niemand mit der Schaufel und schaufelt, wann es notwendig ist, sondern man ist auf die Automatisierung eingestellt. Diese kann mit Hilfe von Förderanlagen und entsprechenden Förderschnecken geschehen“, weiß man bei Wildfellner, dem Experten für Förderschnecken und Förderspiralen.

Die Funktionsweise eines Schneckenförderers beruht übrigens auf dem Prinzip der archimedischen Schraube. Schüttgut kann damit sowohl horizontal als auch vertikal und schräg transportiert werden, ganz nach Einsatzgebiet. Viele automatisierte Vorgänge in der Landwirtschaft und Technik wären ohne Schneckenförderer nicht möglich. Im Bereich der Heizungsanlagen gibt es als Alternative noch die Absaugeinrichtungen. „Aufgrund der hohen Staubbelastung und des großen Energieaufwandes stellen viele Anwender von Absaugeinrichtungen auf die so genannte Hackeraustragung und den Weitertransport über achsenlose Spiralfördertechnik um“, weiß man bei Wildfellner.

Der Spezialist für kundenspezifischen Sonderanlagenbau ermöglicht es, individuell angepasste Förderverläufe zu planen und zu bauen, ganz nach den Anforderungen der Kunden und Kundinnen. Alle Details dazu finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter www.wildfellner.at.

Dort finden sich auch Beispielbilder für das umfassenden Einsatzgebiet von Förderschnecken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wildfellner GmbH

Frau Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen

Österreich

fon ..: +43(7242)28110-0

fax ..: +43(7242)28110-57

web ..: http://www.wildfellner.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Firma Wildfellner GmbH ist sowohl für ihre hochwertigen Produkte wie auch für ihre nunmehr fast 40jährige Erfahrung auf dem Gebiet der achsenlosen Fördertechnik bekannt.

Mit den achsenlosen Spiralfördersystemen wollen wir auch zukünftig für sämtliche Industriebereiche optimale Fördertechnik gewährleisten. Wir bieten individuelle Lösungen von der Beratung, der kundengerechten Planung, der Fertigung bis hin zur Montage.

Die Bandbreite der Anwendungsgebiete ist jedenfalls mehr als überzeugend.

Unser Ziel ist es, für jeden Kunden eine optimale Förderanlage mit geringstmöglichem Aufwand zu realisieren. Maximaler Nutzen bei geringem Investitionsaufwand.

Die Vorteile der achsenlosen Wildfellner Spiralförderanlagen:

* Ein hoher Füllgrad erlaubt hohe Förderleistung bei geringem Energieverbrauch

* Geringe Wartung durch den Wegfall von Ketten, Zwischenlagern, Umlenkrollen, etc…

* geräuscharm, staubfrei, materialschonend und minimale Entmischung

* Transport in geschlossenen Rohren und U-Trögen von horizontalen bis vertikalen Förderverläufen

* Know-How und neueste technische Entwicklungen aus fast 40 Jahren Erfahrung

Pressekontakt:

Wildfellner GmbH

Frau Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen

fon ..: +43(7242)28110-0

web ..: http://www.wildfellner.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.